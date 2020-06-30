Xưa rồi chuyện 'mẹ ghẻ - con chồng', nhìn cách Đàm Thu Trang chăm sóc Subeo như ruột thịt mà xúc động

Hậu trường 30/06/2020 16:16

Trước khi "về chung nhà" với Đàm Thu Trang, Cường Đô la đã trở thành cầu nối giúp mối quan hệ của bà xã và con trai Subeo ngày càng thân thiết.

Chuyện tình cảm của doanh nhân Nguyễn Quốc Cường luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Anh từng trải qua vô số ồn ào tình ái với các chân dài đình đám trong showbiz Việt. Đáng chú ý nhất là mối tình không trọn vẹn với Hồ Ngọc Hà. Họ có với nhau một cậu con trai chung là bé Subeo, hiện đang sống với mẹ.

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Cường Đô la dành sự quan tâm đặc biệt cho con trai - Ảnh: FB

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Anh thường đưa cậu bé đi chơi chung kể cả trong và ngoài nước - Ảnh: FB

Đàm Thu Trang được công chúng ủng hộ, chúc phúc khi có quan hệ tình cảm với "đại gia phố núi". Cách sống đơn giản, không phô trương hay ồn ào của cô nhận được nhiều thiện cảm của mọi người. Tuy nhiên, đến với Cường Đô la khi anh đã có một người con riêng cũng khiến Đàm Thu Trang nhận về nhiều ánh mắt soi mói của dư luận bởi quan niệm "mẹ ghẻ - con chồng".

Trong suốt thời gian yêu và sau khi kết hôn, chàng doanh nhân họ Nguyễn luôn tạo điều kiện để vợ và bé Subeo có cơ hội gần gũi, vun đắp tình cảm. Anh thường tổ chức những chuyến đi chơi xa nhà cho 3 người.

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Khoảnh khắc được Cường Đô la đăng tải trong ngày Gia đình Việt Nam. Không hề có khoảng cách 'mẹ ghẻ - con chồng' trong bức ảnh này - Ảnh: FB

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Trong ngày trọng đại của đời mình, Đàm Thu Trang thể hiện tình cảm với con trai riêng của chồng - Ảnh: FB

Trong những hình ảnh hiếm hoi được công khai, dễ dàng nhận ra mối quan hệ của Đàm Thu Trang và con trai Hà Hồ rất thân thiết. Cô ôm, cưng nựng Subeo như con trai ruột. Vào những dịp đặc biệt, cậu bé cũng không quên gửi quà kèm những tấm thiệp xinh xắn để thể hiện tình cảm thương mến dành cho mẹ kế.

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Subeo cười hạnh phúc trong tiệc sinh nhật 10 tuổi - Ảnh: FB

Cách đây ít ngày, Cường Đô la đã cùng vợ tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho con trai. Nụ cười hạnh phúc của Subeo bên cạnh Đàm Thu Trang khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Cường Đô La lần đầu khoe khoảnh khắc cực tình bên Đàm Thu Trang bụng bầu to rõ: Nụ cười hạnh phúc nói lên tất cả!

Cường Đô La lần đầu khoe khoảnh khắc cực tình bên Đàm Thu Trang bụng bầu to rõ: Nụ cười hạnh phúc nói lên tất cả!

Sau khi Đàm Thu Trang công khai mang thai, đây là lần đầu Cường Đô La đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc của 2 vợ chồng.

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Từ khóa:   Cường Đô la bé Subeo con trai Hà Hồ

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