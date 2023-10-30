Các mẫu bộ salon, sofa gỗ hiện đại phòng khách đẹp

Không gian sống 30/10/2023 14:17

Các mẫu sofa đơn giản mang đến cảm giác bình yên, ấm cúng cho các gia đình có không gian quây quần vui vẻ, tiếp khách lịch sự.

 

Bộ salon gỗ hiện đại phòng khách là đồ nội thất quen thuộc của các gia đình. Các mẫu ghế sa lông gỗ kiểu hiện đại bán chạy trên thị trường được tổng hợp bởi Nội thất Viva, gửi các bạn tham khảo, thêm lựa chọn các mẫu sofa gỗ hiện đại ưng ý cho mình.

1. Mẫu bộ salon, sofa gỗ hiện đại phòng khách đẹp, giá rẻ

1.1. Bộ sofa gỗ óc chó phòng khách đẹp sang trọng

Gỗ óc chó với màu trầm tự nhiên, vân gỗ đa dạng uốn lượn, xoáy vẻ đẹp tinh tế, cổ điển và sang trọng cho bộ sofa gỗ phòng khách.

Bộ sofa gỗ óc chó hiện đại có nhiều kiểu dáng từ vuông vức, bộ sofa chữ I, chữ L, chữ U đa dạng mẫu mã cho khách hàng.

1.2. Bộ sa lông gỗ kiểu hiện đại nguyên khối

Bộ sa lông gỗ nguyên khối hầu như được làm từ thân các cây lớn, hạn chế cắt xẻ, ghép các mảnh gỗ lẻ nên có thể nói, mua bộ sofa gỗ nguyên khối phòng khách là cách thể hiện sự sang trọng, đẳng cấp, gu thẩm mỹ của gia chủ.

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Mẫu salon gỗ đẹp, giao hàng nhanh tại Nội thất Viva.

Các mẫu sa lông gỗ nguyên khối thường phủ một lớp sơn bóng ngoài đơn giản, tăng độ bền sản phẩm mà không hề diêm dúa, cầu kì. Càng dùng lâu, vân gỗ dưới lớp sơn bóng lên màu được đẹp, tăng giá trị bộ salon gỗ tự nhiên.

1.3. Mẫu sofa gỗ đơn giản

Các mẫu ghế sofa gỗ đơn giản hiện đại là một gợi ý cho những ai thích bài trí không gian đẹp mộc mạc, không cần khoa trương cầu kì mà vẫn đầy đủ tiện nghi.

Các mẫu sofa gỗ đơn giản mang đến cảm giác bình yên, ấm cúng cho các gia đình có không gian quây quần vui vẻ, tiếp khách lịch sự.

1.4. Mẫu ghế sofa gỗ đơn giản hiện đại, thông minh

Đôi khi các gia đình muốn mua lẻ các mẫu ghế sa lông gỗ đẹp, ghế dài tiếp khách hoặc có thể thành một chiếc giường nhỏ nằm nghỉ ngơi, thư giãn xem tivi thoải mái khi phòng khách có diện tích hạn chế. Lúc này, các mẫu ghế sofa, ghế salon là một điểm nhấn trong bộ bàn ghế phòng khách, thu hút mọi ánh nhìn.

Hiểu được nhu cầu khách hàng, trên thị trường cũng có đa dạng lựa chọn mẫu ghế salon gỗ gọn nhẹ, hiện đại, đơn giản, có thể có thêm các tiện ích như ngăn kéo, kéo thành giường thông minh.

2. Địa chỉ mua bộ salon, sofa, ghế sa lông đẹp, uy tín chất lượng

Các mẫu salon gỗ ở trên được tổng hợp dựa trên nhu cầu thị hiếu dao động từ 8.000.000 VNĐ đến 40.000.000 VNĐ. Và nhiều bạn cũng muốn có nhu cầu mua những ghế sa lông gỗ rẻ bền, đẹp, sử dụng dài lâu.

Tại nội thất Viva, chúng tôi có hàng trăm sản phẩm sofa gỗ hiện đại đủ mẫu mã và thiết kế đa dạng cho khách hàng. Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, hiểu rõ về sản phẩm cũng như có thể tư vấn phong thủy hỗ trợ khách hàng những sản phẩm đẹp phù hợp không gian thực tế.

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Hình ảnh thực tế bộ salon gỗ cho khách hàng của Nội thất Viva.

Nội thất Viva có xưởng sản xuất chủ động, quy trình sản xuất chuyên nghiệp, được tuyển chọn và kiểm soát mọi vật liệu kỹ càng từ những chi tiết nhỏ nhất. Chúng tôi cũng có đội ngũ nhân viên giao hàng, lắp đặt tận tâm. Bạn chỉ cần đặt hàng, Nội thất Viva sẽ mang đến sản phẩm đúng theo yêu cầu của bạn với chính sách bảo hành lên đến 5 năm và hỗ trợ khách trọn đời.

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