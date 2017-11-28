Dân mạng vô cùng bất ngờ khi biết được cuộc sống xa hoa của Louis Trần, ông xã Việt kiều của cựu người mẫu Trang Trần.
Hôm qua (27/11), Trang Trần đưa con gái Kiến Lửa và con trai nuôi Bảo Bảo ra sân bay đón ông xã Việt kiều về nước. Ngay khi vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Louis Trần liền chạy đến ôm hôn vợ và con gái.
Đây là lần đầu tiên người đẹp công khai xuất hiện cùng ông xã Louis Trần sau thời gian dài giấu kín nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông.
Chồng người mẫu Trang Trần là Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Trên trang Facebook cá nhân, Louis Trần thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con gái và bà xã. Bên cạnh đó, anh cũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cuộc sống giàu sang đáng mơ ước.
Qua hình ảnh trên trang cá nhân, dân mạng có thể dễ dàng nhận ra Louis Trần không những điển trai mà còn rất giàu có. Anh sở hữu nhiều tài sản có giá trị, nhất là bộ sưu tập toàn siêu xe với giá lên đến hàng chục tỉ đồng.