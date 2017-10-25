Những ngày qua, ồn ào của vợ Xuân Bắc và diễn viên Kim Oanh đã tốn không ít giấy mực của giới truyền thông. Sau nhiều ngày im lặng dù bị Hồng Nhung tố mồi chài, xúi giục và cọ xát vào Xuân Bắc như đang múa cột, hôm nay Kim Oanh đã chính thức lên tiếng.

Nữ diễn viên đăng vi bằng kèm dòng trạng thái cảnh báo nếu 3 ngày nữa cô không nhận được lời xin lỗi thỏa đáng thì sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết.