Sau thời gian dài im lặng trước những ồn ào của vợ, Xuân Bắc bất ngờ trở lại và khiến fan ăn ngủ không yên với những dòng bình luận bá đạo.

Thời gian qua, NSƯT Xuân Bắc là một trong những cái tên được báo chí đề cập nhiều nhất vì là người liên quan trực tiếp đến những ồn ào trên trang cá nhân của chị Hồng Nhung - vợ anh.

Cách đây khoảng 1 tuần, vợ nam danh hài khiến cộng đồng mạng một phen nổi sóng khi đăng tải loạt ảnh chụp hiện trường tan hoang sau màn xô xát “đổ máu” với chồng.

Mặc cho dư luận liên tục đặt dấu hỏi và chờ đợi Xuân Bắc đứng ra trần tình trước nghi án đánh vợ đến bật máu, thế nhưng nam danh hài đã chọn cách im lặng để mọi việc tự lắng xuống. Sau khi gia đình đã hòa thuận êm ấm, Xuân Bắc lại xuất hiện với hình ảnh hài hước như thường thấy.

Cách cư xử của "Nam Tào" được cho là quá khôn ngoan, đúng đẳng cấp của một người nghệ sĩ đã trụ vững nhiều năm trong làng nghệ thuật.

Hiện tại, Xuân Bắc đang có chuyến công tác tại Hàn Quốc cùng bạn bè. Nam danh hài vừa đăng tải loạt ảnh "nhí nhố" cùng những chiếc nón độc đáo của người Hàn trên trang cá nhân. Qua những dòng bình luận bông đùa với fan, có thể thấy Xuân Bắc đã lấy lại được thăng bằng sau sóng gió gia đình.