Vừa bước vào phòng khách sạn, Xuân Bắc và Tự Long hoảng hốt khi nhìn thấy chuyện 'động trời' này

Hai danh hài miền Bắc cùng bước vào căn phòng sang trọng, hương thơm thoang thoảng dịu dàng nhưng rồi không dám ở chung chỉ vì lý do vô cùng oái oăm.

Xuân Bắc và Tự Long đang có chuyến công tác chung ở Yên Bái. Trước khi lên đường, ban tổ chức (BTC) đã xếp sẵn lịch trình và book cho mỗi người một phòng riêng biệt. Tuy nhiên, do đến sớm trước 3 tiếng và muốn tiết kiệm tiền cho BTC, "Nam Tào" đã đề nghị được ở chung phòng với đồng nghiệp.

Tưởng thế là vui vẻ, cả hai háo hức mang hành lý đi nhận phòng VIP. Thế nhưng khi bước vào bên trong và bật đèn lên, Xuân Bắc và Tự Long "mém xỉu" vì nhìn thấy bức ảnh nhạy cảm treo ngay đầu giường. Biết đây là không gian dành riêng cho các cặp đôi yêu nhau nên Tự Long nhất quyết đòi đổi phòng khiến ai cũng phải bật cười.

Sau ồn ào của vợ, Xuân Bắc bất ngờ thừa nhận điều này với Hoa hậu Jennifer Phạm Mới đây, Xuân Bắc đã tiết lộ rằng, anh sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình khi nhắc đến Hoa hậu Jennifer Phạm.

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