Xuất hiện nhóc tỳ Vbiz diện mạo như nam thần mới 15 tuổi đã cao 1m84, choáng hơn khi biết danh tính mẹ

Sau khi tan vỡ với chồng cũ doanh nhân, siêu mẫu Anh Thư một mình nuôi dạy cậu con trai duy nhất là Tiểu Long. Gần đây, siêu mẫu Anh Thư đã trở lại hoạt động nghệ thuật đầy mạnh mẽ. Dù khá kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng nữ siêu mẫu lại khá thoải mái để quý tử lên sóng. Tiểu Long nhiều lần xuất hiện với vai trò tháp tùng mẹ.

Con trai của Anh Thư tháp tùng mẹ đến sự kiện giải trí

Cậu bé tham gia sự kiện của mẹ làm giám khảo

Mới đây, Tiểu Long bất ngờ cùng mẹ đến thử casting làm mẫu diễn thời trang Men Show The Extra Boys của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc. Sánh bước bên cạnh mẹ, Tiểu Long gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nam tính và phong thái tự tin. Xuất hiện trong sự kiện này, Tiểu Long mặc trang phục vô cùng năng động gồm sơ mi, quần jeans kèm áo khoác da.