10 loại động vật tưởng chừng vô hại nhưng lại vô cùng nguy hiểm

Và thật sự ngạc nhiên khi được biết rằng một số loài động vật có vẻ ngoài hiền lành nhưng không vô hại như chúng ta từng nghĩ.

Chẳng hạn như một chú gấu trúc lười biếng hoặc một chú dúi ngộ nghĩnh. Tuy nhiên, ngay cả những loài động vật này đã thích nghi với thế giới khắc nghiệt xung quanh chúng và có thể khá nguy hiểm đối với con người.

Hầu hết mọi người đều nghĩ cáo đỏ là một loài động vật nhút nhát và dễ thương có một đôi tai to và bộ lông đẹp?

Cáo đỏ (Vulpes vulpes) là đại diện lớn nhất của đồng loại thuộc bộ Ăn thịt. Theo quy định, những loài động vật này không gây nguy hiểm đối với con người, vì chúng tránh gặp con người bằng bất cứ giá nào. Nhưng nếu cáo đói, nó rất có thể tấn công gà. Đừng quên rằng cáo có thể bị bệnh dại, vì vậy tốt nhất là không nên đối đầu với một con như vậy trong bất kỳ tình huống nào.

Chồn

Khi nhìn vào bức ảnh này, có thể thấy rằng con chồn trông giống như một con vật nhỏ bé, nhanh nhẹn và xinh xắn mà bạn chỉ muốn ôm ấp trong tay. Nhưng đừng vội kết luận.

Chồn có tính rất tò mò, chúng thường lui tới những nơi vắng vẻ, và có thể phản ứng khá hung dữ nếu bị làm cho dật mình, hoảng hốt. Ngoài ra, đừng quên rằng động vật có thể mang mầm bệnh nguy hiểm, vì vậy bạn không nên cố bắt chúng, đặc biệt là bằng tay không. Do quá trình trao đổi chất diễn ra nhanh chóng, chồn ăn khoảng 40% trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Bạn có thể tưởng tượng cảm giác thèm ăn của chúng lớn như thế nào.

Ốc nước ngọt

Khi nói đến những sinh vật nguy hiểm, người ta nghĩ ngay đến những con vật lớn nhất của thế giới động vật, như sư tử, hổ và gấu. Nhưng mối đe dọa cũng có thể đến từ những sinh vật dường như hoàn toàn vô hại.

Một số loài ốc nước ngọt mang ký sinh trùng gây bệnh sán máng, một loại bệnh ảnh hưởng đến đường tiêu hóa của con người. Khi bắt gặp loài nhuyễn thể này, tốt hơn hết bạn chỉ nên đi ngang qua và để chúng lặng lẽ tự bò về chỗ trú ngụ của nó.

Ong mật

Nhiều người trong chúng ta biết ong mật đốt đau như thế nào. Khi bắt gặp một con ong, chúng ta vô tình vẫy tay để xua đuổi nó. Nhưng những hành động này có thể được coi là sự đe dọa đến chúng, nó sẽ trở nên hung hãn tấn công ngay lập tức.

Trên thực tế, những con côn trùng này không gây ra mối đe dọa cho con người, tuy nhiên, nếu một người bị dị ứng với vết đốt, tình hình sẽ không thể nào nói trước được, và mỗi con ong có thể được coi là chết người. Thông thường, mọi người thậm chí không biết họ bị dị ứng với vết đốt. Theo các nghiên cứu, ong có thể nguy hiểm hơn rắn và nhện ở một số vùng, tính theo số người nhập viện.

Chuột

Một con chuột ẩn nấp trong nhà bình thường có thể trông giống như một sinh vật bé nhỏ và vô hại, không thể gây hại cho con người ngoại trừ việc ăn trộm một miếng pho mát hoặc một cái bánh quy trên bàn. Nhưng điều này chỉ đúng một phần.

Chuột thực sự có thể gây ra một số vấn đề nghiêm trọng cho con người ngay lập tức, bao gồm lây lan bệnh tật và thiệt hại tài sản. Chúng có thể gặm luôn cả dây điện, đồ đạc trong nhà thậm chí là cả bê tống vì chúng là loại gặm nhấm. Điều quan trọng cần nhớ là những loài gặm nhấm này sinh sản rất nhanh - một nhóm 6-8 cá thể có thể tăng lên 60 con chỉ sau 3 tháng.

Chim cú

Con chim với vẻ ngoài đáng yêu cộng thêm đôi mắt to tròn và luôn ngủ - chà, đây là điều mà nhiều người trong chúng ta nghĩ về loài cú. Một số người thậm chí còn tự so sánh tình trạng của mình với loài chim này vào mỗi buổi sáng, đặc biệt là vào các ngày thứ Hai. Nhưng đừng quên rằng đây là những con chim săn mồi.

Cú sống về đêm. Chúng có móng vuốt sắc nhọn, đôi mắt và đôi tai tinh tường, và bộ lông đặc biệt cho phép chúng bay gần như im lặng không phát tiếng động. Chế độ ăn uống của chúng bao gồm động vật có vú nhỏ và côn trùng và đôi khi là cá. Mặc dù vậy, đã có những lần cú tấn công chó và thậm chí cả người. Vì vậy, không gọi cú là một sinh vật vô hại.

Con dúi

Những chú dúi xinh xắn với chiếc bụng mũm mĩm, ngộ nghĩnh dù có vẻ ngoài và cái tên vô hại nhưng rất có thể là mối nguy hiểm cho con người.

Trái ngược với niềm tin rằng những loài gặm nhấm này chỉ ăn cỏ, đã có lúc chúng còn tấn công và tiêu diệt cả họ hàng gần nhất của chúng là sóc đất. Đừng quên rằng dúi có thể là vật mang nhiều bệnh khác nhau. Do đó, tốt hơn hết là nên tránh tiếp xúc với chúng.

Gấu trúc

Hầu hết mọi người nghĩ về gấu trúc là một con gấu hai màu đen trắng đáng yêu, lười biếng, nằm nghỉ và nhai măng. Trên thực tế, điều này hoàn toàn đúng, nhưng có một vài trường hợp ngoại lệ nhỏ.

Mặc dù thực tế là gấu trúc là động vật ăn cỏ, nhưng hệ tiêu hóa và răng của chúng giống như của một động vật ăn thịt thực sự. Ngoài ra, những con gấu này còn khỏe hơn nhiều so với con người trưởng thành. Thật không may, đã có những trường hợp tấn công được ghi nhận, vì vậy đừng đánh giá thấp loài động vật dễ thương (nhưng vẫn còn hoang dã) này.

Bướm đêm hổ vườn

Khi dạo bộ qua đồng cỏ mùa xuân, thỉnh thoảng bạn có thể thấy những con bướm cất cánh trên bãi cỏ, vỗ cánh một cách hỗn loạn và nếu bạn đủ may mắn, một trong số chúng sẽ đậu trên tay bạn. Tuy nhiên, không phải tất cả các loại côn trùng này đều vô hại.

Bướm đêm hổ vườn là một đại diện tiêu biểu của loài bướm, chúng mang lại cảm giác an toàn vì ngay cả những kẻ săn mồi cũng cố gắng tránh nó. Tuy nhiên, nó không đơn giản chỉ là màu sắc mà trên đó còn chứa các este choline độc hại cho thần kinh và lông của sâu bướm thậm chí có thể gây phát ban và kích ứng nghiêm trọng ở người.

Sứa hộp

Khi xem những bộ phim tài liệu về thế giới dưới nước và những sinh vật dưới đó, chúng ta thường thấy những thước phim hấp dẫn về loài sứa. Trong những tia sáng xuyên qua người nó qua mặt nước, có vẻ như nó tồn tại ngoài không gian. Mặc dù có vẻ ngoài vô hại, nhưng có một loài sứa có thể được coi là một trong những loài nguy hiểm nhất trên hành tinh.

Nọc độc của sứa hộp thuộc hàng nguy hiểm chết người vì chứa một lượng lớn chất độc ảnh hưởng đến tim mạch và hệ thần kinh.

Bạn đã bao giờ bắt gặp một con vật nguy hiểm? Có lẽ bạn đã chụp một vài bức ảnh về chúng!

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