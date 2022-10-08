An tâm lựa chọn căn hộ cao cấp minh bạch pháp lý của Sunshine City

Với thiết kế hiện đại, sở hữu tầm nhìn hướng sông đón vượng khí cùng hệ tiện ích đẳng cấp, không gian sống trong lành, Sunshine City còn trao giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ cho khách hàng ngay khi nhận bàn giao.

Vững pháp lý - điểm tựa an tâm cho khách hàng Trước đây, khách hàng khi lựa chọn mua nhà và đầu tư bất động sản đều tìm đến những dự án mới khởi công để có được giá mua tốt nhất, cũng như tiến độ đóng tiền dài hạn. Hiện nay, sau những biến động của thị trường và nhiều vấn đề liên quan đến pháp lý, tiến độ thi công chậm… dẫn đến nhu cầu của khách hàng cũng dần thay đổi. Đặc biệt, với tâm lý “ăn chắc mặc bền” của đại đa số người Việt, thì những dự án đã hoàn thiện và được bàn giao nhà cùng giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ sẽ luôn được ưu tiên lựa chọn. Thậm chí, rất nhiều khách hàng sẵn sàng lựa chọn căn hộ đã có sổ đỏ với giá thành cao hơn căn hộ cùng phân khúc đang vướng mắc về pháp lý.



Sunshine City mở bán quỹ căn hộ penthouse và cao cấp cuối cùng với pháp lý minh bạch Nắm bắt được nhu cầu cũng như hiểu rõ những yếu tố giúp nâng tầm giá trị bất động sản, Sunshine Group tiếp tục mở bán quỹ căn hộ cao cấp, sở hữu lâu dài với số lượng rất khan hiếm tại Sunshine City. Là một khách hàng vừa hoàn thiện thủ tục đặt cọc mua căn hộ tại Sunshine City, chị Vân Trang đã cho biết: “Bên cạnh không gian sống phù hợp với gia đình, việc nhận nhà có sổ đỏ cho tôi thấy mình đúng là chủ sở hữu của căn hộ, không như nhiều người thân hay bạn bè của tôi khi mua nhà xong vẫn còn phải vướng bận về thủ tục giấy tờ, mất thời gian nhưng không cảm thấy an tâm hoặc khi có nhu cầu giao dịch mua bán cũng bị mất giá trị”.

Căn hộ Sunshine City được thiết kế tinh tế cho chủ nhân nhiều không gian tận hưởng cuộc sống Hiện nay, nhiều chính sách đang được siết chặt để thực hiện nhiệm vụ có tính cấp bách là minh bạch thị trường bất động sản, chính là tín hiệu để thanh lọc dự án. Những căn hộ cao cấp với đầy đủ pháp lý tại Sunshine City sẽ tiếp tục thu hút khách hàng và nhà đầu tư trong thời gian này.



Sunshine City bàn giao nội thất liền tường cao cấp Chất lượng sống an toàn - văn minh tại Sunshine City Trong nhiều năm qua, Sunshine City xuất sắc giành nhiều giải thưởng danh giá và được đánh giá là dự án đáng sống hiện nay. Nằm trong Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra, cư dân Sunshine City dễ dàng di chuyển đến khu vực trung tâm và sân bay Nội Bài trong thời gian ngắn. Anh Mạnh Hùng - cư dân Sunshine City cho biết: “Nhận căn hộ tại Sunshine City là đồng nghĩa nhận bàn giao các thiết bị nội thất liền tường cao cấp. Điều này, giúp gia đình tôi giảm bớt chi phí cho việc thiết kế nội thất và chỉ mất quãng thời gian 1 tháng là đã ổn định cuộc sống rồi”.

Mật độ xây dựng tại Sunshine City chỉ chiếm 31,6% nên cảnh quan được mở rộng Tất cả tòa tháp tại đây đều có tầm nhìn thoáng, rộng cùng mảnh xanh phân phối từ khối đế lên đến các tầng mái. Mỗi căn hộ đều được thiết kế thông minh nhằm tối đa hóa diện tích, các phòng ngủ đều đón được ánh sáng tự nhiên. Chuỗi tiện ích tại đây đã được nghiên cứu kỹ lưỡng và bố trí hợp lý nhằm thoả mãn tối đa nhu cầu sống nghỉ dưỡng và phát triển cả về thể lực lẫn trí lực cho cư dân ở mọi lứa tuổi. Mua nhà Sunshine City đồng nghĩa chủ nhân căn hộ sẽ được đảm bảo tối ưu từ chất lượng dịch vụ đến hoạt động vận hành. Đặc biệt, chủ đầu tư Sunshine City rất chú trọng đầu tư hệ thống thiết bị PCCC hiện đại, đồng bộ cùng khả năng ứng phó nhanh nhạy của lực lượng tại chỗ thường xuyên tổ chức tập huấn, nhằm bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cư dân.

Hệ tiện ích nội khu đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt của cư dân Nhằm tri ân các khách hàng mua nhà trong đợt cuối hiếm hoi này, Sunshine City mở ra nhiều chính sách ưu đãi vô cùng hấp dẫn , cụ thể: Ngân hàng hỗ trợ giải ngân lên đến 65% giá trị hợp đồng, hưởng lãi suất 0% trong 12 tháng (Penthouse hưởng lãi suất 0% trong 06 tháng) từ ngày giải ngân đầu tiên; Chiết khấu 6% GTHĐ (Penthouse áp dụng chiết khấu 5%) cho khách hàng thanh toán sớm 95% giá trị HĐMB bằng vốn tự có trong vòng 20 ngày. Ngoài ra, khách hàng đặt mua căn hộ thường còn được tặng gói "Dịch vụ quản lý" trong 02 năm từ ngày nhận bàn giao nhà; Tặng gói hoàn thiện nội thất (trị giá 300 triệu) đối với căn hộ tầng thấp 5A, 5, 6, 7, Duplex và có cơ hội tham gia chương trình "Nhà sang - Du lịch vàng với gói du lịch (trị giá 200 triệu) (không áp dụng với căn tầng 5A, 5, 6, 7 và Duplex).. Địa chỉ: Khu đô thị Nam Thăng Long - Ciputra Hotline: 1800 6180 Website: https://city.sunshinegroup.vn/ Fanpage: https://www.facebook.com/sunshinecityhanoiofficial/

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