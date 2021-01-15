Lệ Quyên lại khiến fan choáng váng khi hé lộ toàn cảnh biệt thự mới tậu nhưng dòng trạng thái đầy ẩn ý mới gây tò mò

Hậu ly hôn, Lệ Quyên đã chi số tiền khủng để sắm biệt thự mới và khiến không ít người phải choáng ngợp trước sự xa hoa của ngôi nhà.

Tháng 10/2020, thông tin nữ ca sĩ Lệ Quyên ly hôn chồng đại gia sau nhiều năm chung sống khiến dư luận xôn xao. Không lâu sau đó, giọng ca “Sầu tím thiệp hồng” liên tục vướng nghi vấn hẹn hò tình trẻ kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu.

Lệ Quyên và tình trẻ ngày càng thoải mái hơn khi xuất hiện trước công chúng - Ảnh: Internet

Dù chưa chính thức công khai nhưng trên mạng xã hội, cả hai thường xuyên “thả thính” qua lại cũng như bị cư dân mạng soi ra nhiều bằng chứng hẹn hò.

Được biết, hậu ly hôn, Lệ Quyên đã dọn ra ở riêng và tậu hẳn biệt thự khủng tại TP. Hồ Chí Minh. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thỉnh thoảng lại hé lộ một góc căn nhà đến người hâm mộ.

Một góc căn biệt thự của Lệ Quyên - Ảnh: IG

Mới đây, Lệ Quyên tiếp tục gây choáng khi khoe ảnh toàn cảnh căn biệt thự mới tậu kèm thông điệp đầy ẩn ý. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ hình ảnh cực lung linh của căn biệt thự nhìn từ bên ngoài với loạt biểu tượng về cặp đôi và trái tim.

Động thái của Lệ Quyên khiến nhiều người cho rằng cô đang muốn nói đến mối quan hệ với Lâm Bảo Châu - Ảnh: IG

Điều này khiến nhiều người cho rằng cô đang muốn nhắc đến mối quan hệ với người mới và đây sẽ là mái ấm tương lai của cả hai. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của cư dân mạng.

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ để lại nhiều bình luận chúc mừng Lệ Quyên: “Nhà đẹp quá chị ơi, chúc mừng chị”, “Chúc mừng chị nha, tổ ấm mới nhìn đã mắt quá nè”, “Hoành tráng quá bạn tôi ơi”…

“Táo Y tế” Vân Dung trẻ trung ở tuổi U50 Dù đã ở tuổi 46 nhưng danh hài Vân Dung vẫn giữ được sự tươi tắn, rạng rỡ. Đặc biệt, làn da trắng mịn màng cùng vóc dáng gọn gàng, gợi cảm của cô khiến rất nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/le-quyen-lai-khien-fan-choang-vang-khi-he-lo-toan-canh-biet-thu-moi-tau-nhung-dong-trang-thai-day-an-y-moi-gay-to-mo-393453.html