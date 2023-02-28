Được trời ưu ái ban LỘC, 3 cung hoàng đạo khởi nghiệp BUÔN BÁN sớm muộn gì cũng thành ĐẠI GIA

Không gian sống 28/02/2023 15:20

Có câu “phi thương bất phú”, tức là không làm kinh doanh thì khó màu giàu sang nhanh chóng. Quả đúng là như vậy.

Kim Ngưu

Nhắc đến chòm sao có duyên kinh doanh bẩm sinh thì không thể không kể tới Kim Ngưu đầu tiên. Với cung hoàng đạo “yêu” tiền này, kiếm tiền gần như đã trở thản năng nhờ được ông trời ban cho sự nhạy bén trong vấn đề tiền bạc.

 

Họ luôn biết cách làm thế nào để làm giàu cho bản thân, thậm chí chỉ cần trong tay có vài món đồ có thể kinh doanh, Ngưu Nhi lập tức sẽ nghĩ ra cách để bán đi với giá hời.

 

Không chỉ thế, họ còn có năng lực quản lý tài sản cực tốt. Người như thế sẽ kiếm tiền, rồi hướng tiền tài vào việc tiền đẻ ra tiền, đạo lý này chính là đạo lý của ông/bà chủ, không lẫn đi đâu được.

 

Được trời ưu ái ban LỘC, 3 cung hoàng đạo khởi nghiệp BUÔN BÁN sớm muộn gì cũng thành ĐẠI GIA - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Ma Kết 

 

Cùng với Kim Ngưu, Ma Kết cũng là chòm sao có duyên kinh doanh bẩm sinh.

 

Vốn là người vô cùng có tham vọng, biết vươn lên và suy nghĩ rất thực tế, cho nên Kết Kết có sự nhạy bén với tài chính bẩm chính.

 

Người thuộc chòm sao nay khó cam lòng với cuộc sống "thanh bần", làm công ăn lương. Họ cần nền tảng chắc chắn về tài chính để thực hiện nhiều ước mơ lớn khác của bản thân. Vậy nên Ma Kết luôn nuôi tham vọng làm giàu. 

 

Cách mà Kết Kết đạt được mục tiêu là nhờ thận trọng, chăm học hỏi kinh nghiệm của bản thân. Họ luôn dám thử cái mới, biết tổ chức quản lý, biết dùng người, lại giỏi áp dụng những gì học được một cách bài bản. 

 

Cho nên đôi khi chỉ buôn bán vì đam mê mà thôi, nhưng khoản tiền lãi thu về của chòm sao này vẫn khiến người khác phải ghen tị đỏ mắt. Liệu bạn có phải Chòm sao có số giàu bất ngờ, dễ thành tỷ phú sau một đêm?

 

Được trời ưu ái ban LỘC, 3 cung hoàng đạo khởi nghiệp BUÔN BÁN sớm muộn gì cũng thành ĐẠI GIA - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet


 

Song Tử 

 

Nói đến khả năng kiếm tiền giỏi giang thì không thể bỏ qua Song Tử. 

 

Chòm sao này thường cho người khác cảm giác họ là người vô cùng quan tâm đến những thứ thuộc về trí tuệ, trừu tượng chứ không phải là vật chất hay tài chính. 

 

Tuy nhiên, dù không quá câu nệ chuyện tiền bạc, không ham vinh hoa phú quý song bánh xe vận mệnh lại sắp đặt sẵn cho chòm sao này trở thành ông bà chủ, hưởng cuộc sống sang giàu thông qua việc kinh doanh.

 

Đó là bởi, với trí tuệ nhạy bén, khả năng mưu tính sâu xa và ánh mắt quan sát tinh tế của mình, Song Song biết được đầu tư bằng cách nào sẽ giúp bản thân thu được khoản lợi lớn nhất.

 

Song Tử có sự nhạy bén bẩm sinh với thị trường. Họ giỏi tiếp thị nhờ tài ăn nói khéo léo, có nhiều mối quan hệ và hiểu biết đa lĩnh vực. Cho nên Song Tử không thích thì thôi, nhưng một khi đã muốn là sẽ kiếm ra rất nhiều tiền thông qua buôn bán. 

 

 * Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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Từ khóa:   cung hoàng đạo bói vui chòm sao

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