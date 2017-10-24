Vợ Xuân Bắc về nhà bán bánh chưng, quần áo, thuốc giảm cân sau khi nghỉ dạy ở Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Bán hàng online là nguồn thu nhập chính của chị Hồng Nhung - vợ NSƯT Xuân Bắc sau khi tạm ngưng công việc giảng dạy vì đăng đàn tố Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội "xử ép" cách đây không lâu.
- Vợ Xuân Bắc tiếp tục livestream chứng minh lớp chị dạy bị xếp phòng tệ nhất, cơ sở vật chất tồi tàn, bàn ghế toàn đi lượm ở bãi phế thải
Từng có nhiều năm làm giảng viên khoa Sân khấu - Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, thế nhưng nữ giảng viên Nguyễn Hồng Nhung, vợ danh hài Xuân Bắc, vẫn quyết tâm buông bỏ công việc yêu thích của mình do những mâu thuẫn không thể hòa giải với ban lãnh đạo nhà trường.
Kể từ sau lần livestream tố NSND Anh Tú và Ban giám hiệu nhà trường cố ý loại bỏ mình khỏi Hội đồng chấm thi, vợ Xuân Bắc cho biết cứ mỗi lần lên lớp lại bị cấp trên cho người theo dõi, soi mói từng nhất cử nhất động để bắt lỗi.
Không chịu nổi áp lực vì bị đồng nghiệp gây khó dễ, chị Hồng Nhung quyết định ngưng giảng dạy và về nhà bán hàng online để có thu nhập.
Do có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên vợ nghệ sĩ Xuân Bắc bán đủ thứ từ quần áo, thuốc giảm cân, bánh chưng, xúc xích, chả giò.v.v... Dù đã U40 nhưng chị Nhung vẫn rất tự tin khi làm người mẫu, diện lên mình những bộ trang phục trẻ hơn so với độ tuổi để quay clip quảng cáo cho shop thời trang của mình.