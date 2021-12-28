Youtuber Lộc 'Fuho' khoe nhà mới, số tiền xây dựng nghe đến ai cũng phải choáng

Hậu trường 28/12/2021 20:43

Căn nhà mới của vợ chồng Lộc Fuho (Phạm Văn Lộc) diện tích không lớn nhưng thiết kế hiện đại, đầy đủ nội thất, tiện nghi.

Mới đây, youtuber Lộc "Fuho" (Phạm Văn Lộc) đăng vlog giới thiệu căn nhà mới vừa hoàn thành cho vợ con. Trong clip, nhà mới của Lộc Fuho có diện tích vừa phải được sơn màu trắng, thiết kế đèn hiện đại trông rất sáng sủa và đầy đủ tiện nghi.

Youtuber Lộc 'Fuho' khoe nhà mới, số tiền xây dựng nghe đến ai cũng phải choáng - Ảnh 1

Căn nhà mới của Lộc Fuho có thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi, nội thất.

"Ngôi nhà còn một số khu vực chưa hoàn thiện. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm đế năm mới được đón tết ở nhà mới. Dù diện tích không lớn nhưng tôi thấy nó rất đẹp. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc mọi người ạ.

Tiền sơn, tiền nối dây điện, kinh phí để mua giường, nệm, tủ, bàn ghế… tổng cộng 105 triệu đồng. Còn tiền nhân công xây dựng 'cây nhà lá vườn' nên chi phí mới được như vậy", Phạm Văn Lộc tiết lộ số tiền xây nhà.

 Youtuber Lộc 'Fuho' khoe nhà mới, số tiền xây dựng nghe đến ai cũng phải choáng - Ảnh 2

Youtuber Lộc 'Fuho' khoe nhà mới, số tiền xây dựng nghe đến ai cũng phải choáng - Ảnh 3

Anh cho biết, nhân công "cây nhà lá vườn" nên căn nhà mới có giá như vậy.

Cách đây 2 tháng, Lộ Fuho và vợ quay clip "đập lợn" lấy tiền xây nhà. Anh cho biết, vợ sinh bé nên cần thêm diện tích.

"Nhà mới không to, xây cho có để ở thôi. Vì chị hai tôi cũng gần sinh rồi, chuyển vào phòng đó ở, vợ tôi chuyển vào đây. Nhà anh em đông nên chỗ ngủ hơn chật. Xây nhà này cỡ khoảng 40 - 50 triệu thôi vì có 15m2.

Vợ tôi sinh nên tôi phải ở ngoài nhà vợ, cũng tiện cho công việc của tôi hơn. Tết tôi sẽ về nhà mình rồi lại ra", Lộc Fuho chia sẻ về diện tích căn nhà.

Youtuber Lộc 'Fuho' khoe nhà mới, số tiền xây dựng nghe đến ai cũng phải choáng - Ảnh 4

Cách đây 2 tháng, Lộc Fuho mới khởi công xây dựng.

Youtuber Lộc 'Fuho' khoe nhà mới, số tiền xây dựng nghe đến ai cũng phải choáng - Ảnh 5

Anh và bà xã đập lợn lấy tiền xây nhà. 

 

Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ

Vy Oanh khoe biệt thự trắng 'lưng tựa núi, mặt giáp biển' ai nấy phải trầm trồ

Giọng ca "Đồng xanh" tiếp tục gây bão mạng xã hội khi khoe ảnh check-in ở biệt thự trắng "lưng tựa núi, mặt giáp biển".

Xem thêm
Từ khóa:   Lộc Fuho Lộc Fuho ngoại hình nhà mới lộc fuho lộc fuho xây nhà mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 19 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 49 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 2 giờ 19 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 3 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?