Bí quyết chọn nệm khi mua nệm bạn nhất định phải biết

Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của thị trường chăn ga gối nệm, hiện nay có nhiều cơ sở không rõ nguồn gốc bày bán, phân phối nệm kém chất lượng. Điều này khiến người tiêu dùng vô cùng hoang mang không biết đâu mới là chiếc nệm chính hãng, an toàn cho sức khỏe. Bởi vậy, trước khi mua nệm cho gia đình mình, bạn nhất định phải tìm hiểu kỹ càng về các thông tin như thương hiệu, chất liệu, giá thành,... để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái.

Như chúng ta đã biết, nệm là vật dụng quen thuộc, tiếp xúc hàng ngày với cơ thể và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Đây cũng chính là lý do quan trọng nhất mà bạn cần phải lựa chọn nệm kỹ càng trước khi quyết định sở hữu chúng.

Bí quyết chọn nệm khi mua nệm?

Để sở hữu được một chiếc nệm lý tưởng, bạn nên nắm lòng những bí quyết chọn nệm quan trọng sau đây:

Nệm có độ đàn hồi tốt

Một trong những tiêu chí cực kỳ quan trọng để đảm bảo chất lượng của nệm chính là độ đàn hồi. Nệm có độ đàn hồi tốt sẽ tránh được tình trạng xẹp lún trong quá trình dùng, từ đó giúp bạn dễ dàng có được giấc ngủ ngon, trọn vẹn hơn. Để kiểm tra độ đàn hồi nệm, bạn có thể dùng tay nhấn thử lên bề mặt nệm trước khi mua. Nếu nệm trở lại hình dạng ban đầu nhanh chóng thì chứng tỏ đây là chiếc nệm có độ đàn hồi cao.

Khả năng nâng đỡ cơ thể tối ưu

Theo kinh nghiệm mua nệm được nhiều người chia sẻ, một chiếc nệm tốt cần có khả năng nâng đỡ cơ thể trọn vẹn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe xương khớp và chất lượng giấc ngủ của bạn mỗi đêm.

Chất liệu nệm an toàn

Bề mặt nệm tiếp xúc hàng ngày với cơ thể chúng ta. Do đó, bạn nên ưu tiên mua những chiếc nệm được sản xuất từ chất liệu an toàn với sức khỏe, không gây kích ứng, dị ứng da trong quá trình sản xuất.

Nguồn gốc, xuất xứ nệm rõ ràng

Nếu bạn mua phải chiếc nệm giá rẻ, trôi nổi trên thị trường, bạn sẽ có nguy cơ cao phải đối mặt với tình trạng đau mỏi vai gáy sau khi thức giấc, thậm chí là ngứa ngáy mỗi khi tiếp xúc với bề mặt nệm. Chính vì vậy, hãy tìm hiểu kỹ càng thương hiệu nệm, địa chỉ bán hàng uy tín để chọn được chiếc nệm ưng ý, đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu sử dụng của cả gia đình.

Nệm chất lượng cần có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Nên mua nệm ở đâu uy tín?

Sau khi đã nắm được bí quyết chọn nệm khi mua nệm, chắc hẳn bạn rất mong muốn tìm kiếm một địa chỉ mua nệm uy tín, chất lượng. Một trong những gợi ý tuyệt vời mà bạn có thể tham khảo là Ru9 - điểm đến của tín đồ chăn ga gối nệm Việt Nam. Ru9 tự hào là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực giấc ngủ tại nước ta ứng dụng chất liệu foam vào sản xuất chăn ga gối nệm. Các sản phẩm mang thương hiệu Ru9 như nệm foam, chăn bạch đàn, gối Niu đều nhận được phản hồi tích cực từ người dùng.

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Bài viết trên đã bật mí cho bạn bí quyết chọn nệm khi mua nệm quan trọng. Hy vọng, những thông tin hữu ích trong bài sẽ giúp ích bạn nhiều trong việc lựa chọn được chiếc nệm ưng ý, phù hợp với giấc ngủ của cả gia đình.