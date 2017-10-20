Sau tất cả, Xuân Bắc và vợ hạnh phúc đi chơi lễ 20/10, xóa tan tin đồn rạn nứt vì Kim Oanh

Những ngày gần đây, gia đình Xuân Bắc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi trên Facebook cá nhân, vợ danh hài bất ngờ đăng ảnh tố diễn viên Kim Oanh xúi chồng đánh mình. Cô viết: "Con khốn nạn. Mồi chài không được. Giở trò nhắn tin lừa đảo kêu oan để chồng tao về đánh tao".

Tuy nhiên, ngay sau đó bà xã Xuân Bắc đã gỡ bài viết và đính chính rằng Facebook bị hack. Tuy nhiên, dư luận vẫn tỏ ra hoài nghi vì trước đó cả hai đã có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.