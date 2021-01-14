Nhã Phương lần đầu chia sẻ về hành trình ‘vượt cạn’ gian nan, thập tử nhất sinh vì bị băng huyết

Những dòng chia sẻ mới nhất của nữ diễn viên Nhã Phương về hành trình làm mẹ đầy gian nan đã nhận được sự đồng cảm của hội mẹ bỉm sữa.
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Cách đây vài giờ, Nhã Phương bất ngờ chia sẻ với người hâm mộ về hành trình sinh con gái đầu lòng – bé Destiny trên trang Facebook cá nhân. Đối với Nhã Phương, để chào đón một thiên thần nhỏ chào đời, mỗi người phụ nữ đều phải rất mạnh mẽ, bền bỉ.
Bên cạnh đó, cô còn cho biết bản thân từng trải qua thời điểm thập tử nhất sinh vì bị băng huyết khi “vượt cạn”: “Bi đã từng trải qua đủ mọi nỗi đau khi sinh Ny, từ cơn đau đẻ đến căng tức sữa, co tử cung, rồi còn phải trải qua cơn thập tử nhất sinh vì bị băng huyết, nhưng có là gì khi nhìn thấy thiên thần nhỏ kế bên”.
Sau khi sinh con, Nhã Phương lại tiếp tục phải đối mặt với stress vì những áp lực khi lần đầu làm mẹ: “Đó là giây phút chán nản khi con ốm ho, khó thở vì nhiều đờm rãi, là những lúc bị stress vì con lười ăn, không tăng cân, rồi mệt mỏi khi phải tiếp nhận quá nhiều ý kiến từ người thân, bạn bè về cách chăm con…”.
Tuy nhiên, Nhã Phương may mắn vì luôn có ông xã Trường Giang ở bên quan tâm, chăm sóc, giúp vợ vượt qua khủng hoảng: “Thật may mắn khi Bi có anh Giang đồng hành ở bên, luôn quan tâm và chia sẻ với vợ để giúp Bi vượt qua những rào cản ấy”.
Dòng chia sẻ của nữ diễn viên “Tuổi thanh xuân” nhận được nhiều sự đồng cảm từ hội chị em: “Chị thực sự đồng cảm với em, trở thành mẹ là bắt đầu một hành trình chăm con đầy thử thách…”, “Đúng là chỉ người mẹ mới hiểu thấu cho cảnh nuôi con như thế này thôi”, “Làm mẹ rồi mới thấu hiểu”…