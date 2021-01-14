Tranh thủ hẹn hò hâm nóng tình cảm, Hà Hồ và Kim Lý chẳng ngại ngần dành cho nhau những cử chỉ ngọt ngào khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Sau 3 năm hẹn hò, Hà Hồ và Kim Lý đã chính thức đăng ký kết hôn vào đầu năm 2020. Hiện tại, cặp đôi đang có cuộc sống vô cùng viên mãn khi vừa đón chào 2 thiên thần nhỏ đầy kháu khỉnh Leon và Lisa.

Khoảng thời gian gần đây, giọng ca “Cả một trời thương nhớ” thường xuyên chia sẻ loạt hình ảnh đời thường đầy hạnh phúc của tổ ấm nhỏ đến khán giả. Những khoảnh khắc rất đỗi bình yên của gia đình Hà Hồ như Subeo bế các em, ông xã cho con uống sữa… khiến người hâm mộ không khỏi “tan chảy”.

Mới đây, cặp đôi Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đã tranh thủ “trốn con” để hẹn hò hâm nóng tình cảm. Cụ thể, một người bạn thân thiết của nữ ca sĩ đã chia sẻ loạt ảnh “ngọt như mía lùi” của cặp đôi lên mạng xã hội.

Hồ Ngọc Hà tựa vào người Kim Lý còn nam diễn viên nhẹ nhàng hôn nhẹ lên tóc của bà xã - Ảnh: FB

‘Nữ hoàng giải trí’ khiến người hâm mộ thích thú khi để lộ khoảnh khắc nũng nịu cực đáng yêu bên ông xã - Ảnh: FB

Nụ cười hạnh phúc của ‘bà mẹ 3 con’ khi nhận được nụ hôn từ Kim Lý - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc đăng tải, cả hai liên tục có những hành động đầy tình tứ khiến ai nấy đều phải ngưỡng mộ. Không chỉ khoác tay, ôm nhau mà Hà Hồ và Kim Lý còn dành cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

Chia sẻ về người bạn đời của mình, Hà Hồ từng cho biết ban đầu cô bị cuốn hút bởi vẻ ngoài điển trai của Kim Lý. Tuy nhiên theo năm tháng, sự trách nhiệm và nghiêm túc của nam diễn viên mới chính là thứ giúp mối quan hệ của cả hai duy trì lâu dài.

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