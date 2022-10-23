Xuân Bắc bị chê 'không đủ chuyên môn' khi làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam, Ban Tổ chức phản hồi

Bên cạnh các cái tên nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, báo chí, truyền hình cùng các Hoa hậu, Á hậu, sự xuất hiện của danh hài Xuân Bắc cùng với Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc gây ra nhiều tranh cãi.

Theo Dân Trí, danh sách ban giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2022 vừa qua đã được công bố. Các nhân vật này sẽ "cầm cân nảy mực" tất cả các vòng thi bao gồm sơ khảo, chung khảo toàn quốc và chung kết.

Giải thích về lý do chọn Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Xuân Bắc trở thành giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2022, nhà báo Lê Xuân Sơn, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cho biết NSƯT Xuân Bắc là diễn viên đa tài, được đông đảo khán giả yêu thích.

Cụ thể, nhiều cư dân mạng cho rằng với lĩnh vực chuyên môn của mình, Xuân Bắc không phù hợp với việc chấm thi Hoa hậu. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng quan ngại rằng Lê Nguyễn Bảo Ngọc còn khá "non" và chưa đủ thâm niên cũng như kinh nghiệm để có tên trong dàn giám khảo một cuộc thi lớn như Hoa hậu Việt Nam.

"Xuân Bắc từng có thâm niên làm giám khảo các cuộc thi lớn, các chương trình truyền hình trong nước. Đặc biệt, điều ít người biết và đánh giá đúng, đó là Xuân Bắc còn là Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Chúng tôi vui và vinh dự được một nghệ sĩ tầm cỡ như thế nhận lời làm Phó trưởng Ban giám khảo." - nhà báo Lê Xuân Sơn cho biết.

Còn về phần Lê Nguyễn Bảo Ngọc, ông Lê Xuân Sơn khẳng định Ban tổ đã cân nhắc kỹ về quyết định mời cô trở thành thành viên của ban giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2022.

"Bảo Ngọc đã chứng tỏ được trình độ, bản lĩnh ở các cuộc thi cô ấy tham gia, đặc biệt là phần ứng xử. Khán giả thấy bình thường khi một số cuộc thi Hoa hậu trong nước mời Hoa hậu quốc tế làm Ban giám khảo, vậy tại sao phải phân vân khi chúng tôi mời Bảo Ngọc? Cô ấy đã chiến thắng cuộc thi nhan sắc quốc tế uy tín. Tôi cũng thấy sự trưởng thành, những bước tiến dài của Ngọc từ Hoa hậu Việt Nam 2020 đến Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021." - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nói.

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn, sự đa dạng về độ tuổi, lĩnh vực chuyên môn sẽ khiến các thành viên của ban giám khảo hỗ trợ và bổ sung thiếu sót cho nhau. Qua đó có thể đưa ra cái nhìn thấu đáo và đánh giá đúng thực lực của thí sinh.

"Ban giám khảo làm việc không phải theo cảm hứng cá nhân, mà dựa trên quy chế Ban giám khảo và quy chế chấm thi, nên có những tiêu chí, quy định rất rõ ràng để làm việc và ra các quyết định. Ngoài ra, họ đều là người có nhiều kinh nghiệm, trình độ và chuyên nghiệp nên tôi tin chắc việc phối hợp là rất nhịp nhàng." - ông Sơn cho hay.