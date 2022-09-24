Tiện ích đặc quyền tại Sunshine Golden River - Kiến tạo chất sống thượng lưu

Không gian sống 24/09/2022 15:38

Với lối thiết kế xanh thông minh, chuỗi tiện ích 5 sao cùng đơn vị vận hành quản lý chuẩn quốc tế, Sunshine Golden River trở thành không gian đáng sống của giới thượng lưu, doanh nhân, nghệ sĩ… Tại đây, tất cả nhu cầu sống, giải trí, chăm sóc sức khỏe... của cư dân đều được đáp ứng với tiêu chuẩn cao cấp nhất.

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Sunshine Golden River khai mở phong cách sống nghỉ dưỡng tại gia giữa lòng Thủ đô

Những “biên độ” sống không giới hạn của giới thượng lưu

Với chuẩn mực khắt khe, hướng đến cảm xúc trải nghiệm hoàn chỉnh, những người thành đạt, giàu sang mong mỏi tìm kiếm một chốn an cư mang lại cảm giác được nuông chiều, hưởng thụ các dịch vụ cao cấp và thư giãn hoàn mỹ. Không chỉ thế, bất động sản mà tầng lớp thượng lưu nhắm tới còn còn phải giúp họ tạo nên một "đỉnh sống" khác biệt, một không gian sống có bản sắc nhằm khẳng định giá trị đầy kiêu hãnh của bản thân. Như những căn biệt thự giữa trời mây, được bao quanh bởi chuỗi tiện ích đặc quyền, Sunshine Golden River ra đời chính là để thỏa mãn khát khao nâng tầm chuẩn sống của giới tinh hoa Thủ đô.

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Sân tập golf mini đáp ứng nhu cầu tập luyện mỗi ngày của cư dân

Tọa lạc vị trí trung tâm trong quần thể KĐT Nam Thăng Long, Sunshine Golden River vừa liền kề với các trục giao thông huyết mạch phía Tây Hồ Tây vừa có địa thế kế sông cận thủy đắt giá. Cư dân Sunshine Golden River còn được sở hữu tầm nhìn tuyệt đẹp và hưởng trọn nguồn sinh khí hưng thịnh vững bền.

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Dành riêng 3 tầng để phát triển tiện ích, Sunshine Golden River tối ưu chuẩn sống thượng lưu

Sunshine Golden River dành cho những giấc mơ về cuộc sống nghỉ dưỡng giữa lòng phố thị chật hẹp. Là bộ sưu tập căn hộ hạng sang sở hữu sân vườn trên không đẳng cấp tại Tây Hồ Tây, Sunshine Golden River phát triển hệ thống vườn treo từ ban công đến tầng thượng. Mỗi căn hộ đều sở hữu vườn riêng, trong đó có những căn diện tích ban công lên đến 70m2 mang đến bầu không khí trong lành cho gia chủ.

Hành trình sống thời thượng tại Sunshine Golden River

Với chuỗi tiện ích 5 sao trong nội khu, đồng thời cộng hưởng cùng vành đai tiện ích all-in-one từ các dự án nằm trong quần thể Sunshine Capital Ha Noi và khu đô thị quốc tế Nam Thăng Long, Sunshine Golden River mang tới 365 ngày sống – làm việc – tận hưởng, trọn vẹn từng khoảnh khắc cho cư dân.

Đưa những trải nghiệm sống sang về Việt Nam, dự án sở hữu một sân tập golf mini trên cao, được thiết kế trên đỉnh tòa nhà, nơi tầm nhìn khoáng đạt được mở rộng bốn phía. Không cần đi đâu xa, cư dân ở đây có cơ hội luyện tập môn thể thao quý tộc từ độ cao hàng trăm mét, được tận hưởng cảm giác mới mẻ và thư giãn vào mỗi dịp cuối tuần.

Bên cạnh đó, cư dân còn có thể thưởng thực ẩm thực Á - Âu với chuỗi nhà hàng 5 sao cao cấp. Sự giao thoa đầy tinh tế giữa các nền văn hóa ẩm thực sẽ mang lại trải nghiệm vị giác độc đáo cho mỗi thực khách.

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Sự hòa quyện giữa các món ăn Âu - Á trong chuỗi nhà hàng 5 sao chinh phục các tín đồ ẩm thực sành sỏi

Cuộc sống tiện nghi tại Sunshine Golden River còn được nối dài bởi danh sách các dịch vụ đẳng cấp. Dưới chân tòa nhà có bể bơi ngoài trời được bao quanh bởi vườn cây xanh, ngay cạnh là chòi hóng mát, vườn BBQ và đường dạo bộ liên khu. Dự án còn bố trí bể bơi 4 mùa trong nhà, phòng tập gym Matterhorn Fitness làm đa dạng hơn không gian rèn luyện cơ thể cho cả gia đình. Bên cạnh đó là các tiện ích giáo dục quy mô với hệ thống trường học S' School, thư viện và khu vui chơi trẻ em.

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Chuỗi tiện ích chăm sóc sức khỏe được chú trọng phát triển, giúp cư dân rèn luyện cơ thể, cân bằng cuộc sống

Đặc biệt hơn, dự án có sự tham gia của Matterhorn Hotels & Resorts và các đơn vị vận hành quốc tế, mang tới một hành trình sống sang vượt lên mọi kỳ vọng. Không chỉ thế, những tiện ích cơ bản như siêu thị Sunshine Mart, S-Plus Cafe, phòng sinh hoạt cộng đồng… cũng đáp ứng toàn diện nhu cầu sống của cư dân.

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Chuỗi tiện ích mua sắm, nhà hàng, đường dạo bộ phục vụ cư dân.

Giữa chốn đô thị chật chội, sở hữu một chốn đi về đẳng cấp nhưng vẫn yên bình giữa tầng không là giấc mơ của hàng triệu người. Cư dân được kết nối với Sunshine Finance Ha Noi - Tổ hợp tháp Tài chính, đại trung tâm Thương mại, Dịch vụ quốc tế 4.0 đầu tiên của Hà Nội hay thiên đường mua sắm Sunshine Helios…, là những mảnh ghép hoàn hảo của cộng đồng tinh hoa và bắt kịp với xu thế chung của toàn cầu.

Hiện nay, khách hàng mua căn hộ Sunshine Golden River được hưởng hàng loạt ưu đãi: Hỗ trợ vay lên đến 70% GTHĐ, lãi suất 0% đến khi bàn giao nhà; Chiết khấu 6% GTHĐ khi thanh toán sớm 95%; Tặng Gói Dịch vụ quản lý (vận hành bởi đơn vị đạt tiêu chuẩn Quốc tế) trong 02 năm. Liên hệ đặt mua căn hộ qua hotline: 1900633566.

Thiết kế xanh - thông minh, căn hộ của Sunshine Green Iconic chiếm trọn trái tim khách hàng

Thiết kế xanh - thông minh, căn hộ của Sunshine Green Iconic chiếm trọn trái tim khách hàng

Với sự đa dạng về diện tích và gần 400 khu vườn nhiệt đới trên không, bộ sưu tập căn hộ Sunshine Green Iconic từ căn hộ cao cấp, Duplex thời thượng tới Sky Villa đã trở thành biểu tượng sống xanh - thông minh đầy ấn tượng, đáp ứng nhu cầu sống sang của khách hàng.

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Từ khóa:   Tổ hợp tháp Tài chính đại trung tâm Thương mại Dịch vụ quốc tế

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