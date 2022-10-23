Xuân Bắc bị chê 'không đủ chuyên môn' khi làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam, Ban Tổ chức phản hồi

Hậu trường 23/10/2022 10:17

Ban Tổ chức của Hoa hậu Việt Nam 2022 đã giải thích lý do danh hài Xuân Bắc được chọn để trở thành Phó trưởng Ban giám khảo tại cuộc thi này.

Theo Dân Trí, danh sách ban giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa qua đã được công bố. Các nhân vật này sẽ "cầm cân nảy mực" tất cả các vòng thi bao gồm sơ khảo, chung khảo toàn quốc và chung kết.

Xuân Bắc bị chê 'không đủ chuyên môn' khi làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam, Ban Tổ chức phản hồi - Ảnh 1
Dàn giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh: BTC

Bên cạnh các cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, báo chí, truyền hình cùng các Hoa hậu, Á hậu, sự xuất hiện của danh hài Xuân Bắc cùng với Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây ra nhiều tranh cãi.

Cụ thể, nhiều cư dân mạng cho rằng với lĩnh vực chuyên môn của mình, Xuân Bắc không phù hợp với việc chấm thi Hoa hậu. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng quan ngại rằng Lê Nguyễn Bảo Ngọc còn khá "non" và chưa đủ thâm niên cũng như kinh nghiệm để có tên trong dàn giám khảo một cuộc thi lớn như Hoa hậu Việt Nam.

Xuân Bắc bị chê 'không đủ chuyên môn' khi làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam, Ban Tổ chức phản hồi - Ảnh 2
Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Xuân Bắc gây tranh cãi khi trở thành giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2022 - Ảnh: Internet

Giải thích về lý do chọn Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Xuân Bắc trở thành giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2022, nhà báo Lê Xuân Sơn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết NSƯT Xuân Bắc là diễn viên đa tài, được đông đảo khán giả yêu thích.

"Xuân Bắc từng có thâm niên làm giám khảo các cuộc thi lớn, các chương trình truyền hình trong nước. Đặc biệt, điều ít người biết và đánh giá đúng, đó là Xuân Bắc còn là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chúng tôi vui và vinh dự được một nghệ sĩ tầm cỡ như thế nhận lời làm Phó trưởng Ban giám khảo." - nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết.

Xuân Bắc bị chê 'không đủ chuyên môn' khi làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam, Ban Tổ chức phản hồi - Ảnh 3

Còn về phần Lê Nguyễn Bảo Ngọc, ông Lê Xuân Sơn khẳng định Ban tổ đã cân nhắc kỹ về quyết định mời cô trở thành thành viên của ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022.

"Bảo Ngọc đã chứng tỏ được trình độ, bản lĩnh ở các cuộc thi cô ấy tham gia, đặc biệt là phần ứng xử. Khán giả thấy bình thường khi một số cuộc thi Hoa hậu trong nước mời Hoa hậu quốc tế làm Ban giám khảo, vậy tại sao phải phân vân khi chúng tôi mời Bảo Ngọc? Cô ấy đã chiến thắng cuộc thi nhan sắc quốc tế uy tín. Tôi cũng thấy sự trưởng thành, những bước tiến dài của Ngọc từ Hoa hậu Việt Nam 2020 đến Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021." - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nói.

Xuân Bắc bị chê 'không đủ chuyên môn' khi làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam, Ban Tổ chức phản hồi - Ảnh 4

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, sự đa dạng về độ tuổi, lĩnh vực chuyên môn sẽ khiến các thành viên của ban giám khảo hỗ trợ và bổ sung thiếu sót cho nhau. Qua đó có thể đưa ra cái nhìn thấu đáo và đánh giá đúng thực lực của thí sinh.

"Ban giám khảo làm việc không phải theo cảm hứng cá nhân, mà dựa trên quy chế Ban giám khảo và quy chế chấm thi, nên có những tiêu chí, quy định rất rõ ràng để làm việc và ra các quyết định. Ngoài ra, họ đều là người có nhiều kinh nghiệm, trình độ và chuyên nghiệp nên tôi tin chắc việc phối hợp là rất nhịp nhàng." - ông Sơn cho hay.

Ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022:

- Nhà báo Lê Xuân Sơn: Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Trưởng Ban giám khảo

- Nhà thơ Trần Hữu Việt: Phó trưởng Ban giám khảo

- NSƯT Xuân Bắc: Phó trưởng Ban giám khảo

- Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa: Thành viên

- Á hậu Nguyễn Thụy Vân: Thành viên

- Hoa hậu Trần Tiểu Vy: Thành viên

- Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc: Thành viên

Nghệ sĩ Công Lý rạng rỡ khi hội ngộ Xuân Bắc - Quang Thắng

Nghệ sĩ Công Lý rạng rỡ khi hội ngộ Xuân Bắc - Quang Thắng

Bộ ba nghệ sĩ "Táo quân" đã có buổi tụ họp vui vẻ tại nhà riêng của Công Lý.

Xem thêm
Từ khóa:   Xuân Bắc Lê Nguyễn Bảo Ngọc Hoa Hậu Việt Nam 2022

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Sau ngày 20/8 âm lịch, 3 con giáp Thần Phật che chở, 'rước được núi vàng', công danh sự nghiệp phất nhanh, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức sau ngày 1/10/2026, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Từ ngày 1/10 đến 20/10/2026, 3 con giáp Tài Lộc như sóng biển trào dâng,nắm trong tay nhiều phước lành và may mắn, Tài Lộc tăng lên, tài chính rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Giá vàng hôm nay, ngày 1/10/2026: Thế giới lao dốc, vàng miếng SJC suy giảm

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông sau ngày 1/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tài vận không ngừng tăng, 3 con giáp hốt cơn mưa tiền, lộc lá ùa về đầy két, tài phú dồi dào, tiền của tăng cao trong 30 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 1/10/2026, 3 con giáp đi đằng Đông hốt vàng, đi đằng Tây hốt bạc, may mắn trải dài khắp nơi, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh