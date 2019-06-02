Cư dân Lexington Residence đòi kiện chủ đầu tư ra toà vì chậm giao giấy chủ quyền nhà

Đó là những nội dung được các cư dân chung cư Lexington Residence (quận 2, TP.HCM) in trên băng rôn và căng trước toà nhà vào ngày 1/6 để phản đối chủ đầu tư là Công ty CP BĐS Nova Lexington, doanh nghiệp liên quan của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland).

Cư dân Lexington phản đối Novaland không minh bạch pháp lý dự án, bắt cư dân sống trong nhà không sổ hồng suốt 4 năm; Novaland vì lợi nhuận không giữ chữ tín, không thực hiện nghĩa vụ làm sổ cho cư dân Lexington; yêu cầu ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland giao sổ hồng ngay cho cư dân Lexington; Novaland phạm luật khi thu 99% tiền căn hộ, 4 năm vẫn không giao sổ cho cư dân Lexington…

Ông T. cho biết, cư dân rất lo lắng về tình trạng pháp lý của dự án nhất là khi Công ty CP BĐS Nova Lexington hết lần này đến lần khác đưa ra nhiều lý do để giải thích về việc cấp giấy chủ quyền nhà.

Theo cư dân T.N.T (ngụ block B, chung cư Lexington Residence), ông mua căn hộ tại đây từ năm 2016, đã thanh toán hơn 90% giá trị hợp đồng căn hộ cho Công ty CP BĐS Nova Lexington. Thế nhưng, trong suốt thời gian sinh sống tại chung cư, ông và nhiều cư dân khác nhiều lần truy vấn chủ đầu tư về việc bàn giao giấy chủ quyền nhà thì chỉ nhận được những lời hứa hẹn.

“Sinh sống ở đây 4 năm qua nhưng tôi và nhiều người không biết tình trạng pháp lý của dự án có vấn đề gì không mà chủ đầu tư chưa làm được sổ hồng cho cư dân. Nhiều người muốn cầm cố căn hộ của mình để vay ngân hàng lấy vốn làm ăn cũng không được”, ông T. bức xúc nói.

Chung cảnh ngộ, bà T.B.N (ngụ block D, chung cư Lexington Residence) cho biết, khi mua căn hộ tại đây bà được nhân viên bán hàng tư vấn sẽ có giấy chủ quyền gần 1 năm sau khi thanh toán hơn 90% giá trị căn hộ. Thế nhưng, đến nay đã gần 4 năm vẫn không thấy giấy tờ nhà đâu (!?).

Bức xúc về việc chậm nhận giấy chủ quyền nhà, sáng 1/6 đông đảo cư dân Lexington Residence đã căng băng rôn trước chung cư để phản đối Tập đoàn Novaland. Những người này còn mang băng rôn đi quanh các block để thể hiện thái độ.

Trước sự quyết liệt của cư dân Lexington Residence, đại diện Công ty CP BĐS Nova Lexington đã có buổi tiếp xúc với cư dân. Theo đại diện chủ đầu tư, việc chậm giao giấy chủ quyền tại chung cư Lexington Residence có nguyên do từ khu đất đối diện chung cư mà công ty được giao xây dựng công viên cây xanh. Công ty đã nộp 83 tỷ đồng tiền sử dụng đất nhưng thủ tục vẫn đang vướng vì thành phố phải xin ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đại diện Công ty CP BĐS Nova Lexington, pháp lý khu vực xây dựng căn hộ đã xong nhưng do pháp lý của toàn dự án chưa hoàn tất nên việc cấp giấy chứng nhận nhà vẫn chưa thực hiện được. Công ty đã thực hiện hết các bước, phần còn lại phụ thuộc vào cơ quan chức năng.

Tuy vậy, nhiều cư dân chung cư Lexington Residence không chấp nhận lời giải thích của đại diện Công ty CP BĐS Nova Lexington và họ cho biết sẽ khởi kiện doanh nghiệp này ra toà.

Dự án Lexington Residence toạ lạc tại số 67 đường Mai Chí Thọ, phường An Phú, quận 2, được xây dựng trên khu đất có diện tích hơn 21.300 m2. Dự án được quảng bá là khu phức hợp căn hộ, thương mại – dịch vụ - văn phòng, trong đó số lượng căn hộ khoảng 1.310 căn.