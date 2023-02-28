Tử vi 2 ngày cuối tuần (4-5/3): Ghen tị đỏ mắt trước độ HÊN của 3 cung hoàng đạo sự nghiệp như "hổ mọc thêm cánh", lộc dắt đầy người!

Nhà đất 28/02/2023 14:40

Trong công việc, bạn thể hiện một tinh thần làm việc tích cực và chủ động khiến đồng nghiệp và cấp trên bất ngờ, trước đây bạn đâu có như vậy.

Kim Ngưu

Vận trình công việc khá tốt, bạn có thể bám sát vị trí, hiểu rõ vai trò của mình trong công việc và nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng nghiệp.

Công việc tiến triển tốt đẹp hơn tuần cũ đấy. Tuy nhiên, bạn cũng cần quan tâm nhiều hơn đến cách giao tiếp nếu không muốn có tranh chấp lớn hay cãi vã xảy ra. 

 

Ai đang trong quá trình tìm việc sẽ thể hiện khả năng của mình trong buổi phỏng vấn, điều này sẽ khiến công ty có cái nhìn khác về bạn.

Ngưu Chan tuy không phải là người hay gây ra sự chú ý như các chòm sao nhóm Lửa nhưng bạn lại luôn được chú ý nhờ sự điềm tĩnh và chắc chắn của bản thân.

 

Tử vi 2 ngày cuối tuần (4-5/3): Ghen tị đỏ mắt trước độ HÊN của 3 cung hoàng đạo sự nghiệp như 'hổ mọc thêm cánh', lộc dắt đầy người! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Cự Giải 

 

 

cung hoàng đạo may mắn công việc tuần mới, vận trình công việc của Cự Giải trong tuần khá tốt, áp lực công việc sẽ cao hơn nhưng kết quả thu được sau đó cũng rất đáng để mong chờ.

Nếu làm tốt công việc được giao, Cua nhỏ sẽ có cơ hội nhận được một khoản tiền thưởng kha khá, đủ để bạn tiêu pha trong một thời gian. 

 

Những Cự Giải đang tìm việc sẽ nhận được sự quan tâm của quý nhân và có được cơ hội thử việc tốt.

Bạn nên biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác khi tìm việc, nếu làm được như thế thì sẽ có những điều may mắn bất ngờ đến với bạn đó nha.

Tử vi 2 ngày cuối tuần (4-5/3): Ghen tị đỏ mắt trước độ HÊN của 3 cung hoàng đạo sự nghiệp như 'hổ mọc thêm cánh', lộc dắt đầy người! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Sư Tử

 

Vận trình công việc của Sư Tử khá tốt, bạn đạt được kết quả đáng kể trong các dự án mới, thành tích khả quan sẽ được khẳng định được vị thế của bản thân.

Trong công việc, bạn thể hiện một tinh thần làm việc tích cực và chủ động khiến đồng nghiệp và cấp trên bất ngờ, trước đây bạn đâu có như vậy.

 

Ai đang trong quá trình tìm việc háo hức thử sức với những công việc mới và cũng sẽ nhận được một số cơ hội có ý nghĩa thiết thực.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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