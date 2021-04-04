Con dâu ông trùm điện tử Sài Gòn lần đầu chia sẻ về cuộc sống 'mẹ bỉm' nhà hào môn: Được cả nhà chăm sóc đủ thứ mà cứ buồn và vô toilet khóc

Mới đây, nàng dâu của ông trùm điện tử Sài Gòn - Vân Tiny đã đăng đàn giải đáp thắc mắc của cộng đồng mạng về cuộc sống hào môn sau khi lấy chồng của cô.

Vân Tiny vốn là hot girl nổi tiếng mạng xã hội một thời. Sau khi kết hôn với rich kid Fabo Nguyễn - người được cho là con trai của một ông trùm điện tử ở Sài Gòn, người đẹp càng được chú ý nhiều hơn. Cô khiến cộng đồng mạng ghen tỵ với nhan sắc xinh đẹp, cuộc sống sang chảnh với ngập tràn đồ hiệu. Ngoài ra, body nuột nà sau sinh của cô nàng cũng khiến cư dân mạng "há hốc" nhiều phen. Biết cộng đồng tò mò về cuộc sống "dâu con" trong gia đình hào môn nhất nhì Sài Thành, mới đây, hot mom này đã chia sẻ một vài giải đáp cho fan hâm mộ qua trò Q&A trên Instagram. Đáng chú ý, được hỏi về tài nghệ bếp núc, cô nàng thẳng thắn chia sẻ: "Chị không biết nấu ăn huhu". Câu trả lời của cô nàng khiến cư dân mạng càng thêm ghen tỵ với độ được "cưng chiều" của nàng dâu gia đình nhà Fabo Nguyễn.

Cô thẳng thắn chia sẻ mình không có kinh nghiệm bếp núc Theo những chia sẻ từ "tổng đài 1080" của bà xã Fabo, giống như bao mẹ bỉm khác, khi mới sinh con, Vân Tiny vẫn gặp đủ các vấn đề rắc rối. Đặc biệt, dù được cưng chiều hết nấc, cô cũng không tránh khỏi căn bệnh trầm cảm sau sinh. "Sinh em bé xong là thời gian khủng hoảng tâm lý nhất. Mình không kiềm chế được cảm xúc, cứ suy nghĩ lung tung. Chị được cả nhà chăm sóc và chia sẻ đủ thứ mà chị còn buồn xong chị vô toilet khóc. Chị thấy tủi thân vì đau lưng, tối đang ngủ phải báo thức để hút sữa, cứ 2 tiếng hút 20 phút. Rồi xấu nữa (cười), chị nhìn chồng chị phong độ đẹp trai mà chị buồn thêm, haha. Vợ thì mập xấu, chồng thì đẹp trai xỉu. Tức lắm á", Vân Tiny cho biết. Chia sẻ của cô về cuộc sống mẹ bỉm sữa sau sinh Vân Tiny gây ấn tượng với cộng đồng khi chưa tới 1m6 nhưng lại sở hữu body lý tưởng, nuột nà kể cả sau khi sinh em bé. Vợ chồng cô thường xuyên chia sẻ loạt món đồ hiệu xa xỉ hay các chuyến du lịch sang chảnh ở khắp nơi. Sau 6 năm về chung nhà, cặp đôi có 1 con trai tên Corbin hiện đã hơn 1 tuổi.

Cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước của cặp vợ chồng nhà hào môn nhất nhì Sài Thành Không chỉ có cuộc sống đáng mơ ước, Vân Tiny còn gây chú ý với vóc dáng nóng bỏng sau sinh Vân Tiny là hot mom đình đám mạng xã hội với 230k lượt theo dõi trên Facebook và 66k lượt theo dõi trên Instagram. Trong khi đó, Fabo Nguyễn dù là rich kid nhưng cũng rất "chăm chỉ" trên mạng xã hội. Anh sở hữu kênh YouTube với 779k người đăng ký. Ảnh: FB, IG nhân vật

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-dau-ong-trum-dien-tu-sai-gon-lan-dau-chia-se-ve-cuoc-song-me-bim-nha-hao-mon-duoc-ca-nha-cham-soc-du-thu-ma-cu-buon-va-vo-toilet-khoc-400734.html