Xưa rồi chuyện 'mẹ ghẻ - con chồng', nhìn cách Đàm Thu Trang chăm sóc Subeo như ruột thịt mà xúc động

Chuyện tình cảm của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Anh từng trải qua vô số ồn ào tình ái với các chân dài đình đám trong showbiz Việt. Đáng chú ý nhất là mối tình không trọn vẹn với Hồ Ngọc Hà. Họ có với nhau một cậu con trai chung là bé Subeo , hiện đang sống với mẹ.

Anh thường đưa cậu bé đi chơi chung kể cả trong và ngoài nước - Ảnh: FB

Đàm Thu Trang được công chúng ủng hộ, chúc phúc khi có quan hệ tình cảm với "đại gia phố núi". Cách sống đơn giản, không phô trương hay ồn ào của cô nhận được nhiều thiện cảm của mọi người. Tuy nhiên, đến với Cường Đô la khi anh đã có một người con riêng cũng khiến Đàm Thu Trang nhận về nhiều ánh mắt soi mói của dư luận bởi quan niệm "mẹ ghẻ - con chồng".

Trong suốt thời gian yêu và sau khi kết hôn, chàng doanh nhân họ Nguyễn luôn tạo điều kiện để vợ và bé Subeo có cơ hội gần gũi, vun đắp tình cảm. Anh thường tổ chức những chuyến đi chơi xa nhà cho 3 người.