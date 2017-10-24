Bị vợ Xuân Bắc tố ‘cọ xát như múa cột’, Kim Oanh dọa đâm đơn kiện nếu không được xin lỗi

Hậu trường 24/10/2017 15:41

Sau thời gian im lặng, mới đây Kim Oanh yêu cầu vợ Xuân Bắc phải xin lỗi, nếu không cô sẽ đâm đơn kiện.

Thời gian gần đây, lùm xùm của gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Sự việc được đẩy lên cao trào khi Hồng Nhung bất ngờ đăng hình ảnh kèm dòng trạng thái tố diễn viên Kim Oanh mồi chài chồng mình với những lời lẽ vô cùng bức xúc.

Trước những lời tố cáo của bà xã Xuân Bắc, Kim Oanh vẫn luôn giữ im lặng. Song mới đây, nữ diễn viên 42 tuổi bất ngờ cho biết cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu không nhận được lời xin lỗi thỏa đáng, đồng thời chụp lại bức ảnh vi bằng trên trang cá nhân. 

Vi bằng là văn bản ghi nhận lại sự kiện hành vi dùng làm chứng cứ để tòa án xem xét, giải quyết vụ án.

Bị vợ Xuân Bắc tố ‘cọ xát như múa cột’, Kim Oanh dọa đâm đơn kiện nếu không được xin lỗi - Ảnh 1
Cách đây ít phút, trên trang Facebook cá nhân, Kim Oanh bất ngờ cho biết cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp - Ảnh: Internet

Bị vợ Xuân Bắc tố ‘cọ xát như múa cột’, Kim Oanh dọa đâm đơn kiện nếu không được xin lỗi - Ảnh 2
Vi bằng được Kim Oanh chia sẻ - Ảnh: Internet

Cụ thể, Kim Oanh đưa ra bằng chứng cô bị vợ Xuân Bắc xúc phạm, đặc biệt giới truyền thông cũng tham gia khiến cô bị dư luận 'ném đá'. Do đó, nữ diễn viên muốn những người gây ra chuyện này phải có lời giải thích và xin lỗi thỏa đáng. Đặc biệt, Kim Oanh khẳng định nếu trong 3 ngày nữa mà cô vẫn không thấy động thái gì thì sẽ nhờ tòa án giải quyết.

Bài viết của Kim Oanh nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp vào động viên và ủng hộ nữ diễn viên.

Bị vợ Xuân Bắc tố ‘cọ xát như múa cột’, Kim Oanh dọa đâm đơn kiện nếu không được xin lỗi - Ảnh 3
Nhiều bạn bè, đồng nghiệp vào động viên Kim Oanh trong đó có MC Phan Anh - Ảnh: Internet

Bị vợ Xuân Bắc tố ‘cọ xát như múa cột’, Kim Oanh dọa đâm đơn kiện nếu không được xin lỗi - Ảnh 4
Trước đó, bà xã Xuân Bắc tố Kim Oanh mồi chài và xúi chồng đánh mình khiến dân mạng xôn xao - Ảnh: Internet

Bị vợ Xuân Bắc tố ‘cọ xát như múa cột’, Kim Oanh dọa đâm đơn kiện nếu không được xin lỗi - Ảnh 5
Trong bài viết của mình, Kim Oanh thẳng thắn cho biết, nếu trong vòng 3 ngày cô không nhận được lời xin lỗi thỏa đáng thì sẽ nhờ tòa án giải quyết - Ảnh: Internet

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