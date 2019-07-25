Xúc động với tâm sự đầu tiên vợ Hoài Lâm viết về chồng sau khi công khai có 2 con

Hậu trường 25/07/2019 16:22

Là người vô cùng kín tiếng trong cuộc sống đời tư, tuy nhiên mới đây vợ Hoài Lâm - Bảo Ngọc bất ngờ chia sẻ xúc động về ông xã.

Sau thời gian tạm rời xa làng giải trí Việt, mới đây Hoài Lâm đã trở lại và có chia sẻ đầy bất ngờ về chuyện đời tư. Nam ca sĩ cho biết đã đăng ký kết hôn với bạn gái Bảo Ngọc và có 2 cô con gái đáng yêu. Đây là lần đầu tiên con trai nuôi của danh hài Hoài Linh công khai chuyện riêng tư với công chúng.

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Hình ảnh mới của Hoài Lâm sau 1 năm tạm ngưng hoạt động, làm đủ nghề kiếm sống - Ảnh: Internet

Sau khi chồng lên tiếng, mới đây, vợ Hoài Lâm - Bảo Ngọc cũng có động thái bất ngờ. Bà mẹ bỉm sữa đăng tải bức ảnh ông xã mỉm cười trên trang cá nhân kèm lời nhắn đầy yêu thương khiến fan “tan chảy”. Cô viết: “Chỉ cần anh còn trên mặt đất này, em vẫn hy vọng". Có thể nói, đây là lần đầu cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc công khai viết về tình yêu sau khi chuyện hôn nhân được tiết lộ.

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Hành động ngọt ngào của Bảo Ngọc nhận được sự quan tâm của mọi người - Ảnh: Instagram

Dòng chia sẻ đậm chất ngôn tình của vợ Hoài Lâm khiến dân mạng cảm động. Mọi người gửi lời chúc hạnh phúc đến cặp đôi, hi vọng tổ ấm của đôi vợ chồng trẻ sẽ nhiều tiếng cười sau bao sóng gió.

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Giữa năm 2018, cặp đôi từng bị nghi có con. Tuy nhiên thời điểm đó, cả hai vẫn quyết giữ im lặng - Ảnh: Internet

Trở lại sau 1 năm tạm ngưng hoạt động, Hoài Lâm gây bất ngờ khi thay đổi diện mạo, phong cách thời trang. Nam ca sĩ cũng tiết lộ anh không còn hát dòng nhạc cũ. Đánh dấu sự trở lại, tối 20/7 vừa qua, Hoài Lâm đã tham gia liveshow của ba nuôi Hoài Linh - Phù Thổ và 8 nàng tiên.

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