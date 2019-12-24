Vừa tốt nghiệp thạc sĩ, Lê Âu Ngân Anh xin lỗi vì nhiều lần để bố mẹ bị chỉ trích và tổn thương

Trên trang cá nhân, Lê Âu Ngân Anh chia sẻ bài viết dài nhắc nhớ lại những khó khăn mà bản thân gánh chịu suốt 1 năm qua. Khép lại nhiệm kỳ Á hậu 4 tại Hoa hậu Liên lục địa 2018, cô nàng đã thực hiện bộ ảnh kỷ niệm nhằm đánh dấu thời gian tươi đẹp khi đã không ngừng phấn đấu, trau dồi vẻ đẹp trí tuệ, tâm hồn và cả sắc vóc bên ngoài.

Cô nàng kể lại thời gian một mình học tập và rèn luyện xa nhà, chịu nhiều cực khổ - Ảnh: FB

Ngân Anh tâm sự: "Đó là những buổi tập đến tận 2,3 giờ sáng đứng trên đôi giày cao gót mà chân run lên bần bật, là ngay ngày chuyển giao năm mới mình như muốn gục ngã khi bị sốt và những nốt phát ban nổi khắp cả người, là khi thể xác của bản thân đang ở đây tập luyện còn tâm trí luôn đau đáu nghĩ cách sắp xếp các vấn đề về trang phục và các khâu chuẩn bị còn đang dang dở khi mình chỉ có vỏn vẹn 3 tuần. Cái cảm giác một chút tủi thân khi mùa lễ sum vầy mà phải xa nhà. Cái cảm giác hụt hẫng và lọt thỏm tận đáy khi mà bản thân đang tận dụng hết sức để hoàn thiện mình mang đầy đủ yếu tố và hành trang của một chiến binh thiện chiến nhất đến với quốc tế thì… ở chính quê nhà của mình, mọi người đang bác bỏ và phủ nhận mình".

Trong bài viết, Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh cũng gửi lời cảm ơn đến bạn bè, đồng nghiệp và những khán giả đã bên cạnh ủng hộ cô suốt thời gian qua.