NS Giang Còi nhập viện điều trị vì phát hiện khối u khiến khán giả lo lắng

Thông tin mới nhất về sức khỏe của nghệ sĩ Giang Còi đang khiến nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng như khán giả không khỏi lo lắng.

Mới đây, thông tin nghệ sĩ Giang Còi nhập viện điều trị vì phát hiện có khối u ở họng đã khiến bạn bè và nhiều khán giả lo lắng. Được biết, vì họng xuất hiện khối u nên thanh quản bị tổn thương khiến nam nghệ sĩ không nói được. Bị mất giọng, Giang Còi chỉ có thể trao đổi thông tin với mọi người qua tin nhắn.

Nghệ sĩ Giang Còi nhập viện điều trị vì phát hiện khối u ở họng - Ảnh: Internet

Trước khi nhập viện, anh điều trị tại nhà, uống thuốc kháng sinh hơn một tháng nhưng không thuyên giảm. Hiện tại, nghệ sĩ Giang Còi đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt. Theo đó, nam nghệ sĩ đang chờ làm xét nghiệm để chẩn đoán trước khi tiến hành phẫu thuật.

Chia sẻ với VnExpress, nghệ sĩ Giang Còi cho biết: “Tôi vào viện ba ngày trước. Nhìn những ánh mắt cảm thông, tôi cảm thấy nợ mọi người nhiều lắm những nụ cười”. Không thể đi diễn, Giang Còi tập trung viết kịch bản hài trong quãng thời gian nằm viện. Bên cạnh đó, để chữa bệnh, nam diễn viên chấp nhận bỏ hẳn thuốc lá, uống rượu.

Vào thăm người bạn thân thiết trong viện, nghệ sĩ Trà My chia sẻ: “Từ lúc vào thăm đến lúc ra về, trong phòng tràn ngập tiếng cười của anh ấy. Mong rằng sự lạc quan, yêu đời sẽ giúp anh chiến thắng bệnh tật”.

NS Trà My cho biết người bạn của mình rất lạc quan - Ảnh: Internet

Giang Còi tên thật là Lê Hồng Giang, sinh năm 1962. Nam nghệ sĩ tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh là một nghệ sĩ hài được nhiều khán giả yêu thích qua các tiểu phẩm kết hợp cùng những đồng nghiệp thân thiết như nghệ sĩ Quang Tèo, Văn Hiệp… Trước khi bị bệnh, Giang Còi vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và hỗ trợ con trai trong công việc làm phim.

Nghệ sĩ Trung Dân sốc, phải họp mặt gia đình 3 lần khi con gái muốn lấy chồng ngoại quốc "Tôi sốc thực sự và buộc phải họp mặt gia đình để giải quyết chuyện con rể ngoại quốc hỏi cưới" – nghệ sĩ Trung Dân nói.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ns-giang-coi-nhap-vien-dieu-tri-vi-phat-hien-khoi-u-khien-khan-gia-lo-lang-393431.html