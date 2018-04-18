Xuất hiện với gương mặt lệch sang 1 bên, Dương Cẩm Lynh bị nghi đụng chạm 'dao kéo'

Bẵng đi một thời gian, Dương Cẩm Lynh khiến khán giả bất ngờ vì gương mặt khác lạ, cằm lệch sang một bên.
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Thời gian gần đây, làng giải trí Việt liên tục khiến dư luận dậy sóng khi nhiều mỹ nhân đình đám vướng nghi án “dao kéo” để nâng cấp nhan sắc như ca sĩ Minh Hằng, Hoa hậu Kỳ Duyên…
Mới đây nhất, diễn viên Dương Cẩm Lynh tiếp tục khiến khán giả xôn xao với gương mặt lạ lẫm. Tham gia một sự kiện tại TP.HCM vào tối qua (17/4), nữ diễn viên thu hút mọi ánh nhìn khi diện chiếc váy hồng ôm trọn cơ thể khoe thân hình chuẩn, nuột nà. Tuy nhiên, người hâm mộ tỏ ra ngỡ ngàng vì gương mặt khác lạ của cô. Nhiều người hoài nghi Dương Cẩm Lynh đã can thiệp thẩm mỹ khiến gương mặt trở nên mất cân đối.