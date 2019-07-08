Sau Lê Âu Ngân Anh, mỹ nhân giành được ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2019 bất ngờ gây chú ý về nhan sắc

Hậu trường 08/07/2019 15:13

Cuộc thi Hoa hậu Đại dương 2019 diễn ra tại Mỹ đã chính thức khép lại và ngôi vị cao nhất đã thuộc về người đẹp sinh năm 1999.

Sau những ồn ào suốt quá trình tổ chức cuộc thi, đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2019 đã tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện. Theo đó, ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp Mây Nguyễn, Á hậu 1 được trao cho thí sinh Võ Hoàng Anh Thi và Á hậu 2 thuộc về thí sinh Thủy Hồ.

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Top 3 Hoa hậu Đại dương 2019 - Ảnh: Internet

Không giống với trường hợp của Lê Âu Ngân Anh cách đây 2 năm, nhan sắc của top 3 chung cuộc khá đồng đều và không khiến nhiều người thất vọng. Theo đó cả 3 người đẹp đều sở hữu gương mặt có sức hút riêng và hình thể đạt chuẩn.

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Cận cảnh nhan sắc của 3 người đẹp - Ảnh: Internet

Mây Nguyễn - tân Hoa hậu Đại dương 2019 sinh năm 1999. Cô sở hữu chiều cao 1m73 cùng số đo 3 vòng lần lượt là 86-62-94. Mây Nguyễn được nhận xét sở hữu vẻ đẹp trẻ trung, khỏe khoắn và cá tính. Bên cạnh đó, thân hình bốc lửa "chuẩn không cần chỉnh" của cô cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Hiện tại, Mây Nguyễn đang định cư tại California (Mỹ) và là sinh viên cao đẳng Orange Coast.

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Mây Nguyễn sở hữu gương mặt cá tính...
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...cùng hình thể gợi cảm - Ảnh: Internet
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Nhan sắc đời thường của cô được nhận xét khá trẻ trung - Ảnh: Internet
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Chỉ để mặt mộc, nhan sắc của Mây Nguyễn cũng đủ thu hút mọi ánh nhìn - Ảnh: Internet
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Vóc dáng thon gọn khiến nhiều chị em ghen tỵ của Hoa hậu Đại dương 2019 - Ảnh: Internet

Được biết, tân Hoa hậu Đại Dương 2019 sẽ trở thành gương mặt đại diện để phát động thông điệp bảo vệ môi trường, song song với việc thực hiện các dự án khác ở Việt Nam và trên thế giới trong thời gian đương nhiệm.

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