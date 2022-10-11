Quạt trần Italia Fengye - Công nghệ hiện đại, chất lượng hàng đầu

Quạt trần FENGYE là dòng quạt trần có nguồn gốc từ đất nước Italia. Các sản phẩm quạt FENGYE đều được sản xuất và thiết kế trên dây chuyền công nghệ tiên tiến bậc nhất. Không chỉ có thể, quạt còn đạt được tiêu chuẩn kiểm định khắt khe từ các quốc gia hàng đầu trên thế giới về sản xuất quạt như Đức, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha…

Quạt trần Italia Fengye cũng chính vì thế mà có chất lượng tốt hơn hẳn so với mặt bằng chung các dòng sản phẩm quạt trần đang lưu hành trên thị trường. Công ty Cổ phần Quạt trần Italia là đơn vị được thương hiệu tin tưởng, giao trọng trách phân phối độc quyền các sản phẩm quạt trần chất lượng cao tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào luôn mang đến tận tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao nhất.

Quạt trần Italia FY502

Đặc trưng của dòng quạt trần Italia Fengye

- Động cơ DC tiết kiệm điện năng

- Vận hành êm ái, khả năng làm mát hiệu quả

- Thiết kế đơn giản không kém phần sang trọng

- Chất liệu gỗ cao cấp

- Đa dạng kiểu dáng, từ phong cách thiết kế đến không gian lắp quạt

- Tích hợp vô số tính năng hiện đại nổi bật như tính năng điều khiển từ xa, hẹn giờ, đảo chiều gió, tạo gió tự nhiên

- Một số mẫu quạt trần Italia còn được đi kèm đèn LED trang trí, góp phần làm tôn lên thẩm mỹ của căn phòng.

Quạt trần Italia FY504

Phân loại các sản phẩm quạt trần Italia Fengye chính

Dựa theo không gian lắp quạt

- Quạt trần phòng khách

- Quạt trần phòng ngủ

- Quạt trần phòng ăn và bếp

- Quạt trần cafe và resort

- Quạt trần cho trần thấp

- Quạt trần chung cư

Dựa theo phong cách thiết kế

- Quạt trần hiện đại

- Quạt trần cổ điển

- Quạt trần cánh gỗ

- Quạt trần trang trí

- Quạt trần đèn

Một số sản phẩm quạt trần Italia Fengye bán chạy nhất hiện nay

Quạt Trần Italia FY968

Sản phẩm Quạt trần Italia – Quạt cho người giàu FY968 là mẫu quạt trần 5 cánh gỗ tích hợp đèn. Quạt được làm bằng gỗ Plywood cao cấp, được xử lý chống cong vênh, mối mọt. Chiều cao của quạt là 69cm, người dùng có thể linh hoạt thay đổi dựa theo chiều cao trần nhà cho phù hợp.

Số vòng quay của quạt lên tới 80 – 220 vòng/phút, điện áp: 110v ~ 240V/50 ~ 60HZ, quạt hoạt động vô cùng ổn định, rất xứng đáng nằm trong top loại quạt trần cao cấp.

Quạt trần FY968 sở hữu 5 chao đèn Led 5xE14 được gắn ngay dưới cánh quạt theo hình cánh hoa vô cùng độc đáo và đẹp mắt. Quạt phù hợp với mọi không gian, từ phòng khách cho đến phòng ngủ, từ thiết kế cổ điển cho đến thiết kế hiện đại.

Quạt trần Italia FY968

Quạt Trần Italia FY506-OB

Cánh quạt được làm bằng gỗ tự nhiên Balsa cao cấp nguyên khối. Quạt có chiều cao 32cm, có thể thay đổi linh hoạt. Thân quạt sở hữu 2 màu: màu đồng thiếc và màu Nickel. Ngoài ra, mẫu quạt trần này được trang bị đèn LED chiếu sáng với công suất 15W. Đèn có 3 chế độ ánh sáng: trắng, vàng, trung tính (3000K/4000K/6000K) giúp biến hóa phù hợp với mọi khoảnh khắc, tân trang nội thất tùy theo nhu cầu sử dụng.

Số vòng quay động cơ lên tới 80-220 vòng/phút cùng 6 cấp độ gió và chế độ gió đảo chiều thông minh giúp không khí lưu thông, đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người sử dụng.

Đặc biệt, trọng lượng của quạt chỉ lên tới 8,5kg nên sản phẩm khá nhẹ, vô cùng dễ dàng và an toàn trong việc tháo lắp quạt.

Quạt trần Italia FY520

Sản phẩm quạt trần Italia FY520 là mẫu quạt trần sở hữu cánh quạt được làm từ nhựa ABS. Quạt có thiết kế vô cùng hiện đại với 5 cánh bạt mỏng hình cánh lá, làm nổi bật không gian nội thất phòng, khiến căn phòng trở nên thu hút một cách lạ kỳ.

Đường kính của cánh quạt lên tới 1,32m. Cùng với đó là chất liệu nhựa ABS cao cấp,chắc chắn, bền bỉ, đem lại độ bền lâu và có tuổi thọ cao sau một thời gian dài sử dụng. Quạt có chiều cao 39cm, thích hợp với nhiều không gian khác nhau, tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt chỉ mẫu quạt này mới có.

Công suất tiêu thụ điện tối đa của quạt là 60W, số vòng quay của động cơ lên tới 80 – 220 vòng/1 phút. Điện áp là 110v ~ 240v/50 ~ 60HZ. Với nhiều đặc điểm nổi trội như vậy, đây chắc chắn là mẫu quạt trần bạn nên quan tâm và tìm hiểu thêm.

Trên đây là một số thông tin về sản phẩm quạt trần Italia Fengye. Hi vọng các thông tin này có ích và giúp bạn trong quá trình tìm kiếm sản phẩm về nội thất.