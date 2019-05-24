Vừa được thả sau gần 1 tháng bị tạm giam, danh hài Hồng Tơ: 'Tôi đã biết sợ'

Sau khi bị bắt tạm giam vì hành vi đánh bạc vào đầu tháng 5 vừa qua, nghệ sĩ hài Hồng Tơ vừa được trả tự do.
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Đầu tháng 5/2019, làng giải trí Việt bàng hoàng khi nghe tin nghệ sĩ hài Hồng Tơ bị công an bắt tạm giam vì tham gia đánh bạc tại một quán cà phê. Tang vật được thu giữ gồm nhiều vật dụng sát phạt và 15 triệu đồng tiền mặt.
Sau gần 1 tháng bị tạm giam, anh đã được về nhà. Trên trang cá nhân, nam danh hài vừa đăng tải hình ảnh mới nhất của mình cùng bạn bè khi mừng lễ Phật Đản kèm dòng chia sẻ về cuộc sống.
"Tôi không sợ bị ai đó đâm lén từ phía sau. Tôi chỉ sợ, khi quay lại nhìn người đã đâm mình thì đó lại chính là người mà tôi đã dành cả trái tim để đối đãi. Tôi đã biết sợ", Hồng Tơ viết trên trang cá nhân.
Dù đã được về nhà nhưng danh hài Hồng Tơ vẫn chưa muốn trả lời với truyền thông về vấn đề này.
Danh hài Hồng Tơ tên thật là Cao Văn Tơ, sinh năm 1963 tại Tiền Giang. Xuất thân là một nghệ sĩ cải lương, nhưng anh thành công và được khán giả yêu mến khi lấn sang lĩnh vực tấu hài. Trước khi vướng vào lùm xùm cờ bạc, Hồng Tơ được xem là nghệ sĩ lắm tiền nhiều bạc, gia tài đồ sộ.