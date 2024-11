Người thuộc 2 mệnh này chớ trồng cây phát tài, nếu không muốn tiền của đội nón ra đi, 3 đời sau nghèo vẫn hoàn nghèo

Cây phát tài là tên gọi chung cho một phân khúc thực vật mà theo quan niệm phong thủy là những loài cây mang lại may mắn và tiền tài cho chủ sở hữu của chúng. Nhóm những loại cây thuộc nhóm cây phát tài có thể kể đến như: Thiết mộc lan, phú quý, kim ngân, kim tiền, v.v.

Theo người xưa, loài cây này đã được mệnh danh là loại cây biểu thị cho sự phú quý, thịnh vượng và may mắn. Với nhiều người, cây phát tài còn tượng trưng cho điềm lành và điều may mắn. Đó cũng là lý do tại sao loài cây này rất phổ biến, được nhiều người ưa thích và trồng trong nhà cũng như văn phòng.

Ý nghĩa phong thủy của cây phát tài