Vừa bước vào phòng khách sạn, Xuân Bắc và Tự Long hoảng hốt khi nhìn thấy chuyện 'động trời' này

Hậu trường 20/11/2017 17:08

Hai danh hài miền Bắc cùng bước vào căn phòng sang trọng, hương thơm thoang thoảng dịu dàng nhưng rồi không dám ở chung chỉ vì lý do vô cùng oái oăm.

Xuân BắcTự Long đang có chuyến công tác chung ở Yên Bái. Trước khi lên đường, ban tổ chức (BTC) đã xếp sẵn lịch trình và book cho mỗi người một phòng riêng biệt. Tuy nhiên, do đến sớm trước 3 tiếng và muốn tiết kiệm tiền cho BTC, "Nam Tào" đã đề nghị được ở chung phòng với đồng nghiệp.   

Tưởng thế là vui vẻ, cả hai háo hức mang hành lý đi nhận phòng VIP. Thế nhưng khi bước vào bên trong và bật đèn lên, Xuân Bắc và Tự Long "mém xỉu" vì nhìn thấy bức ảnh nhạy cảm treo ngay đầu giường. Biết đây là không gian dành riêng cho các cặp đôi yêu nhau nên Tự Long nhất quyết đòi đổi phòng khiến ai cũng phải bật cười.

Vừa bước vào phòng khách sạn, Xuân Bắc và Tự Long hoảng hốt khi nhìn thấy chuyện 'động trời' này - Ảnh 1
Xuân Bắc không nói nên lời khi nhìn thấy bức ảnh "bá đạo" này - Ảnh: FBNV

Xuân Bắc và Tự Long hoảng hốt khi thấy ảnh Sex trong khách sạn
Trong khi Xuân Bắc cố vớt vát thì Tự Long nhất quyết đòi đổi phòng - Ảnh: FBNV

Xuân Bắc và Tự Long hoảng hốt khi thấy ảnh Sex trong khách sạn
Cả hai ngớ người vì bị xếp cho căn phòng quá "lãng mạn" - Ảnh: FBNV

Xuân Bắc và Tự Long hoảng hốt khi thấy ảnh Sex trong khách sạn
Cận cảnh bức ảnh khiến Xuân Bắc và Tự Long "dở khóc dở cười" - Ảnh: FBNV

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Từ khóa:   NSƯT Xuân Bắc Xuân Bắc Tự Long

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