H'Hen Niê giơ cao cờ tổ quốc, chia sẻ xúc động khi lọt Top 5 Miss Universe 2018

H'Hen Niê đã có những dòng chia sẻ đầu tiên trên trang cá nhân gửi đến mọi người sau khi xuất sắc lọt Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.
- 5 yếu tố giúp H'Hen Niê lập kỳ tích vào Top 5 Miss Universe
- Nhờ điều đặc biệt này, H'Hen Niê đã 'đột phá' hơn 90 thí sinh khác, giúp Việt Nam tạo kỳ tích chưa từng có
Xuất sắc lọt vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018, H'Hen Niê đã khiến người hâm mộ nước nhà vô cùng tự hào. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, đại diện Việt Nam có thành tích cao như vậy khi tham gia cuộc thi danh giá này.
Ngay sau khi cuộc thi kết thúc, H’Hen Niê nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của công chúng khi đăng tải dòng chia sẻ đầu tiên trên trang Instagram và Facebook cá nhân.
Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 tâm sự: "Chúc mừng Catriona Gray và Philippines. Cảm ơn rất nhiều ban tổ chức Miss Universe, team Miss Universe và tôi cũng thật lòng cảm ơn đến đất nước Thái Lan. Đặc biệt cảm ơn gia đình tôi, người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi".
Sau gần 1 tháng tranh tài, chung kết Miss Universe 2018 đã chính thức khép lại vào trưa 17/12 và vương miện danh giá thuộc về đại diện Philippines - Catriona Gray. H’Hen Niê dừng chân tại Top 5. Dù không thể đi xa hơn nhưng kết quả này vẫn khiến người hâm mộ nước nhà vô cùng tự hào về cô gái Tây Nguyên.