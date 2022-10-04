Bí quyết chọn nệm khi mua nệm bạn nhất định phải biết

Không gian sống 04/10/2022 16:27

Có thể nói một giấc ngủ ngon, trọn vẹn mỗi đêm không thể thiếu đi sự đồng hành của chiếc nệm chất lượng. Nệm sẽ đem đến cho bạn cảm giác êm ái và trải nghiệm hoàn hảo để có giấc ngủ ngon hơn. Vậy nhưng, làm thế nào để chọn được chiếc nệm ưng ý? Mời bạn xem ngay bí quyết chọn nệm khi mua nệm trong bài viết sau nhé!

 

Tại sao cần phải lựa chọn nệm trước khi mua?

Như chúng ta đã biết, nệm là vật dụng quen thuộc, tiếp xúc hàng ngày với cơ thể và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Đây cũng chính là lý do quan trọng nhất mà bạn cần phải lựa chọn nệm kỹ càng trước khi quyết định sở hữu chúng.

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của thị trường chăn ga gối nệm, hiện nay có nhiều cơ sở không rõ nguồn gốc bày bán, phân phối nệm kém chất lượng. Điều này khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang không biết đâu mới là chiếc nệm chính hãng, an toàn cho sức khỏe. Bởi vậy, trước khi mua nệm cho gia đình mình, bạn nhất định phải tìm hiểu kỹ càng về các thông tin như thương hiệu, chất liệu, giá thành,... để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái.

Bí quyết chọn nệm khi mua nệm bạn nhất định phải biết - Ảnh 1

Tìm hiểu những tiêu chí chọn nệm trước khi mua có vai trò quan trọng

Bí quyết chọn nệm khi mua nệm?

Để sở hữu được một chiếc nệm lý tưởng, bạn nên nắm lòng những bí quyết chọn nệm quan trọng sau đây:

Nệm có độ đàn hồi tốt

Một trong những tiêu chí cực kỳ quan trọng để đảm bảo chất lượng của nệm chính là độ đàn hồi. Nệm có độ đàn hồi tốt sẽ tránh được tình trạng xẹp lún trong quá trình dùng, từ đó giúp bạn dễ dàng có được giấc ngủ ngon, trọn vẹn hơn. Để kiểm tra độ đàn hồi nệm, bạn có thể dùng tay nhấn thử lên bề mặt nệm trước khi mua. Nếu nệm trở lại hình dạng ban đầu nhanh chóng thì chứng tỏ đây là chiếc nệm có độ đàn hồi cao.

Khả năng nâng đỡ cơ thể tối ưu

Theo kinh nghiệm mua nệm được nhiều người chia sẻ, một chiếc nệm tốt cần có khả năng nâng đỡ cơ thể trọn vẹn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp và chất lượng giấc ngủ của bạn mỗi đêm.

Chất liệu nệm an toàn

Bề mặt nệm tiếp xúc hàng ngày với cơ thể chúng ta. Do đó, bạn nên ưu tiên mua những chiếc nệm được sản xuất từ chất liệu an toàn với sức khỏe, không gây kích ứng, dị ứng da trong quá trình sản xuất.

Nguồn gốc, xuất xứ nệm rõ ràng

Nếu bạn mua phải chiếc nệm giá rẻ, trôi nổi trên thị trường, bạn sẽ có nguy cơ cao phải đối mặt với tình trạng đau mỏi vai gáy sau khi thức giấc, thậm chí là ngứa ngáy mỗi khi tiếp xúc với bề mặt nệm. Chính vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ càng thương hiệu nệm, địa chỉ bán hàng uy tín để chọn được chiếc nệm ưng ý, đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu sử dụng của cả gia đình.

Bí quyết chọn nệm khi mua nệm bạn nhất định phải biết - Ảnh 2

Nệm chất lượng cần có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Nên mua nệm ở đâu uy tín?

Sau khi đã nắm được bí quyết chọn nệm khi mua nệm, chắc hẳn bạn rất mong muốn tìm kiếm một địa chỉ mua nệm uy tín, chất lượng. Một trong những gợi ý tuyệt vời mà bạn có thể tham khảo là Ru9 - điểm đến của tín đồ chăn ga gối nệm Việt Nam. Ru9 tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giấc ngủ tại nước ta ứng dụng chất liệu foam vào sản xuất chăn ga gối nệm. Các sản phẩm mang thương hiệu Ru9 như nệm foam, chăn bạch đàn, gối Niu đều nhận được phản hồi tích cực từ người dùng.

Nhiều năm có mặt trên thị trường, Ru9 luôn thấu hiểu những gì bạn cần và cố gắng không ngừng cải tiến mỗi ngày để đem đến những sản phẩm chất lượng nhất cho quý khách hàng. Chắc chắn, đến với Ru9, bạn sẽ có được những trải nghiệm hài lòng và sớm tìm được sản phẩm ưng ý cho không gian phòng ngủ nhà mình.

Bí quyết chọn nệm khi mua nệm bạn nhất định phải biết - Ảnh 3

Nệm foam Ru9 - Nệm chất lượng cho giấc ngủ trọn vẹn suốt đêm.

Bài viết trên đã bật mí cho bạn bí quyết chọn nệm khi mua nệm quan trọng. Hy vọng, những thông tin hữu ích trong bài sẽ giúp ích bạn nhiều trong việc lựa chọn được chiếc nệm ưng ý, phù hợp với giấc ngủ của cả gia đình.

3 loại cây cảnh trồng trước nhà không khác gì "chôn vàng" trong sân, gia chủ "thăng quan tiến chức", luôn được Thần may mắn phù hộ

3 loại cây cảnh trồng trước nhà không khác gì "chôn vàng" trong sân, gia chủ "thăng quan tiến chức", luôn được Thần may mắn phù hộ

May mắn sẽ gọi tên gia đình bạn nếu trồng thêm những cây này trong sân nhà, trồng càng lâu tài lộc càng nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   phòng ngủ

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 13 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 43 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Một căn nhà bừa bộn bắt nguồn từ đâu?

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cửa cuốn, nhôm kính Việt: Tìm dư địa tăng trưởng ngoài biên giới

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Cúng chúng sinh Rằm tháng Bảy thế nào cho đúng?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Văn khấn, lễ vật cúng Rằm tháng Bảy cần chuẩn bị như thế nào?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Vì sao công viên thể thao tại Eurowindow Sport Garden lại là tiện ích hiếm gặp ở Nghệ An?

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản

Nghệ An xác lập ba đột phá chiến lược tạo cơ hội cho thị trường bất động sản