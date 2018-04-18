Xuất hiện với gương mặt lệch sang 1 bên, Dương Cẩm Lynh bị nghi đụng chạm 'dao kéo'

Hậu trường 18/04/2018 14:40

Bẵng đi một thời gian, Dương Cẩm Lynh khiến khán giả bất ngờ vì gương mặt khác lạ, cằm lệch sang một bên.

Thời gian gần đây, làng giải trí Việt liên tục khiến dư luận dậy sóng khi nhiều mỹ nhân đình đám vướng nghi án “dao kéo” để nâng cấp nhan sắc như ca sĩ Minh Hằng, Hoa hậu Kỳ Duyên…

Mới đây nhất, diễn viên Dương Cẩm Lynh tiếp tục khiến khán giả xôn xao với gương mặt lạ lẫm. Tham gia một sự kiện tại TP.HCM vào tối qua (17/4), nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc váy hồng ôm trọn cơ thể khoe thân hình chuẩn, nuột nà. Tuy nhiên, người hâm mộ tỏ ra ngỡ ngàng vì gương mặt khác lạ của cô. Nhiều người hoài nghi Dương Cẩm Lynh đã can thiệp thẩm mỹ khiến gương mặt trở nên mất cân đối.

Xuất hiện với gương mặt lệch sang 1 bên, Dương Cẩm Lynh bị nghi đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 1
Dương Cẩm Lynh thu hút sự chú ý khi diện trang phục tinh tế và sang trọng đến chúc mừng vợ chồng Lý Hải ra mắt phim mới - Ảnh: Internet
Xuất hiện với gương mặt lệch sang 1 bên, Dương Cẩm Lynh bị nghi đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 2
Nữ diễn viên khiến khách mời ngỡ ngàng vì gương mặt thay đổi bất ngờ sau một thời gian vắng bóng - Ảnh: Internet
Xuất hiện với gương mặt lệch sang 1 bên, Dương Cẩm Lynh bị nghi đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 3
Nữ diễn viên vướng nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì gương mặt căng bóng và không cân đối - Ảnh: Internet
Xuất hiện với gương mặt lệch sang 1 bên, Dương Cẩm Lynh bị nghi đụng chạm 'dao kéo' - Ảnh 4
Dễ dàng nhận ra sự khác biệt khi so sánh gương mặt của cô trước đây và hiện tại - Ảnh: Internet
Dương Cẩm Lynh tặng quý tử món quà đặc biệt ít ai ngờ trong ngày con tròn 1 tuổi

Dương Cẩm Lynh tặng quý tử món quà đặc biệt ít ai ngờ trong ngày con tròn 1 tuổi

Hình ảnh nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh tươi cười hạnh phúc trong ngày thôi nôi của con trai William và món quà đặc biệt cô dành cho quý tử khiến nhiều khán giả thích thú.

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Từ khóa:   Dương Cẩm Lynh diễn viên Dương Cẩm Lynh

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