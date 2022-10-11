Quạt trần Italia Fengye - Công nghệ hiện đại, chất lượng hàng đầu

Không gian sống 11/10/2022 16:29

Quạt trần Italia Fengye từ lâu vốn đã nổi tiếng với mẫu mã đẹp, độ bền cao và khả năng làm mát tốt. Quạt được tích hợp nhiều tính năng ưu việt, làm cuộc sống của con người thuận tiện và dễ dàng hơn rất nhiều. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi có giới thiệu một số mẫu quạt trần Italia Fengye được ưa chuộng nhất, hãy cùng tham khảo nhé!

Sơ lược về quạt trần Italia Fengye

Quạt trần FENGYE là dòng quạt trần có nguồn gốc từ đất nước Italia. Các sản phẩm quạt FENGYE đều được sản xuất và thiết kế trên dây chuyền công nghệ tiên tiến bậc nhất. Không chỉ có thể, quạt còn đạt được tiêu chuẩn kiểm định khắt khe từ các quốc gia hàng đầu trên thế giới về sản xuất quạt như  Đức, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Tây Ban Nha…

Quạt trần Italia Fengye cũng chính vì thế mà có chất lượng tốt hơn hẳn so với mặt bằng chung các dòng sản phẩm quạt trần đang lưu hành trên thị trường. Công ty Cổ phần Quạt trần Italia là đơn vị được thương hiệu tin tưởng, giao trọng trách phân phối độc quyền các sản phẩm quạt trần chất lượng cao tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào luôn mang đến tận tay người tiêu dùng những sản phẩm chất lượng cao nhất.

Quạt trần Italia Fengye - Công nghệ hiện đại, chất lượng hàng đầu - Ảnh 1

Quạt trần Italia FY502

Đặc trưng của dòng quạt trần Italia Fengye

- Động cơ DC tiết kiệm điện năng

- Vận hành êm ái, khả năng làm mát hiệu quả

- Thiết kế đơn giản không kém phần sang trọng

- Chất liệu gỗ cao cấp

- Đa dạng kiểu dáng, từ phong cách thiết kế đến không gian lắp quạt

- Tích hợp vô số tính năng hiện đại nổi bật như tính năng điều khiển từ xa, hẹn giờ, đảo chiều gió, tạo gió tự nhiên

- Một số mẫu quạt trần Italia còn được đi kèm đèn LED trang trí, góp phần làm tôn lên thẩm mỹ của căn phòng.

Quạt trần Italia Fengye - Công nghệ hiện đại, chất lượng hàng đầu - Ảnh 2

Quạt trần Italia FY504

Phân loại các sản phẩm quạt trần Italia Fengye chính

Dựa theo không gian lắp quạt

- Quạt trần phòng khách

- Quạt trần phòng ngủ

- Quạt trần phòng ăn và bếp

- Quạt trần cafe và resort

- Quạt trần cho trần thấp

- Quạt trần chung cư

Dựa theo phong cách thiết kế

- Quạt trần hiện đại

- Quạt trần cổ điển

- Quạt trần cánh gỗ

- Quạt trần trang trí

- Quạt trần đèn

Một số sản phẩm quạt trần Italia Fengye bán chạy nhất hiện nay

Quạt Trần Italia FY968

Sản phẩm Quạt trần Italia – Quạt cho người giàu FY968 là mẫu quạt trần 5 cánh gỗ tích hợp đèn. Quạt được làm bằng gỗ Plywood cao cấp, được xử lý chống cong vênh, mối mọt. Chiều cao của quạt là 69cm, người dùng có thể linh hoạt thay đổi dựa theo chiều cao trần nhà cho phù hợp.

Số vòng quay của quạt lên tới 80 – 220 vòng/phút, điện áp: 110v ~ 240V/50 ~ 60HZ, quạt hoạt động vô cùng ổn định, rất xứng đáng nằm trong top loại quạt trần cao cấp.

Quạt trần FY968 sở hữu 5 chao đèn Led 5xE14 được gắn ngay dưới cánh quạt theo hình cánh hoa vô cùng độc đáo và đẹp mắt. Quạt phù hợp với mọi không gian, từ phòng khách cho đến phòng ngủ, từ thiết kế cổ điển cho đến thiết kế hiện đại.

Quạt trần Italia Fengye - Công nghệ hiện đại, chất lượng hàng đầu - Ảnh 3

Quạt trần Italia FY968

Quạt Trần Italia FY506-OB

Cánh quạt được làm bằng gỗ tự nhiên Balsa cao cấp nguyên khối. Quạt có chiều cao 32cm, có thể thay đổi linh hoạt. Thân quạt sở hữu 2 màu: màu đồng thiếc và màu Nickel. Ngoài ra, mẫu quạt trần này được trang bị đèn LED chiếu sáng với công suất 15W. Đèn có 3 chế độ ánh sáng: trắng, vàng, trung tính (3000K/4000K/6000K) giúp biến hóa phù hợp với mọi khoảnh khắc, tân trang nội thất tùy theo nhu cầu sử dụng.

Số vòng quay động cơ lên tới 80-220 vòng/phút cùng 6 cấp độ gió và chế độ gió đảo chiều thông minh giúp không khí lưu thông, đem lại cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người sử dụng.

Đặc biệt, trọng lượng của quạt chỉ lên tới 8,5kg nên sản phẩm khá nhẹ, vô cùng dễ dàng và an toàn trong việc tháo lắp quạt.

Quạt trần Italia FY520

Sản phẩm quạt trần Italia FY520 là mẫu quạt trần sở hữu cánh quạt được làm từ nhựa ABS. Quạt có thiết kế vô cùng hiện đại với 5 cánh bạt mỏng hình cánh lá, làm nổi bật không gian nội thất phòng, khiến căn phòng trở nên thu hút một cách lạ kỳ.

Đường kính của cánh quạt lên tới 1,32m. Cùng với đó là chất liệu nhựa ABS cao cấp,chắc chắn, bền bỉ, đem lại độ bền lâu và có tuổi thọ cao sau một thời gian dài sử dụng. Quạt có chiều cao 39cm, thích hợp với nhiều không gian khác nhau, tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt chỉ mẫu quạt này mới có.

Công suất tiêu thụ điện tối đa của quạt là 60W, số vòng quay của động cơ lên tới 80 – 220 vòng/1 phút. Điện áp là 110v ~ 240v/50 ~ 60HZ. Với nhiều đặc điểm nổi trội như vậy, đây chắc chắn là mẫu quạt trần bạn nên quan tâm và tìm hiểu thêm.

Trên đây là một số thông tin về sản phẩm quạt trần Italia Fengye. Hi vọng các thông tin này có ích và giúp bạn trong quá trình tìm kiếm sản phẩm về nội thất.

An tâm lựa chọn căn hộ cao cấp minh bạch pháp lý của Sunshine City

An tâm lựa chọn căn hộ cao cấp minh bạch pháp lý của Sunshine City

Với thiết kế hiện đại, sở hữu tầm nhìn hướng sông đón vượng khí cùng hệ tiện ích đẳng cấp, không gian sống trong lành, Sunshine City còn trao giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ cho khách hàng ngay khi nhận bàn giao.

Xem thêm
Từ khóa:   nội thất

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 1 giờ 16 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 2 giờ 16 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 3 giờ 16 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản