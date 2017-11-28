Hôm qua (27/11), Trang Trần đưa con gái Kiến Lửa và con trai nuôi Bảo Bảo ra sân bay đón ông xã Việt kiều về nước. Ngay khi vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Louis Trần liền chạy đến ôm hôn vợ và con gái.

Đây là lần đầu tiên người đẹp công khai xuất hiện cùng ông xã Louis Trần sau thời gian dài giấu kín nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông.

Chồng người mẫu Trang Trần là Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Trên trang Facebook cá nhân, Louis Trần thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con gái và bà xã. Bên cạnh đó, anh cũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cuộc sống giàu sang đáng mơ ước.