Con trai Lương Thế Thành và Thúy Diễm cao lớn phổng phao ra dáng soái ca

Hậu trường 15/01/2021 15:39

Hiếm hoi xuất hiện, bé Bảo Bảo - con trai Lương Thế Thành và Thúy Diễm khiến nhiều khán giả bất ngờ vì vẻ ngoài cao lớn dù chỉ mới hơn 2 tuổi.

Là một trong những đôi vợ chồng được yêu thích nhất nhì showbiz Việt, những thông tin liên quan đến Lương Thế Thành và Thúy Diễm luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt, nhóc tỳ siêu đáng yêu của cặp đôi – bé Bảo Bảo cũng thu hút sự chú ý của khán giả không kém bố mẹ nổi tiếng.

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Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Lương Thế Thành và Thúy Diễm khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thúy Diễm vừa đăng tải loạt ảnh mới nhất của con trai kèm dòng trạng thái: “Khi con trai được 2 tuổi rưỡi! Lớn rồi biết lái xe chở mami đi chơi, biết tặng hoa cho mami vui! Ba Thành chỉ là người đến sau thôi nha ba”.

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Quý tử nhà Thúy Diễm không chỉ biết tặng hoa cho mẹ vui...
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... mà còn đòi học lái xe chở mẹ đi chơi - Ảnh: Internet

Có thể thấy, dù mới hơn 2 tuổi, quý tử nhà Lương Thế Thành đã cao lớn phổng phao thấy rõ. Bảo Bảo được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Bên cạnh đó, cậu bé còn sống rất tình cảm và ga lăng với phụ nữ.

Dưới bài đăng, bạn bè và cư dân mạng dành nhiều lời khen cho con trai Thúy Diễm: “Cưng quá đi, cục vàng của mẹ Diễm! Chúc gia đình anh chị thật nhiều hạnh phúc!”, “Ba Thành chuẩn bị ra rìa”, “Bảo Bảo nay lớn quá chị ơi”, “Nay đẹp trai y ba Thành luôn chị”, “Nhanh quá mới ngày nào thôi nôi mà nay lớn bộn rồi chị ơi”, “Con của cô Diễm đẹp trai quá”, “Cưng em quá”, “Soái ca tương lai khối cô mê nha”…

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