Dương Cẩm Lynh tặng quý tử món quà đặc trong ngày con tròn 1 tuổi

Hình ảnh nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh tươi cười hạnh phúc trong ngày thôi nôi của con trai William và món quà đặc biệt cô dành cho quý tử khiến nhiều khán giả thích thú.
Mới đây,
Dương Cẩm Lynh đã chia sẻ loạt ảnh trong bữa tiệc chúc mừng con trai tròn 1 tuổi trên trang cá nhân. Người đẹp đã tổ chức một buổi tiệc ấm cúng cho con trai tại tư gia với sự góp mặt của những người thân thiết.
Nữ diễn viên cười rạng rỡ trong ngày thôi nôi của của con trai - Ảnh: FBNV
Người đẹp không làm tiệc linh đình mà chỉ tổ chức đơn giản như một bữa cơm gia đình ấm cúng - Ảnh: FBNV
Bà mẹ một con tự tay chuẩn bị từng chi tiết cho ngày đặc biệt của quý tử - Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên quê Đồng Nai dành tặng cho quý tử món quà đặc biệt là tượng đúc tay chân 3D của con và bố mẹ để làm kỷ niệm - Ảnh: FBNV
Khoảnh khắc ông xã vui vẻ chơi đùa cùng con trai được Dương Cẩm Lynh ghi lại - Ảnh: FBNV
Gần đây diễn viên Mặt nạ máu có bộc bạch, con trai đã phải cùng mình trải qua nhiều khó khăn từ rất sớm. Vì thế, dù chỉ mới 1 tuổi nhưng cậu bé đã có tính cách khá mạnh mẽ - Ảnh: FBNV
Theo Dương Cẩm Lynh, con trai bị ảnh hưởng tính cách của cô còn vẻ ngoài lại khá giống bố - Ảnh: FBNV
Cậu bé William dù mới 1 tuổi nhưng khá ngoan ngoãn trong giờ giấc sinh hoạt và ăn uống khiến nữ diễn viên rất tự hào - Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên sinh năm 1982 đang tận hưởng hạnh phúc làm mẹ và chưa nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới. Người đẹp cho rằng điều thiệt thòi với phái nữ là chọn sai người đàn ông chứ không phải chuyện lên xe hoa sớm hay muộn - Ảnh: FBNV
Dương Cẩm Lynh sinh con vào tháng 10/2016 và cô không hề hối hận khi có chồng, sinh con trong lúc sự nghiệp đang phát triển - Ảnh: FBNV
Lúc trước, người đẹp chẳng nghĩ sinh con lại có nhiều vấn đề đáng quan tâm như vậy. Càng tìm hiểu cô lại càng thấy mình thiếu hụt nhiều kiến thức quan trọng - Ảnh: FBNV
Chính vì vậy, cô đã ra sức học hỏi nhiều kiến thức mới để có thể chăm quý tử hiệu quả nhất - Ảnh: FBNV
Hiện tại, nữ diễn viên rất tự tin với vai trò làm mẹ và nắm vững cách
chăm sóc con tốt nhất - Ảnh: FBNV
Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.
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