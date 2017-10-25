Sau khi Kim Oanh đăng vi bằng dọa kiện sau 3 ngày nữa nếu cô không nhận được lời xin lỗi thỏa đáng thì bà xã Xuân Bắc lại hành động gây sốc thế này đây.
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Những ngày qua, ồn ào của vợ Xuân Bắc và diễn viên Kim Oanh đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau nhiều ngày im lặng dù bị Hồng Nhung tố mồi chài, xúi giục và cọ xát vào Xuân Bắc như đang múa cột, hôm nay Kim Oanh đã chính thức lên tiếng.
Nữ diễn viên đăng vi bằng kèm dòng trạng thái cảnh báo nếu 3 ngày nữa cô không nhận được lời xin lỗi thỏa đáng thì sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết.
Trước những lời cảnh báo của Kim Oanh, trên trang Facebook cá nhân của Hồng Nhung vẫn chưa thấy có một động thái nào. Bà xã Xuân Bắc vẫn đang bán hàng online bình thường.
Đặc biệt, cô còn đăng ảnh tình cảm bên ông xã và tự cho rằng bản thân không phải nắng nhưng vẫn chói chang.