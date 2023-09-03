Vừa chào đời, con trai Minh Hằng đã sở hữu 'tài sản khủng' khiến dân tình trầm trồ

Hậu trường 03/09/2023 10:31

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã hé lộ 'tài sản khủng' của con trai khi mới chào đời khiến dân tình trầm trồ.

Vừa qua, Minh Hằng đã chính thức chào đón con trai đầu lòng. Dù trải qua quá trình vượt cạn vất vả nhưng nữ ca sĩ vẫn tràn đầy năng lượng, không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc khi chào đón quý tử.

Vừa chào đời, con trai Minh Hằng đã sở hữu 'tài sản khủng' khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 1
Minh Hằng không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc khi chào đón quý tử

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hằng đã khoe khoảnh khắc một người thân phải dùng ghế mới có thể xếp được đồ cho nhóc tỳ. Theo đó, cô cho biết: "Trời ơi, cô phải nhấc ghế mới đứng xếp được đồ cho Mỡ được nha".

Vừa chào đời, con trai Minh Hằng đã sở hữu 'tài sản khủng' khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 2
Minh Hằng đã khoe khoảnh khắc một người thân phải dùng ghế mới có thể xếp được đồ cho nhóc tỳ

Có thể thấy, dù chỉ mới chưa tròn 1 tháng tuổi, tủ đồ của quý tử nhà Minh Hằng đã đầy kín. Nhiều netizen tỏ ra ghen tị trước ‘tài sản khủng’ mà quý tử nhà Minh Hằng đang sở hữu. Một số khác cũng trông chờ nữ ca sĩ sẽ công khai nhiều hơn nữa hình ảnh nhóc tỳ trong tương lai.

Vừa chào đời, con trai Minh Hằng đã sở hữu 'tài sản khủng' khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 3
Nhiều netizen tỏ ra ghen tị trước ‘tài sản khủng’ mà quý tử nhà Minh Hằng đang sở hữu

Trước đó, trong thời gian còn mang thai, Minh Hằng gây chú ý với màn 'chốt đơn' 2 căn hộ đắt đỏ. Đây là món quà mà cô cùng ông xã đại gia chuẩn bị sẵn để đón quý tử đầu lòng.

Theo đó, một trong hai căn nhà này là biệt thự màu trắng khá bề thế với thiết kế 3 tầng. Căn biệt thự này có mặt tiền thoáng đãng, thiết kế sang chảnh và trang nhã đã được hoàn thiện về phần thô.

Vừa chào đời, con trai Minh Hằng đã sở hữu 'tài sản khủng' khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 4
Trong thời gian còn mang thai, Minh Hằng gây chú ý với màn 'chốt đơn' 2 căn hộ đắt đỏ dành cho quý tử

Để có được niềm hạnh phúc làm mẹ, Minh Hằng đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Khi hay tin vợ mang bầu, ông xã Minh Hằng đã rơi nước mắt, anh đặt tên thân mật cho nhóc tỳ tương lai là "Cục Mỡ".

Vừa chào đời, con trai Minh Hằng đã sở hữu 'tài sản khủng' khiến dân tình trầm trồ - Ảnh 5
Để có được niềm hạnh phúc làm mẹ, Minh Hằng đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm

Ông xã Minh Hằng chia sẻ: "Đây là một hành trình khó khăn và mới mẻ, mới là do vợ chồng tôi chưa biết gì về phương pháp này, còn khó là vì không phải có tiền, có sức khỏe, có công nghệ và bác sĩ giỏi là làm được. Thật sự cần may mắn và duyên số nữa. Nhìn Cục Mỡ siêu tí hon từ trong ống nghiệm đưa vào người vợ thật xúc động, rơi nước mắt. Nhìn con hình thành từ từ, lớn lên từng ngày, trò chuyện, vui đùa và kết nối với con mà vợ chồng thật hạnh phúc".

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