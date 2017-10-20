Sau tất cả, Xuân Bắc và vợ hạnh phúc đi chơi lễ 20/10, xóa tan tin đồn rạn nứt vì Kim Oanh

Hậu trường 20/10/2017 11:56

Sau ồn ào với diễn viên Kim Oanh, vợ Xuân Bắc bất ngờ đăng ảnh vui vẻ đi chơi cùng chồng, xóa tan tin đồn rạn nứt.

Những ngày gần đây, gia đình Xuân Bắc trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi trên Facebook cá nhân, vợ danh hài bất ngờ đăng ảnh tố diễn viên Kim Oanh xúi chồng đánh mình. Cô viết: "Con khốn nạn. Mồi chài không được. Giở trò nhắn tin lừa đảo kêu oan để chồng tao về đánh tao".

Tuy nhiên, ngay sau đó bà xã Xuân Bắc đã gỡ bài viết và đính chính rằng Facebook bị hack. Tuy nhiên, dư luận vẫn tỏ ra hoài nghi vì trước đó cả hai đã có mối quan hệ không mấy tốt đẹp.

Sau tất cả, Xuân Bắc và vợ hạnh phúc đi chơi lễ 20/10, xóa tan tin đồn rạn nứt vì Kim Oanh - Ảnh 1
Hồng Nhung đăng ảnh tố diễn viên Kim Oanh xúi Xuân Bắc đánh mình - Ảnh: Internet

Sau tất cả, Xuân Bắc và vợ hạnh phúc đi chơi lễ 20/10, xóa tan tin đồn rạn nứt vì Kim Oanh - Ảnh 2
Phủ nhận nội dung bài viết không phải do mình đăng nhưng bà xã Xuân Bắc vẫn kiên quyết tố diễn viên Kim Oanh 'thả thính' chồng mình - Ảnh: Internet

Sau tất cả, Xuân Bắc và vợ hạnh phúc đi chơi lễ 20/10, xóa tan tin đồn rạn nứt vì Kim Oanh - Ảnh 3
Ồn ào giữa Hồng Nhung và Kim Oanh khiến dư luận xôn xao bàn tán - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, có vẻ như mọi chuyện đã 'gương vỡ lại lành'. Mới đây trên trang cá nhân, Hồng Nhung bất ngờ đăng tải hình ảnh rạng rỡ khi chơi cùng Xuân Bắc kèm dòng trạng thái khá vui vẻ: “Đi chơi, đi chơi”. Nhiều khán giả hào hứng gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến gia đình nghệ sĩ.

Sau tất cả, Xuân Bắc và vợ hạnh phúc đi chơi lễ 20/10, xóa tan tin đồn rạn nứt vì Kim Oanh - Ảnh 4
Sau ồn ào, Hồng Nhung đăng ảnh đi chơi cùng ông xã xóa tan tin đồn rạn nứt - Ảnh: Internet

Sau tất cả, Xuân Bắc và vợ hạnh phúc đi chơi lễ 20/10, xóa tan tin đồn rạn nứt vì Kim Oanh - Ảnh 5
Bài viết đã thu hút được sự chú ý của dân mạng - Ảnh: Internet

Sau tất cả, Xuân Bắc và vợ hạnh phúc đi chơi lễ 20/10, xóa tan tin đồn rạn nứt vì Kim Oanh - Ảnh 6
Nhiều người gửi lời chúc mừng đến gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc - Ảnh: Internet

Phản ứng bất ngờ của diễn viên Kim Oanh khi bị vợ Xuân Bắc nói thẳng mặt

Phản ứng bất ngờ của diễn viên Kim Oanh khi bị vợ Xuân Bắc nói thẳng mặt

"Đến một độ tôi chẳng buồn giải thích những sự hiểu đúng hay hiểu nhầm mà người khác dành cho mình nữa, cứ để nó tiếp diễn theo cái cách mà nó muốn" - Kim Oanh chia sẻ.

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