Ngỡ ngàng với phản ứng của vợ Xuân Bắc khi Kim Oanh dọa kiện nếu không được xin lỗi sau 3 ngày nữa

Giải trí 25/10/2017 10:59

Sau khi Kim Oanh đăng vi bằng dọa kiện sau 3 ngày nữa nếu cô không nhận được lời xin lỗi thỏa đáng thì bà xã Xuân Bắc lại hành động gây sốc thế này đây.

Những ngày qua, ồn ào của vợ Xuân Bắc và diễn viên Kim Oanh đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau nhiều ngày im lặng dù bị Hồng Nhung tố mồi chài, xúi giục và cọ xát vào Xuân Bắc như đang múa cột, hôm nay Kim Oanh đã chính thức lên tiếng.

Nữ diễn viên đăng vi bằng kèm dòng trạng thái cảnh báo nếu 3 ngày nữa cô không nhận được lời xin lỗi thỏa đáng thì sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết.

Ngỡ ngàng với phản ứng của vợ Xuân Bắc khi Kim Oanh dọa kiện nếu không được xin lỗi sau 3 ngày nữa - Ảnh 1
Sau thời gian im lặng, Kim Oanh bất ngờ đăng status cảnh báo nếu sau 3 ngày nữa vẫn không nhận được lời xin lỗi thỏa đáng từ vợ Xuân Bắc, cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với phản ứng của vợ Xuân Bắc khi Kim Oanh dọa kiện nếu không được xin lỗi sau 3 ngày nữa - Ảnh 2
Ngoài ra, Kim Oanh còn đăng ảnh vi bằng kèm theo trong bài viết - Ảnh: Internet

Trước những lời cảnh báo của Kim Oanh, trên trang Facebook cá nhân của Hồng Nhung vẫn chưa thấy có một động thái nào. Bà xã Xuân Bắc vẫn đang bán hàng online bình thường.

Đặc biệt, cô còn đăng ảnh tình cảm bên ông xã và tự cho rằng bản thân không phải nắng nhưng vẫn chói chang.

Ngỡ ngàng với phản ứng của vợ Xuân Bắc khi Kim Oanh dọa kiện nếu không được xin lỗi sau 3 ngày nữa - Ảnh 3
Trong khi Kim Oanh dọa kiện thì Hồng Nhung vẫn chưa có động thái gì - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với phản ứng của vợ Xuân Bắc khi Kim Oanh dọa kiện nếu không được xin lỗi sau 3 ngày nữa - Ảnh 4
Vợ Xuân Bắc đăng status ngọt ngào kèm hình ảnh tình tứ bên ông xã - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với phản ứng của vợ Xuân Bắc khi Kim Oanh dọa kiện nếu không được xin lỗi sau 3 ngày nữa - Ảnh 5
Trước đó, Hồng Nhung còn đăng ảnh gia đình hạnh phúc - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với phản ứng của vợ Xuân Bắc khi Kim Oanh dọa kiện nếu không được xin lỗi sau 3 ngày nữa - Ảnh 6
Sau ồn ào, cô nàng vẫn bán hàng online bình thường như không có chuyện gì xảy ra - Ảnh: Internet

Ngỡ ngàng với phản ứng của vợ Xuân Bắc khi Kim Oanh dọa kiện nếu không được xin lỗi sau 3 ngày nữa - Ảnh 7
Chưa dừng lại, Hồng Nhung còn cập nhật trạng thái, tự tin khẳng định "Không là nắng nhưng vẫn chói chang" - Ảnh: internet

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