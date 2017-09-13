Vợ Xuân Bắc tiếp tục livestream chứng minh lớp chị dạy bị xếp phòng tệ nhất, cơ sở vật chất tồi tàn, bàn ghế toàn đi lượm ở bãi phế thải

Giải trí 13/09/2017 11:08

Để chứng minh những điều mình nói trong clip livestream trước đó hoàn toàn là sự thật, chị Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc - lại tiếp tục phát clip trực tiếp ngay tại lớp học mà chị phụ trách. Nhiều người choáng váng khi nhìn thấy một lớp học ngay giữa thủ đô mà lại có cơ sở vật chất cũ kỹ, xuống cấp như trường miền núi.

Những lùm xùm xoáy quanh câu chuyện chị Hồng Nhung - vợ NSƯT Xuân Bắc tố bị NSND Anh Tú và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội chèn ép vẫn đang rất nóng trên mạng xã hội.

Đứng trước sức ép quá lớn từ dư luận, sáng nay, nhà trường đã triệu tập chị Hồng Nhung đến để tham gia cuộc họp khẩn cấp vào lúc 8 giờ 30. Trước khi cuộc họp bắt đầu, bà xã Xuân Bắc đã có mặt ở trường để quay clip livestream, ghi lại quang cảnh các lớp học trong khoa của chị để làm bằng chứng.

“Bây giờ là 7 giờ 40 tại phòng 1B, đây nguyên hiện trạng tất cả mọi thứ đây. Đây là gì ạ? Hải ơi, đây có phải là cái ghế xanh lấy ở bãi phế thải không? Đây, nó là cái ghế lấy ở bãi phế thải này đây. Hôm nay tôi có cuộc họp triệu tập với ban giám hiệu, ban thanh tra. Tôi không nói điêu rằng ghế này là ghế lấy ở ngoài bãi phế thải.” - chị Hồng Nhung vừa quay clip vừa nói chuyện với một cậu học trò tên Hải.

“Còn đây là toàn bộ phòng 1B của chúng tôi ạ, rất là kín mít, hoàn toàn không có hệ thống thông hơi nào cả. Hải có thấy vào đây rất bí không? Và đây, tất cả tài sản trong phòng học của tôi là những cái ghế như thế này. Rất có thể chúng ta sẽ lên phòng múa 2, Hải theo cô” - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc dẫn học trò đi lên phòng múa 2, nơi phô bày một cách chân thực nhất hiện trạng cơ sở vật chất tại khoa Sân khấu mà chị đang làm việc.

“Toàn bộ tài sản của khoa chúng tôi đây ạ, hiện trạng trong phòng nhé. Ghế thì cũng là từng loại ghế, có khoảng 5, 6 loại ghế gì đấy. Đây, cả những cái ghế băng ở đâu mang vào. Sân khấu phía sau kia là do thầy Nguyễn Huy Quang tự mang cảnh trí của mình về để cho vào sân khấu khi thầy về làm phó khoa. Sân khấu của chúng tôi toàn bộ là được học ở trên sàn múa cũ” - chị Hồng Nhung bức xúc.

Qua đó, vợ danh hài Xuân Bắc cũng cho biết sáng nay nhất định sẽ làm sáng tỏ mọi chuyện với ban giám hiệu để đòi lại công bằng cho mình cũng như các sinh viên trong khoa.

“Tôi muốn làm cái gì nó cũng rất khách quan, hai chiều hai phía, không thể nói suông được” - chị Hồng Nhung cho hay.

Vợ Xuân Bắc tiếp tục livestream chứng minh lớp chị dạy bị xếp phòng tệ nhất, cơ sở vật chất tồi tàn, bàn ghế toàn đi lượm ở bãi phế thải - Ảnh 1Vợ Xuân Bắc tiếp tục livestream chứng minh lớp chị dạy bị xếp phòng tệ nhất, cơ sở vật chất tồi tàn, bàn ghế toàn đi lượm ở bãi phế thải - Ảnh 2Vợ Xuân Bắc tiếp tục livestream chứng minh lớp chị dạy bị xếp phòng tệ nhất, cơ sở vật chất tồi tàn, bàn ghế toàn đi lượm ở bãi phế thải - Ảnh 3

Vợ Xuân Bắc: "Tôi mà tung bằng chứng ra thì anh Anh Tú...xấu hổ"

Vợ Xuân Bắc: "Tôi mà tung bằng chứng ra thì anh Anh Tú...xấu hổ"

NSND Anh Tú chính thức lên tiếng cho rằng không có chuyện anh chèn ép, gây khó dễ nhưng nhận phản ứng bất ngờ từ chị Nguyễn Hồng Nhung - vợ nghệ sĩ Xuân Bắc.

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Từ khóa:   vợ Xuân Bắc Xuân Bắc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội cơ sở vật chất

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