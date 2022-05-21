Vừa 'cạo trọc đầu' gây sốc, Việt Hương bất ngờ xuất hiện 'lạ lẫm' khi diện váy cưới thập niên 90

Hình ảnh Việt Hương mặc váy cưới theo phong cách những năm 90 đang thu hút được sự chú ý và quan tâm của công chúng.

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Việt Hương bất ngờ đăng tải hình ảnh mặc váy cưới theo phong cách những năm 90. Cụ thể, nữ diễn viên mặc chiếc áo dài màu xanh, đội tóc giả, mang mấn voan và đeo gang tay trắng là những thứ điển hình của cô dâu những năm 90. Đồng thời, cô viết: "Cuối tuần mời đi ăn đám cưới hông?"

Ngay sau khi chia sẻ, nữ danh hài đã thu hút được sự quan tâm và bàn tán của công chúng. Không ít người tỏ ra thích thú và dành "cơn mưa" lời khen cho diện mạo mới lạ lẫm này của bà xã Hoài Phương.

Việt Hương bất ngờ mặc váy cưới lên xe hoa - Ảnh: FBNV

Theo chia sẻ của nữ danh hài, cô cho biết đây là tạo hình nhân vật trong dự án phim web-drama "Xóm Chùa" hiện đang được quay.

Trước đó, nghệ sĩ Việt Hương từng "gây bão" khoe ảnh xuống tóc cùng dòng chia sẻ: "Chào dự án mới với quả đầu cạo luôn. Rất hạnh phúc với những quyết định sống với vai diễn". Trước lựa chọn táo bạo của nữ nghệ sĩ, đồng nghiệp và người hâm mộ không khỏi bất ngờ và ngưỡng mộ. Các ca sĩ Phương Thanh, diễn viên Cát Phượng, Gia Bảo, ông Đoàn Ngọc Hải... để lại lời động viên và ủng hộ quyết định của Việt Hương.

Trước đó, Việt Hương xuống tóc cho vai diễn mới - Ảnh: FBNV

Việt Hương được biết đến với vai trò là một diễn viên hài nổi tiếng của làng giải trí Việt bởi sự duyên dáng, tinh tế và hài hước mang đặc trưng của riêng mình. Không chỉ thành công trong sự nghiệp diễn xuất, cô còn tham gia nhiều chương trình truyền hình, sản xuất phim và lấn sân sang kinh doanh.

Không hề thân thiết, Việt Hương lại có 'hành động kì lạ' dành cho Cát Phượng, đặc biệt đều 'dính líu' đến '2 lần đổ vỡ' của cô Cát Phượng cho biết Việt Hương và mình không hề thân thiết, chưa bao giờ tâm sự với nhau. Thế nhưng, Việt Hương lại có hành động kì lạ dành cho Cát Phượng đều có liên quan đến 2 lần đổ vỡ của cô.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-cao-troc-dau-gay-soc-viet-huong-bat-ngo-xuat-hien-la-lam-khi-dien-vay-cuoi-thap-nien-90-470340.html