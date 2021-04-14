Trồng cây dừa cảnh trước nhà để rước lộc vào nhà quanh năm, MAY MẮN - TIỀN TÀI ùa về như nước lũ két sắt đựng cũng không hết

Không gian sống 14/04/2021 22:05

Dừa cảnh không chỉ có khả năng thanh lọc không khí, mà theo như phong thủy khi trồng cây dừa cảnh trước nhà còn đem lại may mắn, tài lộc và vô số điều tốt lành cho cả gia đình.

Đặc điểm của cây dừa cảnh

Được biết thì cây dừa cảnh phong thủy hay còn gọi với những cái tên khác như cây cau vàng, cây cau tre, cây cau cọ,… với tên khoa học là Chrysalidocarpus lutescens, Areca lutescens, thuộc chi Dypsis.

Cây dừa cảnh phong thủy thuộc loài thực vật có hoa, thân gỗ dạng bụi do cây con đâm chồi từ gốc, là giống cây lai giữa dừa và cau, có thân hơi cong giống cây dừa, lá nhỏ xẻ dài của họ nhà dừa, tuy nhiên hoa và quả lại có đặc điểm giống cau. Cây thường mọc thành cụm cây giống với cây dừa.

Cây dừa cảnh khi trưởng thành có thể cao từ 1m đến 2m nếu trồng chậu, từ 6m đến 7m nếu trồng dưới đất, đường kính thân cây lên đến 20cm. Lá cây thuộc loại lá kép, với phần ngọn được bao phủ bởi một lớp vỏ màu xanh nhạt và hơi trắng, phần thân cây và gốc cây được chia thành nhiều đốt ngắn và có màu hơi ngả vàng. Cũng chính vì đặc điểm này mà cây dừa cảnh còn có tên gọi khác là cây cau vàng.

Cây dừa cảnh ra hoa theo từng cụm và màu trắng sữa rất đẹp, cùng hương thơm nhẹ nhàng dễ chịu. Quả khi chín có màu vàng đậm và có vị hơi ngòn ngọt, chan chát gần giống như vị của trái bàng chín vậy.

Trồng cây dừa cảnh trước nhà để rước lộc vào nhà quanh năm, MAY MẮN - TIỀN TÀI ùa về như nước lũ két sắt đựng cũng không hết - Ảnh 1
Dừa cảnh không chỉ có khả năng thanh lọc không khí, mà còn đem lại may mắn, tài lộc và vô số điều tốt lành cho cả gia đình. Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của cây dừa cảnh

Nhiều người thường lựa chọn cây dừa cảnh được trồng trong các chậu để làm cây cảnh trong văn phòng, trang trí trước công sở hay đại sảnh,... ngoài ra cây dừa cảnh còn được trồng ở các quán cà phê hay ở những nơi công cộng như công viên. Hơn thế nữa, lá cây dừa cảnh là một trong những loại lá được ưa chuộng nhất trong nghệ thuật cắm hoa và trang trí hoa nghệ thuật.

Cây dừa cảnh cũng có khả năng thanh lọc các độc tố trong không khí như CO2 thành O2, giúp thanh trừ bụi bẩn làm không khí trở nên trong lành và thoáng đãng hơn. Đây cũng là một trong số ít các loại cây được công nhận là có khả năng hấp thụ những độc tố hóa học, lọc khí độc, đặc biệt là chất xylene và toluene. Chỉ 4 cần trồng 4 cây dừa cảnh cao khoang ngang vai là đủ lượng không khí trong lành để hô hấp rồi.

Hơn thế, xét về mặt phong thủy thì cây dừa cảnh còn đem lại cho gia chủ vận khí tốt và năng lượng tích cực cho cả ngôi nhà, từ đó mà giúp các thành viên trong ngôi nhà gặp được nhiều may mắn, công việc suôn sẻ, thăng quan tiến chức, tài lộc đong đầy và gia đình cũng trở nên ấm no hạnh phúc hơn.

Trồng cây dừa cảnh trước nhà để rước lộc vào nhà quanh năm, MAY MẮN - TIỀN TÀI ùa về như nước lũ két sắt đựng cũng không hết - Ảnh 2
Theo phong thủy thì cây dừa cảnh sẽ đem lại cho gia chủ vận khí tốt và năng lượng tích cực cho cả ngôi nhà. Ảnh minh họa: Internet

Cách trồng và chăm sóc cây dừa cảnh

Cây dừa cảnh có thể trồng ở trong chậu hay môi trường bên ngoài với các vùng đất khác nhau đều được. Bởi đặc tính thích nghi mạnh mẽ, cây lại có độ bền cao nên rất dễ trồng và chăm sóc. Nếu muốn trồng bạn có thể mua trực tiếp các cây còn trong chậu hoặc tự nhân giống bằng cách tách bụi tại nhà.

Cây dừa cảnh là loại cây ưa sáng thế nên tốt nhất là trồng ở những nơi có nhiều ánh sáng. Vì nếu trồng cây trong điều kiện thiếu hụt ánh sáng, thì cây sẽ sinh trưởng yếu, khiến cho lá nhanh rụng và từ đó cây cũng dễ chết hơn. Đất trồng cây dừa cảnh cũng rất đa dạng từ loại đất cát pha, đất thịt, hay đất phù sa,... Yêu cầu tối thiểu là phải cung cấp các chất dinh dưỡng, độ ẩm nhưng phải thoát nước tốt thì cây mới phát triển nhanh chóng và cho ra hoa, ra quả được.

Cây dừa cảnh có nhiều nhánh và lá, thế nên cây cần rất nhiều nước để có thể phát triển nhanh chóng. Nếu trồng ở văn phòng thì chỉ cần tưới nước từ 3 đến 4 lần trong 1 tuần là được, khi tưới nên tưới đều dưới phần gốc. Khi lá úa vàng không nên dùng tay xé ra ảnh hưởng đến rễ và bụi cây, mà hãy dùng kéo cắt sát bẹ sẽ tốt hơn. Ngoài ra, hàng tuần cũng nên lấy khăn ẩm lau sạch bề mặt lá và để cây ra ngoài trời khoảng 3 đến 4 tháng 1 lần.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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