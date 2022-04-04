Xuất hiện nhóc tỳ Vbiz diện mạo như nam thần mới 15 tuổi đã cao 1m84, choáng hơn khi biết danh tính mẹ

Hậu trường 04/04/2022 14:09

Xuất hiện cạnh mẹ, con trai siêu mẫu Anh Thư gây chú ý bởi vẻ ngoài điển trai như tài tử cùng chiều cao "khủng" ở tuổi 15

Sau khi tan vỡ với chồng cũ doanh nhân, siêu mẫu Anh Thư một mình nuôi dạy cậu con trai duy nhất là Tiểu Long. Gần đây, siêu mẫu Anh Thư đã trở lại hoạt động nghệ thuật đầy mạnh mẽ. Dù khá kín tiếng trong chuyện đời tư nhưng nữ siêu mẫu lại khá thoải mái để quý tử lên sóng. Tiểu Long nhiều lần xuất hiện với vai trò tháp tùng mẹ.

Xuất hiện nhóc tỳ Vbiz diện mạo như nam thần mới 15 tuổi đã cao 1m84, choáng hơn khi biết danh tính mẹ - Ảnh 1
Con trai của Anh Thư tháp tùng mẹ đến sự kiện giải trí 
Xuất hiện nhóc tỳ Vbiz diện mạo như nam thần mới 15 tuổi đã cao 1m84, choáng hơn khi biết danh tính mẹ - Ảnh 2
Cậu bé tham gia sự kiện của mẹ làm giám khảo  

Mới đây, Tiểu Long bất ngờ cùng mẹ đến thử casting làm mẫu diễn thời trang Men Show The Extra Boys của đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc. Sánh bước bên cạnh mẹ, Tiểu Long gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nam tính và phong thái tự tin. Xuất hiện trong sự kiện này, Tiểu Long mặc trang phục vô cùng năng động gồm sơ mi, quần jeans kèm áo khoác da.

Xuất hiện nhóc tỳ Vbiz diện mạo như nam thần mới 15 tuổi đã cao 1m84, choáng hơn khi biết danh tính mẹ - Ảnh 3

Xuất hiện nhóc tỳ Vbiz diện mạo như nam thần mới 15 tuổi đã cao 1m84, choáng hơn khi biết danh tính mẹ - Ảnh 4
Con trai Anh Thư tự tin tạo dáng trước ống kính 

Ở tuổi 15, cậu bé khiến khán giả bất ngờ khi sở hữu chiều cao lên đến 1m84, gương mặt sáng, rất phong độ, tự tin. Dù chưa có kinh nghiệm nhưng con trai Anh Thư đã có thần thái chuẩn siêu mẫu, hứa hẹn sẽ nối nghiệp mẹ hoạt động nghệ thuật trong tương lai.

Xuất hiện nhóc tỳ Vbiz diện mạo như nam thần mới 15 tuổi đã cao 1m84, choáng hơn khi biết danh tính mẹ - Ảnh 5
Cậu bé được kỳ vọng sẽ nối nghiệp mẹ vào sự nghiệp người mẫu 

Tiểu Long sinh năm 2007, là con trai của Anh Thư và chồng cũ - doanh nhân Thanh Long đã ly hôn năm 2016. Cậu bé sống cùng mẹ ở TP.HCM, và từng được chú ý khi xuất hiện cùng mẹ trong một số bộ ảnh. Cựu người mẫu từng tiết lộ con trai di truyền chiều cao từ bố mẹ. Cô cũng không gò ép con thực hiện chế độ ăn uống hay tập luyện căng thẳng, mà thay vào đó để bé phát triển tự nhiên. 

Xuất hiện nhóc tỳ Vbiz diện mạo như nam thần mới 15 tuổi đã cao 1m84, choáng hơn khi biết danh tính mẹ - Ảnh 6

Xuất hiện nhóc tỳ Vbiz diện mạo như nam thần mới 15 tuổi đã cao 1m84, choáng hơn khi biết danh tính mẹ - Ảnh 7

Xuất hiện nhóc tỳ Vbiz diện mạo như nam thần mới 15 tuổi đã cao 1m84, choáng hơn khi biết danh tính mẹ - Ảnh 8
Tiểu Long chụp ảnh cùng mẹ Anh Thư - Ảnh: Facebook nhân vật

Làm mẹ đơn thân, siêu mẫu Anh Thư thân thiết với con trai như những người bạn. Cô và người chồng cũ vẫn giữ quan hệ tốt đẹp để chăm sóc và nuôi dạy con trai chung.

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