Hoả hoạn ở chung cư The Era Town, chuông báo cháy không hoạt động

Không gian sống 29/04/2019 09:16

Nhiều cư dân The Era Town cho biết khi vụ hoả hoạn xảy ra, hệ thống báo cháy của chung cư không hoạt động, người dân hoảng loạn tháo chạy khỏi toà nhà theo tiếng hô hoán của các hộ dân ở toà nhà kế bên.

Sáng 29/4, các đơn vị nghiệp vụ lực lượng PCCC TP.HCM cho hay vẫn đang phối hợp cùng phường Phú Mỹ, quận 7 điều tra nguyên nhân vụ hoả hoản xảy ra tại một căn hộ thuộc block A2 của chung cư vào đêm qua.

Theo tin bước đầu, khoảng 23h30 đêm 28/4 người dân block A2 nghe tiếng hô hoán có cháy từ các hộ dân ở block kế bên. Ngay sau đó, khói nghi ngút bốc lên từ căn hộ tầng 11 blcok A2, các hộ dân nháo nhào tìm đường chạy ra khỏi toà nhà.

Hoả hoạn ở chung cư The Era Town, chuông báo cháy không hoạt động - Ảnh 1
Căn hộ tại chung cư The Era Town cháy lúc nửa đêm nhưng nhiều cư dân cho biết hệ thống báo cháy không hoạt động. 

Đám cháy nhanh chóng bùng phát sau đó, cả căn hộ bị ngọn lửa bao trùm. Tiếp nhận thông tin, lực lượng PCCC đã huy động xe chuyên dụng và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. 30 phút sau, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn.

Vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều cư dân The Era Town bức xúc vì khi xảy ra sự việc hệ thống báo cháy của chung cư không hoạt động, ban quản lý không có thông báo, hướng dẫn kịp thời cho cư dân thoát nạn. Nhiều hộ dân biết có cháy nhờ hàng xóm đập cửa, hô hoán nhau.

Sau vụ hoả hoạn, nhiều cư dân The Era Town cho biết sẽ tập hợp lại để làm việc với ban quản lý về công tác PCCC ở chung cư, đồng thời sẽ gửi đơn kiến nghị đến UBND quận 7 và TP.HCM phản ánh tình trạng “lơ là” báo cháy này.

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