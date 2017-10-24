Vợ Xuân Bắc về nhà bán bánh chưng, quần áo, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Giải trí 24/10/2017 15:56

Bán hàng online là nguồn thu nhập chính của chị Hồng Nhung - vợ NSƯT Xuân Bắc sau khi tạm ngưng công việc giảng dạy vì đăng đàn tố Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội "xử ép" cách đây không lâu.

Từng có nhiều năm làm giảng viên khoa Sân khấu - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, thế nhưng nữ giảng viên Nguyễn Hồng Nhung, vợ danh hài Xuân Bắc, vẫn quyết tâm buông bỏ công việc yêu thích của mình do những mâu thuẫn không thể hòa giải với ban lãnh đạo nhà trường.

Kể từ sau lần livestream tố NSND Anh Tú và Ban giám hiệu nhà trường cố ý loại bỏ mình khỏi Hội đồng chấm thi, vợ Xuân Bắc cho biết cứ mỗi lần lên lớp lại bị cấp trên cho người theo dõi, soi mói từng nhất cử nhất động để bắt lỗi. 

Không chịu nổi áp lực vì bị đồng nghiệp gây khó dễ, chị Hồng Nhung quyết định ngưng giảng dạy và về nhà bán hàng online để có thu nhập.

Vợ Xuân Bắc về nhà bán bánh chưng, quần áo, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Ảnh 1
Bán hàng online là công việc mang lại nguồn thu nhập chính cho chị Nhung sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Ảnh: Internet

Vợ Xuân Bắc về nhà bán bánh chưng, quần áo, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Ảnh 2
Chị Hồng Nhung tự làm mẫu cho shop thời trang của mình - Ảnh: Internet

Do có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên vợ nghệ sĩ Xuân Bắc bán đủ thứ từ quần áo, thuốc giảm cân, bánh chưng, xúc xích, chả giò.v.v... Dù đã U40 nhưng chị Nhung vẫn rất tự tin khi làm người mẫu, diện lên mình những bộ trang phục trẻ hơn so với độ tuổi để quay clip quảng cáo cho shop thời trang của mình. 

Vợ Xuân Bắc về nhà bán bánh chưng, quần áo, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Ảnh 3
Bà xã Xuân Bắc dường như rất tự tin về vóc dáng - Ảnh: Internet

Vợ Xuân Bắc về nhà bán bánh chưng, quần áo, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Ảnh 4
Chị Nhung không ngại khi diện lên mình những bộ trang phục quá trẻ so với tuổi - Ảnh: Internet

Vợ Xuân Bắc về nhà bán bánh chưng, quần áo, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Ảnh 5
Sau những ồn ào liên quan đến các đồng nghiệp của chồng, chị Hồng Nhung nghỉ việc, ở nhà và bán đủ thứ để có thu nhập - Ảnh: Internet 

Vợ Xuân Bắc về nhà bán bánh chưng, quần áo, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Ảnh 6
Không chỉ bán quần áo mà chị Nhung còn bán đủ loại bánh trái, kể cả thuốc giảm cân - Ảnh: Internet

Vợ Xuân Bắc về nhà bán bánh chưng, quần áo, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội - Ảnh 7
Vợ Xuân Bắc từ bỏ công việc giảng dạy để về nhà buôn bán khiến nhiều người khá tiếc cho những cố gắng của chị suốt thời gian qua - Ảnh: Internet

Vợ Xuân Bắc: "Tôi mà tung bằng chứng ra thì anh Anh Tú...xấu hổ"

Vợ Xuân Bắc: "Tôi mà tung bằng chứng ra thì anh Anh Tú...xấu hổ"

NSND Anh Tú chính thức lên tiếng cho rằng không có chuyện anh chèn ép, gây khó dễ nhưng nhận phản ứng bất ngờ từ chị Nguyễn Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc.

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