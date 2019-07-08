Sau Lê Âu Ngân Anh, mỹ nhân giành được ngôi vị Hoa hậu Đại dương 2019 bất ngờ gây chú ý về nhan sắc

Sau những ồn ào suốt quá trình tổ chức cuộc thi, đêm chung kết Hoa hậu Đại dương 2019 đã tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện. Theo đó, ngôi vị Hoa hậu thuộc về người đẹp Mây Nguyễn, Á hậu 1 được trao cho thí sinh Võ Hoàng Anh Thi và Á hậu 2 thuộc về thí sinh Thủy Hồ.

Top 3 Hoa hậu Đại dương 2019 - Ảnh: Internet

Không giống với trường hợp của Lê Âu Ngân Anh cách đây 2 năm, nhan sắc của top 3 chung cuộc khá đồng đều và không khiến nhiều người thất vọng. Theo đó cả 3 người đẹp đều sở hữu gương mặt có sức hút riêng và hình thể đạt chuẩn.