Sau tất cả, Xuân Bắc và vợ hạnh phúc đi chơi lễ 20/10, xóa tan tin đồn rạn nứt vì Kim Oanh

Sau ồn ào với diễn viên Kim Oanh, vợ Xuân Bắc bất ngờ đăng ảnh vui vẻ đi chơi cùng chồng, xóa tan tin đồn rạn nứt.
- Trước sóng gió, gia đình danh hài Xuân Bắc vẫn luôn từng hạnh phúc như thế này!
- Bất ngờ với suy nghĩ của con trai Xuân Bắc khi mẹ liên tục gây ồn ào trên mạng xã hội
Những ngày gần đây, gia đình Xuân Bắc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi trên Facebook cá nhân, vợ danh hài bất ngờ đăng ảnh tố diễn viên Kim Oanh xúi chồng đánh mình. Cô viết: "Con khốn nạn. Mồi chài không được. Giở trò nhắn tin lừa đảo kêu oan để chồng tao về đánh tao".
Tuy nhiên, ngay sau đó bà xã Xuân Bắc đã gỡ bài viết và đính chính rằng Facebook bị hack. Tuy nhiên, dư luận vẫn tỏ ra hoài nghi vì trước đó cả hai đã có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.
Tuy nhiên, có vẻ như mọi chuyện đã 'gương vỡ lại lành'. Mới đây trên trang cá nhân, Hồng Nhung bất ngờ đăng tải hình ảnh rạng rỡ khi chơi cùng Xuân Bắc kèm dòng trạng thái khá vui vẻ: “Đi chơi, đi chơi”. Nhiều khán giả hào hứng gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến gia đình nghệ sĩ.