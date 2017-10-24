Thời gian gần đây, lùm xùm của gia đình nghệ sĩ Xuân Bắc đã thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận và làm tốn không ít giấy mực của báo chí. Sự việc được đẩy lên cao trào khi Hồng Nhung bất ngờ đăng hình ảnh kèm dòng trạng thái tố diễn viên Kim Oanh mồi chài chồng mình với những lời lẽ vô cùng bức xúc.

Trước những lời tố cáo của bà xã Xuân Bắc, Kim Oanh vẫn luôn giữ im lặng. Song mới đây, nữ diễn viên 42 tuổi bất ngờ cho biết cô sẽ nhờ pháp luật can thiệp nếu không nhận được lời xin lỗi thỏa đáng, đồng thời chụp lại bức ảnh vi bằng trên trang cá nhân.