Vừa tốt nghiệp thạc sĩ, Lê Âu Ngân Anh xin lỗi vì nhiều lần để bố mẹ bị chỉ trích và tổn thương

Lê Âu Ngân Anh lần đầu trải lòng về những khó khăn trong suốt 1 năm qua. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến những ai đã quan tâm và ủng hộ mình.
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Trên trang cá nhân, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ bài viết dài nhắc nhớ lại những khó khăn mà bản thân gánh chịu suốt 1 năm qua. Khép lại nhiệm kỳ Á hậu 4 tại Hoa hậu Liên lục địa 2018, cô nàng đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm nhằm đánh dấu thời gian tươi đẹp khi đã không ngừng phấn đấu, trau dồi vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn và cả sắc vóc bên ngoài.
Ngân Anh tâm sự: "Đó là những buổi tập đến tận 2,3 giờ sáng đứng trên đôi giày cao gót mà chân run lên bần bật, là ngay ngày chuyển giao năm mới mình như muốn gục ngã khi bị sốt và những nốt phát ban nổi khắp cả người, là khi thể xác của bản thân đang ở đây tập luyện còn tâm trí luôn đau đáu nghĩ cách sắp xếp các vấn đề về trang phục và các khâu chuẩn bị còn đang dang dở khi mình chỉ có vỏn vẹn 3 tuần. Cái cảm giác một chút tủi thân khi mùa lễ sum vầy mà phải xa nhà. Cái cảm giác hụt hẫng và lọt thỏm tận đáy khi mà bản thân đang tận dụng hết sức để hoàn thiện mình mang đầy đủ yếu tố và hành trang của một chiến binh thiện chiến nhất đến với quốc tế thì… ở chính quê nhà của mình, mọi người đang bác bỏ và phủ nhận mình".
Trong bài viết, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả đã bên cạnh ủng hộ cô suốt thời gian qua.
2 lần được vinh danh ở đấu trường nhan sắc trong nước và cả quốc tế là 2 lần gia đình cô hứng chịu những lời chỉ trích, mỉa mai ác ý của dư luận xã hội. Qua đây, cô cũng viết lời cảm ơn và xin lỗi đến gia đình mình.
"Có lẽ bao nhiêu lần cảm ơn vẫn không đủ đầy để diễn tả sự biết ơn của Ngân Anh đến ba mẹ và gia đình lớn của mình vì đã cho con một nền tảng giáo dục vững chắc, chính sự nghiêm khắc của ba mẹ đã tôi luyện con trở nên kỷ luật hơn với bản thân mình. Con cũng xin lỗi vì nhiều lần để ba mẹ phải gánh những lời lẽ chỉ trích, những tổn thương thay con. Nhưng con hy vọng từ nay khi con đã có một danh hiệu mới theo con cả đời được công nhận bởi tấm bằng thạc sĩ, ba mẹ sẽ luôn tự hào về con!", Ngân Anh hi vọng.