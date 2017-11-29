Vừa tổ chức sinh nhật cho con xong, vợ chồng Trang Trần đã vội vã làm điều này cùng nhau

Hậu trường 29/11/2017 10:08

Ngay sau khi tổ chức sinh nhật cho con gái, Trang Trần và chồng Việt kiều đã cùng nhau thực hiện bộ ảnh cưới đẹp lung linh tại Vũng Tàu.

Vừa tổ chức xong buổi tiệc sinh nhật cho con gái, trên trang cá nhân Trang Trần đã hào hứng livestream hậu trường chụp ảnh cưới cùng ông xã Louis Trần. Trước đây, cựu người mẫu từng chia sẻ đã đăng ký kết hôn nhưng cả hai vợ chồng vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Chính vì thế, những hình ảnh về buổi chụp hình này khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ trong thời gian sắp tới.

Bà mẹ một con nổi bật trong chiếc váy cưới màu trắng với thiết kế vô cùng gợi cảm trong khi chồng cô mặc bộ vest đen đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm.

Vừa tổ chức sinh nhật cho con xong, vợ chồng Trang Trần đã vội vã làm điều này cùng nhau - Ảnh 1
Cựu người mẫu vô cùng xinh đẹp trong bộ váy cưới cùng chồng chụp ảnh cưới sau nhiều năm kết hôn - Ảnh cắt từ clip

Vừa tổ chức sinh nhật cho con xong, vợ chồng Trang Trần đã vội vã làm điều này cùng nhau - Ảnh 2
Ông xã Trang Trần trông vô cùng bảnh bao và lịch lãm khi diện bộ vest đen tạo dáng bên cây đàn piano - Ảnh cắt từ clip

Vừa tổ chức sinh nhật cho con xong, vợ chồng Trang Trần đã vội vã làm điều này cùng nhau - Ảnh 3
Louis Trần chủ yếu sinh sống và làm việc tại Mỹ. Lần về nước này là dịp hiếm hoi để anh đoàn tụ với vợ con - Ảnh cắt từ clip 

Vừa tổ chức sinh nhật cho con xong, vợ chồng Trang Trần đã vội vã làm điều này cùng nhau - Ảnh 4
Hai vợ chồng nở nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện trong buổi chụp hình cưới - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi đăng tải hậu trường chụp ảnh cưới, nhiều khán giả đã gửi lời chúc mừng cũng như khen ngợi vẻ đẹp của cựu người mẫu Trang Trần.

"Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu để hứa với nhau 1 câu sẽ đi tận đến cuối con đường. Chúc mừng ngày cưới của cô chú bún đậu, chúc anh chị trọn đời hạnh phúc ạ", một cư dân mạng bình luận.

Vừa tổ chức sinh nhật cho con xong, vợ chồng Trang Trần đã vội vã làm điều này cùng nhau - Ảnh 5
Nhiều lời chúc mừng được gửi đến vợ chồng Trang Trần - Ảnh: FBNV

Ông xã Việt kiều của Trang Trần từ Mỹ trở về đúng vào dịp sinh nhật 2 tuổi của bé Kiến Lửa - tên thân mật của con gái. Những hình ảnh cặp đôi đoàn tụ ở sân bay sau thời gian xa cách đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Vừa tổ chức sinh nhật cho con xong, vợ chồng Trang Trần đã vội vã làm điều này cùng nhau - Ảnh 6
Giây phút đoàn tụ của gia đình Trang Trần tại sân bay - Ảnh: Internet

Vừa tổ chức sinh nhật cho con xong, vợ chồng Trang Trần đã vội vã làm điều này cùng nhau - Ảnh 7
Sau hai năm đây là lần đầu tiên cả hai vợ chồng cùng nhau tổ chức sinh nhật cho con gái - Ảnh: Internet

Vừa tổ chức sinh nhật cho con xong, vợ chồng Trang Trần đã vội vã làm điều này cùng nhau - Ảnh 8
Dù không được thường xuyên ở gần con nhưng Louis Trần luôn dành mọi điều tốt nhất cho "công chúa nhỏ" - Ảnh: Internet

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