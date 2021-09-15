Hàng loạt người dùng mạng tràn vào fanpage của Vietcombank "đòi" sao kê hoặc xin ứng tuyển làm nhân viên sao kê cho ngân hàng.

Cách đây 1 tuần, sau khi Trấn Thành tung 1000 trang sao kê tiền từ thiện, Fanpage của ngân hàng Vietcombank bất ngờ "gặp họa". Dân mạng bắt đầu đổ xô ồ ạt vào tấn công fanpage, không chỉ vậy, app Vietcombank trên kho ứng dụng cũng nhận cơn bão 1 sao và vô số nhận xét tiêu cực.

Để tránh sự thêm nhiều rắc rối hơn, các admin của Fanpage ngân hàng này phải khóa bình luận ở các post cũng như lên tiếng chính thức về tính pháp lý của sao kê được ngân hàng phát hành. Sự việc của Trấn thành vừa tạm lắng, Fanpage chỉ vừa chớm mở bình luận chưa bao lâu thì đến hôm nay 15/9, Vietcombank tiếp tục chịu thêm một tràn "tấn công" mới.

Phần lớn người bình luận trên Fanpage Vietcombank đều hỏi han về 'sao kê' của Thuỷ Tiên - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, ngày 15/9 là thời hạn mà Công Vinh tuyên bố sẽ ra ngân hàng để sao kê và livestream trực tiếp cho mọi người xem về số tiền trong tài khoản nhận từ thiện của Thuỷ Tiên nhận quyên góp giúp bà con miền Trung lũ lụt.

Hiện tại, phần bình luận trên Fanpage Vietcombank đã nhận về rất nhiều bình luận phẫn nộ "đỏ cả trang". Ngoài ra, dân tình cũng tích cực hỏi han về việc Thủy Tiên và Công Vinh đã đến ngân hàng sao kê như lời hứa chưa. Trước những bình luận liên quan đến lời nhắc đến Thủy Tiên, cac admin chỉ biết chọn cách lờ đi.

Fanpage Vietcombank nhận tràn 'tấn công' mới về việc Thuỷ Tiên sao kê hay chưa - Ảnh: Internet

Bên cạnh nhiều bình luận phẫn nộ, nhiều dân mạng cũng lên tiếng cho rằng, việc tấn công fanpage của ngân hàng khi không hài lòng về cách ứng xử của khách hàng là điều vô lý. Việc nghệ sĩ có làm thủ tục sao kê đúng như lời hứa với cộng đồng mạng hay không hoặc có tác động gì đến bản sao kê đó không, ngân hàng không thể quản lý được. Việc fanpage tự dưng "vạ lây" là không công bằng với ngân hàng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-mo-lai-binh-luan-fanpage-vietcombank-lai-hung-phan-no-do-ca-trang-hoi-han-chuyen-thuy-tien-sao-ke-424509.html