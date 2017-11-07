Vợ chồng Dương Cẩm Lynh khổ sở tìm bảo mẫu cho con: Chi nhiều tiền, luôn sợ mất lòng nhưng vẫn không tìm được ai có tâm

Hậu trường 07/11/2017 13:42

Chỉ trong 6 tháng, vợ chồng Á hậu Dương Cẩm Lynh phải thay đến 20 người giúp việc nhưng vẫn chưa tìm được người nào thật sự yêu trẻ.

Sau thời gian nghỉ ngơi sinh con, Á hậu điện ảnh 1999 Dương Cẩm Lynh muốn quay trở lại công việc nhưng chưa tìm được người trông trẻ phù hợp để tin tưởng gửi gắm.

Cách đây một tuần, cô mừng rỡ khi tìm được người giúp việc ưng ý nên đã lỡ nhận lời tham gia phim mới.Thế nhưng, không hiểu vì lý do gì cô bảo mẫu này mới làm được mấy ngày lại viện cớ về quê có việc gấp, đòi chủ nhà ứng tiền 2 triệu rồi “một đi không trở lại”.

Hiện tại, chồng Dương Cẩm Lynh phải ở nhà trông con giúp vợ, còn nữ diễn viên Một nửa nanh cọp phải “ba chân bốn cẳng” chạy đua với thời gian. Cứ chờ kết thúc ngày quay là người đẹp lại vội vã trở về để dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng.

Vợ chồng Dương Cẩm Lynh khổ sở tìm bảo mẫu cho con: Chi nhiều tiền, luôn sợ mất lòng nhưng vẫn không tìm được ai có tâm - Ảnh 1
Gia đình nhỏ của diễn viên, Á hậu Dương Cẩm Lynh - Ảnh: Internet

Dương Cẩm Lynh cho biết hai vợ chồng đã bỏ rất nhiều thời gian và tiền bạc cho việc tìm kiếm người giúp việc nhưng không ai đáp ứng đủ những tiêu chí vô cùng đơn giản mà cô đặt ra."Cứ đến 1-2 giờ là đi hoặc ở được 1-2 ngày là nghỉ, mất công đào tạo phát mệt" - người đẹp sinh năm 1982 chia sẻ.

Bàn về những tiêu chí tuyển chọn bảo mẫu cho con, Á hậu điện ảnh cho hay cô không quá đặt nặng vấn đề kinh nghiệm hay yếu tố chăm chỉ mà chỉ mong người đó hiền lành, thật thà, tận tình chăm sóc chu đáo cho con trai cô chứ không phải làm "qua loa đại khái" để lấy tiền.

Ấy thế nhưng cứ mỗi lần phỏng vấn tuyển người, nữ diễn viên lại ngán ngẫm trước những đòi hỏi khó chấp nhận của ứng viên. Người thì thẳng thừng tuyên bố chỉ trông bé không làm việc nhà, người thì đòi Dương Cẩm Lynh không được can thiệp vào việc nuôi con nhỏ của họ.

Vợ chồng Dương Cẩm Lynh khổ sở tìm bảo mẫu cho con: Chi nhiều tiền, luôn sợ mất lòng nhưng vẫn không tìm được ai có tâm - Ảnh 2
Dương Cẩm Lynh đang rất nóng lòng tìm bảo mẫu cho con trai - Ảnh: Internet

Những lúc tìm được người mới, nữ diễn viên Một nửa nanh cọp sợ họ đi mất, vì thế không dám sai bảo nhiều mà luôn chung tay hỗ trợ khi có thời gian. Vợ chồng cô cũng đối đãi với bảo mẫu của con rất tử tế, tặng quần áo và nhiều thứ khác.

Những khi gia đình họ có người ốm đau thì nữ diễn viên đều gửi tiền bạc, thuốc men. Cô cũng ngồi ăn chung mâm với người giúp việc và thậm chí còn rất e dè khi nói chuyện vì sợ họ giận dỗi. Dù vậy, không có ai ở được lâu dài vì chỉ chăm chăm nhìn cái lợi trước mắt mà quên mất công việc đang làm.

Vợ chồng Dương Cẩm Lynh khổ sở tìm bảo mẫu cho con: Chi nhiều tiền, luôn sợ mất lòng nhưng vẫn không tìm được ai có tâm - Ảnh 3
Bé Will vừa tròn 1 tuổi và rất thích ăn đồ mẹ nấu - Ảnh: Internet

"Tôi cần nhất ở bảo mẫu sự chân tình, cách đối xử tận tâm bởi điều đó ảnh hưởng tới tính cách sau này của em bé. Những lúc tôi bận rộn, họ là người ở bên con trai tôi 24 giờ mỗi ngày. Tôi ưu tiên việc chăm con nên bảo mẫu của Will không phải làm gì nhiều. Việc họ giao hẹn làm việc này, không làm việc kia khiến tôi mất thiện cảm. Một số người làm rất tốt nhưng khi họ biết chủ nhà ưng ý sẽ tìm cách đòi quyền lợi. Những người hay 'đứng núi này, trông núi khác', luôn có tư tưởng tìm đến sự nhàn hạ, sung sướng thì không thể hết lòng chăm con mình được" - Dương Cẩm Lynh tâm sự trên Ngoisao.net.

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