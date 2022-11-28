Nhìn lại cuộc đời tài hoa bạc mệnh của cố nghệ sĩ Hữu Lộc, nhiều khán giả không khỏi tiếc thương. Dù đã 12 năm trôi qua nhưng những hình ảnh lúc sinh thời của cố nghệ sĩ Hữu Lộc khi được chia sẻ lại vẫn làm khán giả xúc động.

Năm 2010, showbiz Việt đón nhận một tin buồn đó là sự ra đi của nghệ sĩ Hữu Lộc ở tuổi 37. Khi đó, đông đảo nghệ sĩ và khán giả đều vô cùng tiếc thương trước người nghệ sĩ tài hoa bạc mệnh. Đến nay đã là 12 năm trôi qua, nhìn lại cuộc đời tài hoa bạc mệnh của Hữu Lộc, nhiều khán giả vẫn còn tiếc thương. Chân dung cố nghệ sĩ Hữu Lộc. (Ảnh: Vietnamnet)

Nghệ sĩ Hữu Lộc gặp tai nạn vào ngày 12/5/2010, trong một lần chở con đi ăn chè, nghệ sĩ Hữu Lộc không may bị thanh niên vượt đèn đỏ va phải. Nam nghệ sĩ không vượt qua được sau tai nạn, sự ra đi bất ngờ của anh khiến cả showbiz Việt đều bàng hoàng. Hai con nghệ sĩ Hữu Lộc bị thương nhẹ dù cùng ngồi trên xe. Bà Khuyến - mẹ vợ Hữu Lộc chia sẻ: "Tôi tin là Lộc đoán trước được xe ngã hướng nào nên vươn người ra đỡ cho con nó". Lúc sinh thời, nghệ sĩ Hữu Lộc rất được mọi người yêu quý. (Ảnh: Vietnamnet) Gia đình không nén được đau thương trước sự ra đi của nghệ sĩ Hữu Lộc. (Ảnh: Vietnamnet) Theo diễn viên Hứa Minh Đạt từng chia sẻ trên một chương trình truyền hình, đêm nghệ sĩ Hữu Lộc gặp nạn, anh đã vào bệnh viện chăm lo, đưa tiền bối đi làm các xét nghiệm. Chồng Lâm Vỹ Dạ cũng chính là người chứng kiến thời khắc nguy kịch của Hữu Lộc, khi nam nghệ sĩ dần mất đi ý thức vì vết thương ở đầu.

"Anh Lộc bị gãy xương sườn. Tôi dìu anh Lộc đi chụp chiếu, anh còn giỡn 'Đừng có giả bộ ôm ôm vuốt vuốt rồi móc túi, móc điện thoại nha mày'. Tôi bảo 'giờ này còn giỡn gì nữa cha, chụp hình kìa'." - Hứa Minh Đạt kể. Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ nên duyên nhờ nghệ sĩ Hữu Lộc. (Ảnh: Tư liệu chương trình truyền hình) Lúc sinh thời, nghệ sĩ Hữu Lộc được rất nhiều khán giả và đồng nghiệp yêu mến bởi tính cách hiền lành, luôn giúp đỡ mọi người. Là người đứng đầu sân khấu kịch Nụ cười mới, giúp đỡ nhiều cái tên bước vào con đường nghệ thuật như Quách Ngọc Tuyên, Anh Đức,... Cố nghệ sĩ Hữu Lộc luôn vui vẻ bên đồng nghiệp. (Ảnh: FB Thúy Nga) Hoài Linh và nhiều nghệ sĩ từng khóc nức nở trong đám tang của nghệ sĩ Hữu Lộc. (Ảnh: Dân Trí) Cố nghệ sĩ Hữu Lộc đã sống 1 cuộc đời rực rỡ với nghệ thuật, ra đi đã 12 năm nhưng nghệ sĩ Hữu Lộc vẫn còn ở mãi trong niềm thương nỗi nhớ của đồng nghiệp và khán giả. Những hình ảnh lúc sinh thời của cố nghệ sĩ Hữu Lộc khi được chia sẻ lại vẫn làm khán giả xúc động. Người hâm mộ luôn nhớ về một nghệ sĩ tài giỏi, được đồng nghiệp kính trọng.

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