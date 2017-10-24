Vợ Xuân Bắc về nhà bán bánh chưng, quần áo, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Từng có nhiều năm làm giảng viên khoa Sân khấu - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, thế nhưng nữ giảng viên Nguyễn Hồng Nhung, vợ danh hài Xuân Bắc, vẫn quyết tâm buông bỏ công việc yêu thích của mình do những mâu thuẫn không thể hòa giải với ban lãnh đạo nhà trường.

Kể từ sau lần livestream tố NSND Anh Tú và Ban giám hiệu nhà trường cố ý loại bỏ mình khỏi Hội đồng chấm thi, vợ Xuân Bắc cho biết cứ mỗi lần lên lớp lại bị cấp trên cho người theo dõi, soi mói từng nhất cử nhất động để bắt lỗi.