Bất ngờ với suy nghĩ của con trai Xuân Bắc khi mẹ liên tục gây ồn ào trên mạng xã hội

Sau ồn ào đăng ảnh tố bị chồng đánh đến tứa máu, nhiều người share lại bài văn tả mẹ của con trai Xuân Bắc cách đây ít ngày và tỏ ra bất ngờ trước suy nghĩ rất người lớn của bé Bi Béo.

Thời gian gần đây, chị Hồng Nhung - vợ NSƯT Xuân Bắc xuất hiện dày đặc trên mặt báo vì vướng phải những ồn ào liên quan đến một số nhân vật nổi tiếng trong showbiz như NSND Anh Tú, diễn viên Kim Oanh.

Cách đây ít ngày, vợ Xuân Bắc gây hoang mang khi đăng tải những hình ảnh ngồi bệt giữa hiện trường tan hoang, cơ thể chi chít các vết xước. Đồng thời, chị thông báo mình vừa bị ăn một trận no đòn sau khi chửi nhau với bạn diễn của chồng trong phim Sóng ở đáy sông.

Từ việc tố bị trường CĐ Nghệ thuật Hà Nội loại khỏi Hội đồng chấm thi cho đến chuyện chửi nhau như dân chợ búa với đồng nghiệp của chồng, nhất là chuyện đưa mâu thuẫn gia đình lên mạng xã hội, vợ Xuân Bắc bị cộng đồng mạng cho là chưa khôn khéo trong cách cư xử.

Tuy nhiên, dù chị Hồng Nhung bị chỉ trích là thường xuyên có những hành động thiếu suy nghĩ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp của Xuân Bắc nhưng bé Bi Béo - con trai nam danh hài vẫn rất tự hào về mẹ.

Trong bài văn tả mẹ ở trường, Bi Béo viết: "Mẹ em 36 tuổi. Mẹ thường đưa em đi học. Mẹ tóc ngắn, 56 cân, rất nghiêm khắc như sư tử Hà Đông. Gia đình rất yêu quý mẹ. Mẹ làm nghề giáo viên, đấu tranh cho lẽ phải và danh dự. Em đến trường mẹ 3 lần. Em rất tự hào khi có người mẹ thế này".