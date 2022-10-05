Thiết kế nội thất chung cư EDEN LUXURY – Kiến tạo nguồn cảm hứng thiết kế

Không gian sống 05/10/2022 15:41

Công ty thiết kế nội thất chung cư EDEN LUXURY mong muốn mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho quý khách hàng bằng sự sáng tạo vượt bậc trong từng sản phẩm khi trao đến tay khách hàng.

 

EDEN LUXURY là một trong số các đơn vị thiết kế nội thất chung cư chuyên nghiệp và lớn mạnh hàng đầu tại Việt Nam. Đơn vị đã phục vụ hàng nghìn quý khách hàng khó tính trên toàn quốc với những dự án đầy tính sáng tạo và dẫn đầu xu hướng thiết kế, giúp quý khách hàng giải quyết được khó khăn trong quá trình thiết kế nội thất cho căn hộ chung cư của mình.

Phong cách thiết kế nội thất chung cư nổi bật tại EDEN LUXURY

EDEN LUXURY luôn mong muốn mang lại cho quý khách hàng không gian sống lý tưởng và thoải mái, đảm bảo công năng cũng như tính thẩm mỹ. Vì vậy, EDEN LUXURY không ngừng cập nhật xu hướng, nắm bắt thị trường và sáng tạo ra các xu hướng thiết kế nội thất chung cư với ý tưởng độc đáo và biến căn hộ chung cư của quý khách hàng trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết.

Phong cách thiết kế được nhiều quý khách hàng yêu thích lựa chọn tại EDEN LUXURY mà bạn có thể tham khảo như:

Phong cách hiện đại

Phong cách hiện đại dành cho khách hàng yêu thích sự đơn giản, phóng khoáng. EDEN LUXURY giúp bạn có được không gian rộng mở, tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên giúp ngôi nhà tràn ngập năng lượng tươi mới, tốt cho sức khỏe và tinh thần. Nội thất được trang bị trong căn hộ chung cư được thiết kế, sắp xếp và bài trí khoa học, gọn gàng, tận dụng tối đa công năng của từng sản phẩm, mang lại cho bạn ngôi nhà thông minh và tiện nghi.

Thiết kế nội thất chung cư EDEN LUXURY – Kiến tạo nguồn cảm hứng thiết kế - Ảnh 1Phong cách mang hơi hướng hiện đại, gây ấn tượng với khách hàng

Phong cách cổ điển

Phong cách cổ điển phù hợp với căn hộ chung cư có không gian rộng rãi. Đồ nội thất với phong cách cổ điển mang lại sự sang trọng và đẳng cấp cho ngôi nhà, khẳng định vị thế của chủ nhân.

Phong cách tân cổ điển

Phong cách tân cổ điển là sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển. Phong cách thiết kế nội thất chung cư này được EDEN LUXURY tạo ra dành riêng cho các không gian có diện tích vừa và lớn. Kiến trúc sư lên ý tưởng thiết kế, trang trí những món đồ nội thất cầu kỳ nhưng không quá lộng lẫy và choáng ngợp như đối với phong cách cổ điển. Ở mỗi không gian và mỗi vị trí riêng đều có điểm nhấn, mang lại ấn tượng khó phai nhưng vẫn giữ được sự hài hòa trong tổng thể.

Vì sao khách hàng nên chọn EDEN LUXURY?

Lựa chọn một đơn vị thiết kế chung cư không phải là chuyện đơn giản vì mỗi đơn vị thiết kế phải có sự khác biệt về sáng tạo, nội dung, đội ngũ thiết kế cũng như sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. Vậy vì sao nhiều khách hàng luôn tin tưởng và lựa chọn đơn vị thiết kế EDEN LUXURY, cùng tìm hiểu một số lý do sau đây nhé.

Thiết kế nội thất chung cư EDEN LUXURY – Kiến tạo nguồn cảm hứng thiết kế - Ảnh 2

EDEN LUXURY – đơn vị thiết kế nội thất chung cư hàng đầu thị trường

Đơn vị thiết kế nội thất chung cư chuyên nghiệp

Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế, EDEN LUXURY đã tạo niềm tin tuyệt đối cho quý khách hàng. Sản phẩm sáng tạo đến từ đội ngũ thiết kế luôn mang đến những chuẩn mực mới cho trải nghiệm không gian sống đỉnh cao.

Đơn vị đã từng hợp tác với nhiều công trình, dự án khác nhau tại các khu đô thị lớn. Ý tưởng thiết kế luôn được đánh giá cao về giá trị thẩm mỹ cũng như công năng sử dụng và đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe từ quý khách hàng.

Đặc biệt, EDEN LUXURY có phương châm hoạt động “Chất lượng hơn số lượng”, công ty liên tục cập nhật các xu hướng với phong cách thiết kế nội thất mới lạ, độc đáo. Theo đó, các sản phẩm nội thất tại EDEN LUXURY luôn mang vẻ cuốn hút và ấn tượng.

Đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm

Công ty thiết kế nội thất chung cư EDEN LUXURY có đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm. Họ đều là những kiến trúc sư, đồ họa thiết kế được hướng dẫn, đào tạo bài bản trên giảng đường, kinh nghiệm cao và có niềm đam mê với nghề. Đặc biệt, đội ngũ nhân sự tại EDEN LUXURY luôn nỗ lực học hỏi nên có vốn am hiểu sâu sắc về các phong cách thiết kế khác nhau trên thế giới. Do đó, những sản phẩm được ra đời từ đội ngũ tại EDEN LUXURY luôn có tính ứng dụng cao, biến tấu phù hợp đối với nhu cầu của quý khách hàng.

Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự tại EDEN LUXURY luôn hướng đến sự sáng tạo vượt trội và có tâm huyết với công việc, mang đến sự hài lòng cho quý khách hàng trong hàng ngàn dự án mà EDEN LUXURY đã thực hiện.

Quy trình thi công trọn gói

EDEN LUXURY thuộc số ít đơn vị thiết kế nội thất cung cấp trọn gói quy trình thiết kế và thi công khép kín cho các dự án công trình, đảm bảo tính chính xác trong từng chi tiết, hạn chế đáng kể chi phí đầu tư dựa trên phương pháp tính toán vật liệu sát sao, chuẩn xác.

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