Dương Cẩm Lynh xót xa nhìn con trai bé bỏng phải một mình vào phòng phẫu thuật

Hậu trường 27/12/2017 11:59

Nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh đau xót nhìn con trai bé bỏng vừa tròn 1 tuổi phải một mình chịu đau đớn trong phòng mổ.

Mới đây, trên trang cá nhân, Dương Cẩm Lynh đã chia sẻ những hình ảnh cô và con trai ở bệnh viện. Trong ảnh, bé Willy - con trai nữ diễn viên, với tay phải được băng bó nhưng còn rỉ máu, bên còn lại thì bị đặt kim truyền thuốc.

Bên cạnh hình ảnh, người đẹp chia sẻ:

"26/12/2017

Tối nay, hai mẹ con mình nằm tạm nơi đây con nha. Cố lên con trai của mẹ.

P/s: Lần đầu Mẹ nằm đây với con. Mẹ cầu mong con Mẹ không bị gì nặng hơn nữa. Con đã rất giỏi. Mẹ lại khóc nhiều hơn vì con trai của Mẹ vẫn thản nhiên nhìn tay không hiểu sao lại vậy. Một mình con vào phòng mổ, mổ xong ra gặp Mẹ mà cũng không khóc.

Thương con lắm Willy".

Dương Cẩm Lynh xót xa nhìn con trai bé bỏng phải một mình vào phòng phẫu thuật - Ảnh 1
Nhìn đôi tay bé nhỏ của con bị băng bó, Dương Cẩm Lynh bật khóc nức nở - Ảnh: FBNV
Dương Cẩm Lynh xót xa nhìn con trai bé bỏng phải một mình vào phòng phẫu thuật - Ảnh 2
Dù hai tay không được thoải mái nhưng bé không hề tỏ ra khó chịu mà vẫn vui đùa như thường làm nhiều khán giả không khỏi xót xa - Ảnh: FBNV
Dương Cẩm Lynh xót xa nhìn con trai bé bỏng phải một mình vào phòng phẫu thuật - Ảnh 3
Dương Cẩm Lynh và con trai tại bệnh viện - Ảnh: FBNV
Dương Cẩm Lynh xót xa nhìn con trai bé bỏng phải một mình vào phòng phẫu thuật - Ảnh 4
Nữ diễn viên cho biết, con trai bị đập tay khá mạnh vào cửa nên phải vào phòng phẫu thuật - Ảnh: FBNV
Dương Cẩm Lynh xót xa nhìn con trai bé bỏng phải một mình vào phòng phẫu thuật - Ảnh 5
Dương Cẩm Lynh túc trực bên con trai - Ảnh: FBNV
Dương Cẩm Lynh xót xa nhìn con trai bé bỏng phải một mình vào phòng phẫu thuật - Ảnh 6
Dù chỉ vừa tròn 1 tuổi nhưng con trai nữ diễn viên vẫn mạnh mẽ vượt qua đau đớn - Ảnh: FBNV

Sau khi chia sẻ những hình ảnh của con trai, nhiều đồng nghiệp và khán giả đã gửi lời hỏi thăm cũng như động viên Dương Cẩm Lynh.

Dương Cẩm Lynh xót xa nhìn con trai bé bỏng phải một mình vào phòng phẫu thuật - Ảnh 7
MC Ốc Thanh Vân, diễn viên Lương Thế Thành hỏi thăm tình hình của bé Willy - Ảnh: FBNV

Một khán giả bình luận: "Ôi thương bé quá, bị đập tay chắc là đau lắm đây, nhìn thấy bé mà xót quá chị. Em cũng có bé, mong Bé nhanh khỏi bệnh nha".

"Có trẻ luôn coi chừng không được lơ là giây nào hết. Ai cũng bảo nó một mình cho tự lập nhưng lỡ xảy ra chuyện xót con lắm. Chúc bé mau hết nha, nhìn đau dùm bé quá. Mẹ Lynh cố chăm bé nha!", một người hâm mộ gửi lời khuyên cho bà mẹ trẻ.

Dương Cẩm Lynh xót xa nhìn con trai bé bỏng phải một mình vào phòng phẫu thuật - Ảnh 8
Khán giả chúc con trai Dương Cẩm Lynh mau hồi phục - Ảnh: FBNV
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