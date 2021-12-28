Youtuber Lộc 'Fuho' khoe nhà mới, số tiền xây dựng nghe đến ai cũng phải choáng

Mới đây, youtuber Lộc "Fuho" (Phạm Văn Lộc) đăng vlog giới thiệu căn nhà mới vừa hoàn thành cho vợ con. Trong clip, nhà mới của Lộc Fuho có diện tích vừa phải được sơn màu trắng, thiết kế đèn hiện đại trông rất sáng sủa và đầy đủ tiện nghi.

"Ngôi nhà còn một số khu vực chưa hoàn thiện. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành sớm đế năm mới được đón tết ở nhà mới. Dù diện tích không lớn nhưng tôi thấy nó rất đẹp. Tôi thấy vô cùng hạnh phúc mọi người ạ.

Căn nhà mới của Lộc Fuho có thiết kế hiện đại, đầy đủ tiện nghi, nội thất.

Tiền sơn, tiền nối dây điện, kinh phí để mua giường, nệm, tủ, bàn ghế… tổng cộng 105 triệu đồng. Còn tiền nhân công xây dựng 'cây nhà lá vườn' nên chi phí mới được như vậy", Phạm Văn Lộc tiết lộ số tiền xây nhà.

Anh cho biết, nhân công "cây nhà lá vườn" nên căn nhà mới có giá như vậy.

Cách đây 2 tháng, Lộ Fuho và vợ quay clip "đập lợn" lấy tiền xây nhà. Anh cho biết, vợ sinh bé nên cần thêm diện tích.

"Nhà mới không to, xây cho có để ở thôi. Vì chị hai tôi cũng gần sinh rồi, chuyển vào phòng đó ở, vợ tôi chuyển vào đây. Nhà anh em đông nên chỗ ngủ hơn chật. Xây nhà này cỡ khoảng 40 - 50 triệu thôi vì có 15m2.

Vợ tôi sinh nên tôi phải ở ngoài nhà vợ, cũng tiện cho công việc của tôi hơn. Tết tôi sẽ về nhà mình rồi lại ra", Lộc Fuho chia sẻ về diện tích căn nhà.

Cách đây 2 tháng, Lộc Fuho mới khởi công xây dựng.

Anh và bà xã đập lợn lấy tiền xây nhà.