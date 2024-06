Tối ngày 16/6, trên trang cá nhân, Xoài Non chính thức lên tiếng xác nhận đã kết thúc mối quan hệ với Xemesis (tên thật là Nghiêm Anh Hiếu). Cô gửi lời cảm ơn đến chồng cũ nhưng không nói rõ lý do ly hôn. Cuối bài viết, Xoài Non tag trang cá nhân của Xemesis. Kèm theo đó, hot girl đăng tải ảnh hôn lễ hồi năm 2020.

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ gửi lời an ủi đến Xoài Non. Diệp Lâm Anh viết: "Chặng đường tiếp theo hãy cố gắng mạnh mẽ em nhé". Ca sĩ Trương Quỳnh Anh, Tâm Tít động viên Xoài Non, mong cô sớm ổn định tinh thần, cuộc sống.