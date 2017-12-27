Dương Cẩm Lynh xót xa nhìn con trai bé bỏng phải một mình vào phòng phẫu thuật

Nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh đau xót nhìn con trai bé bỏng vừa tròn 1 tuổi phải một mình chịu đau đớn trong phòng mổ.
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Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Cẩm Lynh đã chia sẻ những hình ảnh cô và con trai ở bệnh viện. Trong ảnh, bé Willy - con trai nữ diễn viên, với tay phải được băng bó nhưng còn rỉ máu, bên còn lại thì bị đặt kim truyền thuốc.
Bên cạnh hình ảnh, người đẹp chia sẻ:
"26/12/2017
Tối nay, hai mẹ con mình nằm tạm nơi đây con nha. Cố lên con trai của mẹ.
P/s: Lần đầu Mẹ nằm đây với con. Mẹ cầu mong con Mẹ không bị gì nặng hơn nữa. Con đã rất giỏi. Mẹ lại khóc nhiều hơn vì con trai của Mẹ vẫn thản nhiên nhìn tay không hiểu sao lại vậy. Một mình con vào phòng mổ, mổ xong ra gặp Mẹ mà cũng không khóc.
Thương con lắm Willy".
Sau khi chia sẻ những hình ảnh của con trai, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời hỏi thăm cũng như động viên Dương Cẩm Lynh.
Một khán giả bình luận: "Ôi thương bé quá, bị đập tay chắc là đau lắm đây, nhìn thấy bé mà xót quá chị. Em cũng có bé, mong Bé nhanh khỏi bệnh nha".
"Có trẻ luôn coi chừng không được lơ là giây nào hết. Ai cũng bảo nó một mình cho tự lập nhưng lỡ xảy ra chuyện xót con lắm. Chúc bé mau hết nha, nhìn đau dùm bé quá. Mẹ Lynh cố chăm bé nha!", một người hâm mộ gửi lời khuyên cho bà mẹ trẻ.