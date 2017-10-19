Bất ngờ với suy nghĩ của con trai Xuân Bắc khi mẹ liên tục gây ồn ào trên mạng xã hội

Hậu trường 19/10/2017 17:38

Sau ồn ào đăng ảnh tố bị chồng đánh đến tứa máu, nhiều người share lại bài văn tả mẹ của con trai Xuân Bắc cách đây ít ngày và tỏ ra bất ngờ trước suy nghĩ rất người lớn của bé Bi Béo.

Thời gian gần đây, chị Hồng Nhung - vợ NSƯT Xuân Bắc xuất hiện dày đặc trên mặt báo vì vướng phải những ồn ào liên quan đến một số nhân vật nổi tiếng trong showbiz như NSND Anh Tú, diễn viên Kim Oanh.

Cách đây ít ngày, vợ Xuân Bắc gây hoang mang khi đăng tải những hình ảnh ngồi bệt giữa hiện trường tan hoang, cơ thể chi chít các vết xước. Đồng thời, chị thông báo mình vừa bị ăn một trận no đòn sau khi chửi nhau với bạn diễn của chồng trong phim Sóng ở đáy sông.

Bất ngờ với suy nghĩ của con trai Xuân Bắc khi mẹ liên tục gây ồn ào trên mạng xã hội - Ảnh 1
Xuân Bắc và con trai trong chương trình Bố ơi! mình đi đâu thế? - Ảnh: Internet

Từ việc tố bị trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội loại khỏi Hội đồng chấm thi cho đến chuyện chửi nhau như dân chợ búa với đồng nghiệp của chồng, nhất là chuyện đưa mâu thuẫn gia đình lên mạng xã hội, vợ Xuân Bắc bị cộng đồng mạng cho là chưa khôn khéo trong cách cư xử.

Tuy nhiên, dù chị Hồng Nhung bị chỉ trích là thường xuyên có những hành động thiếu suy nghĩ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp của Xuân Bắc nhưng bé Bi Béo - con trai nam danh hài vẫn rất tự hào về mẹ.

Trong bài văn tả mẹ ở trường, Bi Béo viết: "Mẹ em 36 tuổi. Mẹ thường đưa em đi học. Mẹ tóc ngắn, 56 cân, rất nghiêm khắc như sư tử Hà Đông. Gia đình rất yêu quý mẹ. Mẹ làm nghề giáo viên, đấu tranh cho lẽ phải và danh dự. Em đến trường mẹ 3 lần. Em rất tự hào khi có người mẹ thế này".

Bất ngờ với suy nghĩ của con trai Xuân Bắc khi mẹ liên tục gây ồn ào trên mạng xã hội - Ảnh 2
Chia sẻ của chị Hồng Nhung sau màn khẩu chiến "nhục mạ" nhau thậm tệ với diễn viên Kim Oanh - Ảnh: FBNV

Bất ngờ với suy nghĩ của con trai Xuân Bắc khi mẹ liên tục gây ồn ào trên mạng xã hội - Ảnh 3
Bài văn tả mẹ của con trai Xuân Bắc khiến nhiều người xúc động - Ảnh: FBNV

Chối không đăng ảnh bị chồng đánh, vợ Xuân Bắc lộ clip vừa gào khóc thảm thiết vừa chửi diễn viên Kim Oanh

Chối không đăng ảnh bị chồng đánh, vợ Xuân Bắc lộ clip vừa gào khóc thảm thiết vừa chửi diễn viên Kim Oanh

Dù chối bay chối biến rằng mình không phải là người đăng tải những hình ảnh bị chồng đánh nhưng trong clip vừa rò rỉ, nhiều người nhận ra giọng vợ Xuân Bắc khi cô ngồi bệt giữa nhà gào khóc và chửi bới diễn viên Kim Oanh.

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