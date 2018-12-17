Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

Hậu trường 17/12/2018 17:06

Hình ảnh bố mẹ Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 mặc trang phục giản dị ngồi ở hàng ghế khán giả cổ vũ con gái khiến nhiều người xúc động.

Mói đây, cư dân mạng đã tuyền tay nhau loạt ảnh chụp bố mẹ H'Hen Niê ngồi cổ vũ người đẹp tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Tuy có có con gái là Hoa hậu nổi tiếng nhưng ông Y'Krin Eban và bà H'Ngơn Nie chỉ mặc trang phục dân tộc Ê Đê giản dị như một khán giả bình thường.

Đặc biệt, mẹ của H'Hen Niê không hề trang điểm hay váy áo lộng lẫy như phụ huynh của các Hoa hậu khác. Sự mộc mạc và thân thiện của bố mẹ Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 khiến ai cũng phải xúc động và yêu mến.

Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh 1
Có con gái nổi tiếng nhưng bố mẹ H'Hen Niê không chú trọng bề ngoài, ăn mặc giản dị hết sức - Ảnh: Internet

Song thân của đại diện Việt Nam đến Thái Lan từ ngày 15/12, đi cùng chuyến bay với nhà thiết kế Linh San. Có mặt trên hàng ghế khán giả, hai ông bà cầm cờ và liên tục nở nụ cười tươi rói mỗi khi có ống kính hướng đến. Khi H'Hen Niê được xướng tên vào Top 5, hai ông bà đã không giấu được sự xúc động xen lẫn tự hào.

"Cô chú rất hạnh phúc, tự hào và vui sướng. Mong cả nước cũng hạnh phúc giống như cô chú", hai người bày tỏ cảm xúc. 

Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh 2
Mẹ của H'Hen Niê có vẻ ngoài đậm chất người phụ nữ dân tộc Ê Đê - Ảnh: Internet
Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh 3
H'Hen Niê xinh đẹp trong trang phục truyền thống của dân tộc, cô là người đẹp Ê Đê đầu tiên làm nên lịch sử cho nhan sắc Việt Nam tại đầu trường quốc tế - Ảnh: Internet
Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh 4
Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh 5
Tuổi thơ vất vả đã tôi luyện nên một H'Hen Niê đầy bản lĩnh và nghị lực - Ảnh: Internet 
Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh 6
Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh 7
Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh 8
Tuy bận rộn với công việc đồng áng nhưng bố mẹ H'Hen Niê chưa bao giờ bỏ lỡ một dịp quan trọng nào của con gái - Ảnh: Internet

Kể từ khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, bố mẹ cô cũng không mấy khi lên thành phố thăm con gái mà chỉ ở nhà quanh quẩn với nương rẫy. Tuy vậy, bất cứ dịp quan trọng nào của H'Hen Niê hai ông bà đều gọi điện thăm hỏi và động viên. Trước khi sang Thái Lan tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, H'Hen Niê cũng đã về thăm nhà để được ăn những món thân quen của mẹ. 

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Bà xã Bình Minh vô cùng phấn khích khi H'Hen Niê vượt qua nhiều đối thủ nặng ký và lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

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