Xưa rồi chuyện 'mẹ ghẻ - con chồng', nhìn cách Đàm Thu Trang chăm sóc Subeo như ruột thịt mà xúc động

Trước khi "về chung nhà" với Đàm Thu Trang, Cường Đô la đã trở thành cầu nối giúp mối quan hệ của bà xã và con trai Subeo ngày càng thân thiết.
- HOT: Đàm Thu Trang khoe bụng bầu to, chính thức xác nhận có con đầu lòng với Cường Đô La sau 1 năm về chung nhà!
- Cường Đô la đăng ảnh sinh nhật con trai, nhưng chiếc bụng lớn của Đàm Thu Trang gây chú ý
Chuyện tình cảm của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Anh từng trải qua vô số ồn ào tình ái với các chân dài đình đám trong showbiz Việt. Đáng chú ý nhất là mối tình không trọn vẹn với Hồ Ngọc Hà. Họ có với nhau một cậu con trai chung là bé Subeo, hiện đang sống với mẹ.
Đàm Thu Trang được công chúng ủng hộ, chúc phúc khi có quan hệ tình cảm với "đại gia phố núi". Cách sống đơn giản, không phô trương hay ồn ào của cô nhận được nhiều thiện cảm của mọi người. Tuy nhiên, đến với Cường Đô la khi anh đã có một người con riêng cũng khiến Đàm Thu Trang nhận về nhiều ánh mắt soi mói của dư luận bởi quan niệm "mẹ ghẻ - con chồng".
Trong suốt thời gian yêu và sau khi kết hôn, chàng doanh nhân họ Nguyễn luôn tạo điều kiện để vợ và bé Subeo có cơ hội gần gũi, vun đắp tình cảm. Anh thường tổ chức những chuyến đi chơi xa nhà cho 3 người.
Trong những hình ảnh hiếm hoi được công khai, dễ dàng nhận ra mối quan hệ của Đàm Thu Trang và con trai Hà Hồ rất thân thiết. Cô ôm, cưng nựng Subeo như con trai ruột. Vào những dịp đặc biệt, cậu bé cũng không quên gửi quà kèm những tấm thiệp xinh xắn để thể hiện tình cảm thương mến dành cho mẹ kế.
Cách đây ít ngày, Cường Đô la đã cùng vợ tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho con trai. Nụ cười hạnh phúc của Subeo bên cạnh Đàm Thu Trang khiến nhiều người không khỏi xúc động.