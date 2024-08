Xoài Non bị 'tóm sống' khoảnh khắc khóa môi 'tình cũ' Chi Pu cực ngọt, nghi vấn tìm được bến đỗ mới hậu ly hôn Xemesis

Suốt hơn 1 tháng qua, thông tin Xoài Non và Xemesis chia tay sau thời gian dài bên nhau đã khiến cộng đồng mạng không khỏi tiếc nuối. Trước đó, cả hai đã có 4 năm hạnh phúc kể từ khi về chung một nhà với cuộc sống đáng ngưỡng mộ. Đến cuối cùng, cặp đôi đã có cách ly hôn trong văn minh và gửi những lời nhắn nhủ cho đối phương trên trang cá nhân.

Xoài Non ly hôn trong êm đẹp, văn minh

Cho đến mới đây, Xoài Non đã bất ngờ xuất hiện trên một buổi livestream cùng Gil Lê. Đáng chú ý, cả hai lại có những màn tương tác cực kì thân thiết. Cặp đôi không chỉ ăn ý trong việc chốt đơn mà còn những tương tác rất ngọt ngào như Gil Lê nựng cằm Xoài Non, Xoài Non dọa về nhà sẽ không trả công livestream cho Gil Lê, Xoài Non dỗi ra mặt vì Gil Lê không chịu tạo hình trái tim với mình,.. Chính những hình ảnh này đã khiến cư dân mạng tích cực đẩy thuyền nàng hot girl với Gil Lê.