Phát thèm trước cuộc sống giàu có đáng mơ ước của ông xã 'thánh chửi' Trang Trần tại Mỹ

Giải trí 28/11/2017 14:39

Dân mạng vô cùng bất ngờ khi biết được cuộc sống xa hoa của Louis Trần, ông xã Việt kiều của cựu người mẫu Trang Trần.

Hôm qua (27/11), Trang Trần đưa con gái Kiến Lửa và con trai nuôi Bảo Bảo ra sân bay đón ông xã Việt kiều về nước. Ngay khi vừa bước xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Louis Trần liền chạy đến ôm hôn vợ và con gái.

Phát thèm trước cuộc sống giàu có đáng mơ ước của ông xã 'thánh chửi' Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 1
Trang Trần hạnh phúc khi đón ông xã tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh: Internet

Đây là lần đầu tiên người đẹp công khai xuất hiện cùng ông xã Louis Trần sau thời gian dài giấu kín nên nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông.

Chồng người mẫu Trang Trần là Việt kiều đang sinh sống và làm việc tại Mỹ. Trên trang Facebook cá nhân, Louis Trần thường xuyên chia sẻ hình ảnh của con gái và bà xã. Bên cạnh đó, anh cũng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cuộc sống giàu sang đáng mơ ước.

Phát thèm trước cuộc sống giàu có đáng mơ ước của ông xã 'thánh chửi' Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 2
Một trong những chiếc siêu xe tiền tỉ của ông xã Trang Trần - Ảnh: FBNV

Phát thèm trước cuộc sống giàu có đáng mơ ước của ông xã 'thánh chửi' Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 3
Không chỉ thường xuyên đi ăn uống ở nhà hàng đắt tiền...

Phát thèm trước cuộc sống giàu có đáng mơ ước của ông xã 'thánh chửi' Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 4
... Louis Trần còn có sở thích mua sắm - Ảnh: Internet

Qua hình ảnh trên trang cá nhân, dân mạng có thể dễ dàng nhận ra Louis Trần không những điển trai mà còn rất giàu có. Anh sở hữu nhiều tài sản có giá trị, nhất là bộ sưu tập toàn siêu xe với giá lên đến hàng chục tỉ đồng.  

Phát thèm trước cuộc sống giàu có đáng mơ ước của ông xã 'thánh chửi' Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 5
Anh chàng có hẳn một bộ sưu tập siêu xe - Ảnh: Internet

Phát thèm trước cuộc sống giàu có đáng mơ ước của ông xã 'thánh chửi' Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 6
Một trong những chiếc xe sang trọng, đắt tiền của Louis Trần - Ảnh: Internet

Phát thèm trước cuộc sống giàu có đáng mơ ước của ông xã 'thánh chửi' Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 7

Phát thèm trước cuộc sống giàu có đáng mơ ước của ông xã 'thánh chửi' Trang Trần tại Mỹ - Ảnh 8
Chồng của cựu người mẫu Trang Trần sở hữu bộ sưu tập toàn siêu xe đắt tiền của nhiều hãng nổi tiếng với nhiều màu sắc khác nhau - Ảnh: FBNV

Vợ chồng Trang Trần mở tiệc sinh nhật 2 tuổi ngập tràn hạnh phúc cho con gái cưng

Vợ chồng Trang Trần mở tiệc sinh nhật 2 tuổi ngập tràn hạnh phúc cho con gái cưng

Đây cũng là sinh nhật đầu tiên mà bé Kiến Lửa được tổ chức với sự hiện diện của bố Louis Trần.

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