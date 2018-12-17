Xúc động với hình ảnh bố mẹ H'Hen Niê giản dị ngồi cổ vũ con gái tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018

Hình ảnh bố mẹ Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 mặc trang phục giản dị ngồi ở hàng ghế khán giả cổ vũ con gái khiến nhiều người xúc động.
- H'Hen Niê giơ cao cờ tổ quốc, chia sẻ xúc động khi lọt Top 5 Miss Universe 2018
- Nhờ điều đặc biệt này, H'Hen Niê đã 'đột phá' hơn 90 thí sinh khác, giúp Việt Nam tạo kỳ tích chưa từng có
Mói đây, cư dân mạng đã tuyền tay nhau loạt ảnh chụp bố mẹ H'Hen Niê ngồi cổ vũ người đẹp tại chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Tuy có có con gái là Hoa hậu nổi tiếng nhưng ông Y'Krin Eban và bà H'Ngơn Nie chỉ mặc trang phục dân tộc Ê Đê giản dị như một khán giả bình thường.
Đặc biệt, mẹ của H'Hen Niê không hề trang điểm hay váy áo lộng lẫy như phụ huynh của các Hoa hậu khác. Sự mộc mạc và thân thiện của bố mẹ Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 khiến ai cũng phải xúc động và yêu mến.
Song thân của đại diện Việt Nam đến Thái Lan từ ngày 15/12, đi cùng chuyến bay với nhà thiết kế Linh San. Có mặt trên hàng ghế khán giả, hai ông bà cầm cờ và liên tục nở nụ cười tươi rói mỗi khi có ống kính hướng đến. Khi H'Hen Niê được xướng tên vào Top 5, hai ông bà đã không giấu được sự xúc động xen lẫn tự hào.
"Cô chú rất hạnh phúc, tự hào và vui sướng. Mong cả nước cũng hạnh phúc giống như cô chú", hai người bày tỏ cảm xúc.
Kể từ khi H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, bố mẹ cô cũng không mấy khi lên thành phố thăm con gái mà chỉ ở nhà quanh quẩn với nương rẫy. Tuy vậy, bất cứ dịp quan trọng nào của H'Hen Niê hai ông bà đều gọi điện thăm hỏi và động viên. Trước khi sang Thái Lan tham dự Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới, H'Hen Niê cũng đã về thăm nhà để được ăn những món thân quen của mẹ.