Vừa tổ chức sinh nhật cho con xong, vợ chồng Trang Trần đã vội vã làm điều này cùng nhau

Vừa tổ chức xong buổi tiệc sinh nhật cho con gái, trên trang cá nhân Trang Trần đã hào hứng livestream hậu trường chụp ảnh cưới cùng ông xã Louis Trần. Trước đây, cựu người mẫu từng chia sẻ đã đăng ký kết hôn nhưng cả hai vợ chồng vẫn chưa tổ chức lễ cưới. Chính vì thế, những hình ảnh về buổi chụp hình này khiến nhiều khán giả cho rằng cả hai đang chuẩn bị tổ chức hôn lễ trong thời gian sắp tới.

Bà mẹ một con nổi bật trong chiếc váy cưới màu trắng với thiết kế vô cùng gợi cảm trong khi chồng cô mặc bộ vest đen đơn giản nhưng không kém phần lịch lãm.