Vụ bán đất công ở Bình Dương: Công ty Thuận Lợi “doạ” khách hàng, tỉnh nói xử nghiêm

Trong thông báo gửi cho khách hàng T.T.X (quê Thừa Thiên – Huế), Công ty Thuận Lợi cho biết ngày 11/4/2019 công ty và bà T.T.X ký hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai để giao dịch lô A17 – 29 thuộc dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B do công ty làm chủ đầu tư.

Liên quan đến vụ việc “Bình Dương: Mua nhầm đất công, khách hàng điêu đứng” xảy ra tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương như Phụ nữ Sức khoẻ đã thông tin, chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thuận Lợi (Công ty Thuận Lợi) đã có văn bản đưa ra hướng giải quyết đối với khách hàng.

Hợp đồng có điều khoản trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày bàn giao vị trí đất theo thoả thuận, bà T.T.X phải thuê đơn vị xây dựng có chức năng và hoàn tất việc xây dựng công trình nhà ở trên đất, hoặc ký phụ lục xây dựng với Công ty Thuận Lợi để hoàn tất việc này.

Chính quyền tỉnh Bình Dương kiên quyết xử lý sai phạm xảy ra tại dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4.

Công ty Thuận Lợi cho rằng bà T.T.X đã tự chọn và ký kết hợp đồng thi công xây dựng nhà ở với nh2 thầu và xây dựng trái phép trên lô đất A17-29 thuộc dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B.

“Hành vi của quý khách hàng là vi phạm pháp luật xây dựng, gây ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng và hoàn thiện dự án nói riêng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của doanh nghiệp nói chung”, thông báo của Công ty Thuận Lợi nêu rõ.

Nhận được thông báo trên, bà T.T.X vô cùng bức xúc. Theo bà T.T.X, do có nhu cầu về nhà ở nên mới tìm đến Công ty Thuận Lợi mua đất, xây nhà để có nơi an cư. Nhưng sau đó, qua tìm hiểu bà được biết lô đất vừa nhận chuyển nhượng từ Công ty Thuận Lợi nằm trong diện tích 7.551m2 đất công.

Đây là khu đất được quy hoạch đất trồng cây lâu năm, không được cấp phép xây dựng nhà ở và đáng nói hơn lô đất không thuộc dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B như chủ đầu tư quảng cáo.

“Thông tin pháp lý của lô đất tôi mua từ Công ty Thuận Lợi được chính quyền tỉnh Bình Dương xác nhận là đất công, do UBND phường Mỹ Phước quản lý. Công ty Thuận Lợi chưa được giao đất nhưng vẫn bán là có dấu hiệu lừa đảo, như vậy là vừa ăn cướp vừa la làng”, bà T.T.X bức xúc nói.

Ngoài bà T.T.X, thêm một nạn nhân khác cũng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất lô A17-28 thuộc khu đất công từ Công ty Thuận Lợi là ông H.Đ.A (quê Bến Tre). Được biết, ông H.Đ.A cũng đã gửi đơn tố cáo Công ty Thuận Lợi đến các cơ quan chức năng.

Chính quyền tỉnh Bình Dương nói gì?

Thông tin cho các cơ quan báo chí về vụ việc nói trên, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Bình Dương cho biết, dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 được UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH SX-TM Thiên Phú (Công ty Thiên Phú) làm chủ đầu tư từ tháng 5/2002. Dự án được chia thành 2 khu là Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu A (rộng 13,6 ha) và Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B (rộng 26,4 ha).

Đối với7.551m2 quỹ đất công nằm xen cài trong ranh dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 – Khu B, Sở TN&MT cho biết thửa đất này không tiếp giáp đường giao thông, Công ty Thiên Phú chưa lập thủ tục đất đai. Do đó, quỹ đất công ích này được giao cho UBND phường Mỹ Phước quản lý.

Đến tháng 4/2016, tỉnh chấp thuận cho Công ty Thuận Lợi làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 do trúng đấu giá quyền sử dụng đất từ ngân hàng. Công ty này phải có trách nhiệm triển khai dự án Khu dân cư Mỹ Phước 4 theo ranh quy hoạch được phê duyệt.

Sau khi tiếp nhận dự án từ Công ty Thiên Phú, Công ty Thuận Lợi đã kiến nghị lập thủ tục đối với phần diện tích này. Tuy vậy, tại thời điểm khảo sát của cơ quan chức năng vào tháng 8/2018, Công ty Thuận Lợi đã san lấp, đầu tư cơ sở hạ tầng trên diện tích 7.551m2 đất công. Do đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với doanh nghiệp này về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khi không có giấy phép.

Đến tháng 7/2019, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra khu đất công ích thì phát hiện 2 căn nhà đang xây dựng trái phép, các giao dịch dân sự giữa chủ đầu tư và khách hàng chưa đủ điều kiện theo luật định.

Theo Sở TN&MT tỉnh Bình Dương, trong khi Công ty Thuận Lợi chưa lập thủ tục bồi thường đất công ích theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chưa lập thủ tục giao đất, thuê đất để thực hiện dự án là không đúng quy định pháp luật đất đai.

Liên quan đến vụ việc này, UBND thị xã Bến Cát đã yêu cầu Công ty Thuận Lợi dừng mọi hoạt động đầu tư, khai thác, làm thay đổi hiện trạng diện tích đất nêu trên cho đến khi hoàn tất các thủ tục đất đai và có quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền. UBND thị xã sẽ tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến diện tích đất công ích nói trên.

Sở TN&MT tỉnh Bình Dương cho biết quan điểm của cơ quan này và UBND thị xã Bến Cát là khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư, hoạt động hiệu quả nhưng kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm.